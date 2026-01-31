«Εποικοδομητική» η συνάντηση ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ για την Ουκρανία στη Φλόριντα

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας, Στιβ Γουίτκοφ και Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσαν σήμερα ότι είχαν «εποικοδομητικές» συζητήσεις στη συνάντησή τους στη Φλόριντα, στο πλαίσιο των προσπαθειών διαμεσολάβησης των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είμαστε ενθαρρυμένοι από αυτή τη συνάντηση, η οποία δείχνει ότι η Ρωσία επιδιώκει να εργαστεί για την ειρήνη στην Ουκρανία», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Γουίτκοφ, χαιρετίζοντας μια «παραγωγική» συνάντηση.

Διευκρίνισε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία περιλάμβανε επίσης τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου Τραμπ.

Constructive meeting with the US peacemaking delegation. Productive discussion also on the U.S.–Russia Economic Working Group. 🕊 https://t.co/qrKMIdXjJO — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) January 31, 2026

Εποικοδομητική η συνάντηση ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ κατά τον Ντμιτρίεφ

Ο Ντμίτριεφ από την πλευρά του σε ανάρτηση στο Χ έκανε λόγο για μια «εποικοδομητική συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία που είναι υπεύθυνη για την ειρηνευτική διαδικασία. Επίσης, μια παραγωγική συζήτηση σχετικά με την οικονομική ομάδα εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας», έγραψε.

Νωρίτερα, μια πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι συνομιλίες ξεκίνησαν στις 8:00 ώρα ανατολικής ακτής των ΗΠΑ (15:00 ώρα Ελλάδας).

Καμία από τις δύο πλευρές δεν παρείχε λεπτομέρειες για το ακριβές περιεχόμενο των συζητήσεων.

Τι ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία και τη Ρωσία

Ο Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε στην ανάρτησή του ότι «σήμερα στη Φλόριντα, ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ πραγματοποίησε παραγωγικές και εποικοδομητικές συναντήσεις στο πλαίσιο της μεσολάβησης των ΗΠΑ για την προώθηση μιας ειρηνικής λύσης της ουκρανικής σύγκρουσης».

Ανέφερε τους συμμετέχοντες στη συνάντηση γράφοντας ότι «η αμερικανική αντιπροσωπεία περιελάμβανε τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, τον Τζάρετ Κούσνερ και τον ανώτερο σύμβουλο του Λευκού Οίκου Τζος Γκρούνμπαουμ».

Έκλεισε λέγοντας πως «αυτή η συνάντηση μας ενθαρρύνει, καθώς δείχνει ότι η Ρωσία εργάζεται για την εξασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία, και είμαστε ευγνώμονες για την κρίσιμη ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ στην αναζήτηση μιας βιώσιμης και διαρκούς ειρήνης».