Τι συνέβη με τα αλυσιδωτά μπλακ άουτ σε Ουκρανία, Ρουμανία και Μολδαβία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξήγησε μέσα από ανάρτησή του τι έχει συμβεί με τα μπλακ άουτ στην Ουκρανία και για τις γραμμές που σημείωσαν βλάβη σε Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία. Την δεδομένη στιγμή δεν επιβεβαιώνεται σαμποτάζ με φυσικό τρόπο ή μέσω κυβερνοεπίθεσης.

Οι υπόνοιες για την βλάβη πέφτουν στον καιρό και την συσσώρευση πάγου στις γραμμές και αυτόματες διακοπές για την προστασία του δικτύου ενέργειας. Το Κίεβο και η κεντρική Ουκρανία αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως και το Χάρκοβο, το Σούμι και μικρότερες πόλεις.

Η ανάρτηση του Ζελένσκι για το μεγάλης κλίμακας μπλακ άουτ στην Ουκρανία

Σήμερα, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ενέργειας, όλες οι εταιρείες ενέργειας μας, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές αρχές εργάστηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη την ημέρα. Σήμερα το πρωί, σημειώθηκε τεχνικό συμβάν στο ενεργειακό δίκτυο: δύο γραμμές μεταξύ Ρουμανίας και Μολδαβίας, καθώς και γραμμές στο έδαφος της Ουκρανίας, σταμάτησαν να λειτουργούν.

Οι αιτίες διερευνώνται διεξοδικά. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επιβεβαίωση για εξωτερική παρέμβαση ή κυβερνοεπίθεση. Τα περισσότερα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η αιτία είναι καιρικές συνθήκες: συσσώρευση πάγου στις γραμμές και αυτόματες διακοπές λειτουργίας.

Το Κίεβο και η κεντρική Ουκρανία, καθώς και η περιοχή της Βινίτσια, το Τσερνίχιβ, το Χάρκοβο και η περιοχή μας στο Σούμι, έχουν υποστεί τις πιο σοβαρές επιπτώσεις. Οι απαραίτητες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν αμέσως. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποκαταστήσαμε σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση που επικρατούσε πριν από το συμβάν, και τώρα συνεχίζονται οι εργασίες σταθεροποίησης και αποκατάστασης των υπηρεσιών για τον πληθυσμό.

Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα συνεργεία επισκευών μας όλους όσους εργάζονται για την αποκατάσταση και την επανεκκίνηση των συστημάτων, καθώς και για τη διατήρηση του ενεργειακού τομέα της Ουκρανίας υπό αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε τους Ουκρανούς σιδηροδρομικούς εργαζομένους για όλες τις προσπάθειές τους στη διατήρηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συγκοινωνιακών μας συνδέσεων.