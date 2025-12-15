newspaper
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Ουκρανία και Γερμανία συμφώνησαν σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων
15 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία και Γερμανία συμφώνησαν σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων

Τα σχέδια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σε ολοκληρωμένη συνεργασία στον τομέα των οπλικών συστημάτων συμφώνησαν η Γερμανία και η Ουκρανία, ανεξαρτήτως μάλιστα του αποτελέσματος των συνομιλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη για πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με την BILD, η οποία επικαλείται γερμανικές κυβερνητικές πηγές, οι δύο χώρες κατέληξαν σε σχέδιο 10 σημείων:

– Τακτικές διαβουλεύσεις υψηλού επιπέδου για την αμυντική πολιτική, μέσω των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών

– Δημιουργία γραφείου σύνδεσης για την ουκρανική αμυντική βιομηχανία στο Βερολίνο (Ukraine Freedom House) για τη βελτίωση της δικτύωσης με γερμανικές εταιρίες και ταυτόχρονα ενίσχυση των σημείων επαφής για τη γερμανική βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας στην Ουκρανία – μέσω και της γερμανικής πρεσβείας στο Κίεβο

– Περισσότερο προσωπικό και περισσότερες αρμοδιότητες για το γραφείο του Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου στην πρεσβεία στο Κίεβο, συνεχής ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες για όπλα

– Νέα εμβληματικά έργα για την από κοινού έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή όπλων. Αυτά τα έργα στοχεύουν στην αξιοποίηση του ηγετικού ρόλου της ουκρανικής βιομηχανίας στα drones και τις σχετικές τεχνολογίες

– Συνεχής μεταφορά τεχνολογίας μέσω ακόμη περισσότερων κοινών αμυντικών επιχειρήσεων με αμφίδρομη ανταλλαγή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα γίνεται στην Γερμανία παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού που αναπτύχθηκε στην Ουκρανία

– Οικοδόμηση μιας μεγάλης συμμαχίας προμήθειας όπλων με Ευρωπαίους εταίρους προς όφελος της Ουκρανίας – εν μέρει συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού που κατασκευάζεται στην Ουκρανία

– Ενσωμάτωση της ουκρανικής βιομηχανίας στην πανευρωπαϊκή αγορά άμυνας

– Πιθανή χρήση ομοσπονδιακών εγγυήσεων για επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία στην Ουκρανία

– Συνεχής ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα γεγονότα στο μέτωπο. Τα σχέδια περιλαμβάνουν τη μετάδοση και χρήση καταγεγραμμένων, ψηφιακών δεδομένων πεδίου μάχης από την εμπόλεμη χώρα, καθώς και την ανταλλαγή πρακτικής εμπειρίας σχετικά με την ανάπτυξη γερμανικών αμυντικών τεχνολογιών στην Ουκρανία

– Δημιουργία ειδικής δικλείδας ασφαλείας κατά της διαφθοράς για τις συμφωνίες όπλων με την Ουκρανία.

