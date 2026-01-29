Ουκρανία: Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου απειλούν να καταστρέψουν τις σοδειές
Ένας συνδυασμός ισχυρών παγετών και ανεπαρκούς κάλυψης από χιόνι μπορεί να επηρεάσει τις σοδειές στην κεντρική, τη βορειοανατολική και την ανατολική Ουκρανία
Υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες που φθάνουν μέχρι και τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου θα καταγραφούν στην Ουκρανία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, κάτι το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για τις χειμερινές σοδειές, δήλωσαν σήμερα ειδικοί της γεωργίας και η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
Μια ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει την 1η Φεβρουαρίου και θα επηρεάσει όλες τις περιοχές, εκτός από τη νότια Ουκρανία, με την παγωνιά να αρχίζει να υποχωρεί λίγο στις 4 Φεβρουαρίου, ανέφερε η υπηρεσία στο Telegram.
«Θεωρούμε το παρόν κύμα ψύχους υπερβολικά επικίνδυνο για τις χειμερινές σοδειές σε ένα μεγάλο τμήμα της Ουκρανίας», έγραψε στο Telegram η εταιρεία γεωργικών συμβουλευτικών υπηρεσιών Barva Invest.
🇺🇦 Extremely low temperatures down to minus 30 degrees Celsius (minus 22 degrees Fahrenheit) will hit Ukraine at the beginning of next week, which is very dangerous for winter crops, agricultural analysts and the national emergency service said on Thursday.…
— Russia-Ukraine Daily News (@rvps2001) January 29, 2026
Κίνδυνος και για την γεωργία
Η Ουκρανία είναι παραγωγός χειμερινών σιτηρών, που αναλογούν σχεδόν στο 95% της συνολικής ουκρανικής σοδειάς σιτηρών. Τα χειμερινά σιτηρά, με μεγαλύτερη απόδοση παραγωγής σε σχέση με τα εαρινά σιτηρά, σπέρνονται το φθινόπωρο και η συγκομιδή τους γίνεται το καλοκαίρι της ερχόμενης χρονιάς.
Η Barva Invest επισήμανε ότι ένας συνδυασμός ισχυρών παγετών και ανεπαρκούς κάλυψης από χιόνι μπορεί να επηρεάσει τις σοδειές στην κεντρική, τη βορειοανατολική και την ανατολική Ουκρανία.
Ο παγετός θα είναι λιγότερο ισχυρός στη νότια Ουκρανία, αλλά εκεί δεν υπάρχει αρκετό χιόνι για να προστατεύσει τις σοδειές καλύπτοντάς τες.
Στις αρχές Ιανουαρίου η θερμοκρασία στην Ουκρανία έπεσε στους μείον 20 και μόλις αυτή την εβδομάδα ανέβηκε πάνω από το μηδέν.
