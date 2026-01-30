newspaper
Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026
Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
Κόσμος 30 Ιανουαρίου 2026, 21:21

Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ μεταβαίνει στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένεται ο δεύτερος γύρος των τριμερών επαφών για την Ουκρανία. Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας, λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, θα μεταβεί αύριο Σάββατο στο Μαϊάμι, όπου θα έχει συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ. Στόχος τις επίσκεψεις, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, θα συζητήσουν εν όψει του δεύτερου γύρου των τριμερών επαφών για την Ουκρανία.

Ο δεύτερος γύρος της διαπραγμάτευσης Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ, στο Αμπού Ντάμπι, αρχικά είχε θεωρηθεί ότι θα γίνει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι πιθανό να αλλάξει το ραντεβού. Ότι η συνάντηση μπορεί να γίνει είτε σε άλλη τοποθεσία είτε σε άλλη ημερομηνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι ακόμη «δεν γνωρίζει» πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είναι παρόντες στη συνάντηση όλοι με τους οποίους συμφωνήσαμε, γιατί όλοι αναμένουμε σχόλια», είπε στους δημοσιογράφους.

Δεν θα πάνε Γουίτκοφ-Κούσνερ

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, δεν θα πάνε στον Αμπού Ντάμπι. Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ ήταν παρόντες στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι είναι «πιθανόν να αλλάξουν η ημερομηνία ή η τοποθεσία. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, κάτι συμβαίνει στην κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτές οι εξελίξεις πιθανόν να επηρεάσουν την ημερομηνία διεξαγωγής τους».

Πλήγματα σε σιδηροδρόμους στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μετά τη συμφωνία έπειτα από πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον η Ρωσία να απέχει από τέτοιες επιθέσεις.

«Σε όλες τις περιοχές μας, πράγματι δεν υπήρξαν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από το βράδυ της Πέμπτης έως την Παρασκευή», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη, σε αμοιβαίο επίπεδο, να απόσχει από επιθέσεις και σήμερα δεν επιτεθήκαμε σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Ωστόσο, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε πως ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επτά επιθέσεις εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο.

«Η Ρωσία πλήττει εσκεμμένα τους δρόμους εφοδιασμού στην Ουκρανία. Πρόκειται για εσκεμμένη τρομοκρατία που στοχεύει ανθρώπους και πολιτικές μεταφορές», έγραψε η Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Μονάχα τις τελευταίες 24 ώρες, ο εχθρός έχει διεξάγει επτά επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων».

Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Πιερρακάκης: Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία – Πώς θα αντεπεξέλθει η ΕΕ στις προκλήσεις

Στουρνάρας: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα

Στουρνάρας: Κανένα περιθώριο εφησυχασμού για το τραπεζικό σύστημα

Χωρίς δημοσιονομικά μέτρα 30.01.26

Σύνταξη
Κόσμος 30.01.26

Νέος «σεισμός» 30.01.26

Με κρυπτονομίσματα 30.01.26

Όσα ανακοίνωσαν 30.01.26

Κίνδυνος 30.01.26

Δολοφονία CEO 30.01.26

Διπλωματικός πόλεμος 30.01.26

Κόσμος 30.01.26

Διπλωματικός πονοκέφαλος 30.01.26

Κόσμος 30.01.26

Κόσμος 30.01.26

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 30.01.26

Βιολάντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Δύο εκρήξεις μέσα σε 6 δευτερόλεπτα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για το πολύνεκρο δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026.

Σύνταξη
Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά
On Field 30.01.26

Η αγωνιστική που εξέθεσε τον Λανουά

Σε δύσκολη θέση ο Λανουά. Η χειρότερη αγωνιστική της Stoiximan Super League για τη διαιτησία ήταν η προηγούμενη καθώς είχαν παράπονα οι έξι από τις 12 ομάδες που έπαιξαν

Βάιος Μπαλάφας
Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl
«Δειλοί» 30.01.26

Μέχρι και ο Μπάτμαν απηύδησε με τους πράκτορες της ICE και ζητάει να μην εμφανιστούν στο Super Bowl

Ο άνδρας, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, μίλησε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σάντα Κλάρα στις 27 Ιανουαρίου, απαιτώντας να μην διατεθούν «πόροι» στην ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ
Μπάσκετ 30.01.26

Ολυμπιακός: Τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική ο Βεζένκοφ

Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε από τον αθλητικός δικαστή του ΕΣΑΚΕ στον Σάσα Βεζένκοφ για το επεισόδιο με τον Ανδρέα Πετρόπουλο στο πρόσφατο ματς του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό για την Stoiximan GBL.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της
«Πλήρη διαλεύκανση» 30.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την τραγωδία στα Τρίκαλα: Η κυβέρνηση να σταματήσει τα επικοινωνιακά παιχνίδια και να αναλάβει τις ευθύνες της

«Ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων απαιτεί αλήθεια και απαντήσεις. Πρέπει να έρθουν όλα στο φως, να μη μείνει το παραμικρό στοιχείο χωρίς διερεύνηση», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες
The Fab Four 30.01.26

Έτσι θα μοιάζουν οι νέοι Beatles: «Διέρρευσαν» οι πρώτες φωτογραφίες των τεσσάρων Σκαθαριών του Σαμ Μέντες

Περίπου δύο χρόνια προτού οι τέσσερις ταινίες του Σαμ Μέντες για τους Beatles βγουν στις σκοτεινές αίθουσες, έκαναν την εμφάνισή τους οι πρώτες φωτογραφίες των νέων Σκαθαριών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις
Ελλάδα 30.01.26

Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο μετάλλων όπου έλιωναν κλοπιμαία – Έξι συλλήψεις

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν 6 άτομα στο Ζεφύρι ενώ, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οικίες και καταστήματα πλήθος μεταλλικών αντικειμένων και κοσμημάτων

Σύνταξη
Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο
Ελλάδα 30.01.26

Έπεσαν οι υπογραφές από CSG και ΕΑΣ για τη σύσταση της Hellenic Ammunition στο Λαύριο

«Η επανεκκίνηση της παραγωγής πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος στο Λαύριο αποτελεί στρατηγικό βήμα για την ελληνική αμυντική βιομηχανία και για την ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΑΣ

Σύνταξη
Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές
On Field 30.01.26

Το «ψαλίδι» της UEFA στους Ελληνες διεθνείς διαιτητές

Ευρωπαϊκός υποβιβασμός: Λιγότεροι διεθνείς διαιτητές επί Λανουά στο σεμινάριο της UEFA! Το είδαμε και αυτό, καθώς δεν μετέχουν οι Σιδηρόπουλος, Παπαπέτρου, παρά μόνο ο Φωτιάς και η Αντωνίου

Βάιος Μπαλάφας
Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα
Από 31 Ιανουαρίου 30.01.26

Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

Τα δρομολόγια θα υποκαθίστανται, μέχρι νεωτέρας, από λεωφορεία, τα οποία στην περίπτωση της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο δεν θα κάνουν ενδιάμεσες στάσεις.

Σύνταξη
«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει
Βίντεο 30.01.26

«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει

Στο βίντεο, ο Κρητικός πιλότος ακούγεται να λέει από τα μεγάφωνα: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια».

Σύνταξη
