Τι λέει ο Λευκός Οίκος για τις πληροφορίες ότι η Ρωσία ενημερώνει το Ιράν για αμερικανικούς στόχους
Υποβαθμίζει ο Λευκός Οίκος τις πληροφορίες που θέλουν τη Ρωσία να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις.
Ο Λευκός Οίκος υποβαθμίζει τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για πιθανούς αμερικανικούς στόχους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Παρέχει η Ρωσία στοιχεία για τους αμερικανικούς στόχους στο Ιράν;
«Αυτό δεν αλλάζει πραγματικά τίποτα όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, επειδή είμαστε στη διαδικασία να τους αποδεκατίσουμε πλήρως» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επιβεβαιώνει τις πληροφορίες.
Το δημοσίευμα της Washington Post
Η εφημερίδα Washington Post έγραψε σήμερα Παρασκευή (06/03), επικαλούμενη τρεις ανώνυμες πηγές, ότι η Μόσχα δίνει στο Ιράν πληροφορίες για τους αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των πολεμικών πλοίων και των αεροσκαφών των ΗΠΑ.
Η βοήθεια αυτή, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, δείχνει ότι στην ταχέως επεκτεινόμενη σύγκρουση συμμετέχει πλέον ένας από τους κύριους πυρηνικά εξοπλισμένους ανταγωνιστές της Αμερικής, ο οποίος διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες πληροφοριών.
«Φαίνεται ότι πρόκειται για μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.
Η Ρωσία «δεν είναι παράγοντας» στον πόλεμο εκτιμά ο Λευκός Οίκος
Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο ενώ η Μόσχα έχει ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».
Ο επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι η Ρωσία «δεν είναι παράγοντας» στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.
Να σημειωθεί πως οι ΗΠΑ παρέχουν πληροφορίες στην Ουκρανία, στον πόλεμό της εναντίον της Ρωσίας.
