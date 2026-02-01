Ζελένσκι: Την Τετάρτη ο δεύτερος γύρος συνομιλιών με τους Ρώσους για την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 και την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου. Τις ημερομηνίες ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ ή τη Ρωσία.

Αρχικά, οι διαπραγματεύσεις επρόκειτο να διεξαχθούν σήμερα, Κυριακή 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι. Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι επρόκειτο να αναβληθούν λόγω της διπλωματικής κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Γουίτκοφ και Κούσνερ, άλλωστε είχαν δηλώσει ότι δεν θα μπορούν να βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία «είναι έτοιμη για ουσιαστική συζήτηση. Μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας φέρει πιο κοντά σε ένα πραγματικό και αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο».

Our negotiating team has just delivered a report. The dates for the next trilateral meetings have been set – February 4 and 5 in Abu Dhabi. Ukraine is ready for a substantive discussion, and we are interested in ensuring that the outcome brings us closer to a real and dignified… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2026

Οι εποικοδομητικές συζητήσεις Γουίτκοφ-Ντμιτρίεφ

Το Σάββατο, στο Μαϊάμι, είχαν συναντηθεί ο απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμιτρίεφ, με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ. Ο Αμερικανός απεσταλμένος χαρακτήρισε τις συζητήσεις «παραγωγικές και εποικοδομητικές».

Σύμφωνα με τον Γουίτκοφ, η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα βρήκε «ενθαρρυντικό» το γεγονός ότι η Ρωσία «επιδιώκει να εργαστεί για την εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία».

Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, σε ανάρτηση στο Χ έκανε λόγο για «εποικοδομητική συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία που είναι υπεύθυνη για την ειρηνευτική διαδικασία».

Επίσης, είπε ο Κίριλ Ντμιτρίεφ, ήταν «μια παραγωγική συζήτηση σχετικά με την οικονομική ομάδα εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας».

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία μετείχαν, εκτός του Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Ωστοσο, καμία από τις δύο πλευρές δεν παρείχε λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενο των συζητήσεων.