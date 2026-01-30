Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Κίριλ Ντμιτρίεφ, θα μεταβεί αύριο Σάββατο στο Μαϊάμι, όπου θα έχει συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ. Στόχος τις επίσκεψεις, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters, θα συζητήσουν εν όψει του δεύτερου γύρου των τριμερών επαφών για την Ουκρανία.

Ο δεύτερος γύρος της διαπραγμάτευσης Ρωσίας-Ουκρανίας-ΗΠΑ, στο Αμπού Ντάμπι, αρχικά είχε θεωρηθεί ότι θα γίνει την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είναι πιθανό να αλλάξει το ραντεβού. Ότι η συνάντηση μπορεί να γίνει είτε σε άλλη τοποθεσία είτε σε άλλη ημερομηνία.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας είπε ότι ακόμη «δεν γνωρίζει» πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση.

«Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να είναι παρόντες στη συνάντηση όλοι με τους οποίους συμφωνήσαμε, γιατί όλοι αναμένουμε σχόλια», είπε στους δημοσιογράφους.

Δεν θα πάνε Γουίτκοφ-Κούσνερ

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, δεν θα πάνε στον Αμπού Ντάμπι. Οι Κούσνερ και Γουίτκοφ ήταν παρόντες στον προηγούμενο γύρο συνομιλιών.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι είναι «πιθανόν να αλλάξουν η ημερομηνία ή η τοποθεσία. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, κάτι συμβαίνει στην κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και αυτές οι εξελίξεις πιθανόν να επηρεάσουν την ημερομηνία διεξαγωγής τους».

Πλήγματα σε σιδηροδρόμους στην Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ούτε η Μόσχα ούτε το Κίεβο πραγματοποίησαν επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους μετά τη συμφωνία έπειτα από πρωτοβουλία της Ουάσιγκτον η Ρωσία να απέχει από τέτοιες επιθέσεις.

«Σε όλες τις περιοχές μας, πράγματι δεν υπήρξαν επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις από το βράδυ της Πέμπτης έως την Παρασκευή», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη βραδινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Η Ουκρανία είναι έτοιμη, σε αμοιβαίο επίπεδο, να απόσχει από επιθέσεις και σήμερα δεν επιτεθήκαμε σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις».

Ωστόσο, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε πως ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επτά επιθέσεις εναντίον σιδηροδρομικών υποδομών της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο.

«Η Ρωσία πλήττει εσκεμμένα τους δρόμους εφοδιασμού στην Ουκρανία. Πρόκειται για εσκεμμένη τρομοκρατία που στοχεύει ανθρώπους και πολιτικές μεταφορές», έγραψε η Σβιριντένκο σε ανάρτησή της στα αγγλικά στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Μονάχα τις τελευταίες 24 ώρες, ο εχθρός έχει διεξάγει επτά επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων».