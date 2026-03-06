newspaper
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις
Κόσμος 06 Μαρτίου 2026, 14:13

Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις

Οι πληροφορίες που παρέχει η Ρωσία στο Ιράν περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Spotlight

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν στοιχεία για τους αμερικανικούς στόχους, προκειμένου να επιτεθεί στις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Η βοήθεια αυτή, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, δείχνει ότι στην ταχέως επεκτεινόμενη σύγκρουση συμμετέχει πλέον ένας από τους κύριους πυρηνικά εξοπλισμένους ανταγωνιστές της Αμερικής, ο οποίος διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες πληροφοριών.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, η Ρωσία έχει μεταβιβάσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με το The Washington Post.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο ενώ η Μόσχα έχει ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».

Η έκταση της βοήθειας της Ρωσίας προς το Ιράν δεν ήταν απολύτως σαφής.

Οι στρατιωτική ικανότητα του Ιράν

Έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ιρανική επίθεση με drone την Κυριακή στο Κουβέιτ.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες drone μιας χρήσης και εκατοντάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και αμάχων, ενώ η κοινή αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία έχει χτυπήσει περισσότερους από 2.000 ιρανικούς στόχους — συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικών πόρων, της ηγεσίας της χώρας αλλά και αμάχων.

«Το ιρανικό καθεστώς καταστρέφεται ολοσχερώς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, χωρίς να σχολιάσει την τυχόν ρωσική βοήθεια προς το Ιράν.

« Η αντίδρασή τους με βαλλιστικούς πυραύλους μειώνεται καθημερινά, το ναυτικό τους καταστρέφεται, η παραγωγική τους ικανότητα καταρρέει και οι αντιπρόσωποί τους δεν μπορούν να αντισταθούν».

Η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Όταν ρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα για το μήνυμά του προς τη Ρωσία και την Κίνα, που είναι από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι δεν είχε κανένα και ότι «δεν αποτελούν πραγματικά παράγοντα εδώ».

Δύο από τους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με την υποστήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν δήλωσαν ότι η Κίνα δεν φαίνεται να βοηθά την άμυνα του Ιράν, παρά τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Το ρωσικό μοτίβο στο Ιράν

Αναλυτές δήλωσαν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα ταιριάζει με το μοτίβο των επιθέσεων του Ιράν κατά των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών διοίκησης και ελέγχου, των ραντάρ και των προσωρινών κατασκευών, όπως αυτή στο Κουβέιτ, όπου σκοτώθηκαν έξι στρατιωτικοί.

Ο σταθμός της CIA στην αμερικανική πρεσβεία στη Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δέχτηκε επίσης επίθεση τις τελευταίες ημέρες.

Το Ιράν «πραγματοποιεί πολύ ακριβείς επιθέσεις σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης ή ραντάρ πέρα από τον ορίζοντα», δήλωσε η Ντάρα Μασικότ, εμπειρογνώμονας για το ρωσικό στρατό στο Carnegie Endowment for International Peace.

«Το κάνουν αυτό με πολύ συγκεκτιμ΄ρνο τρόπο. Στοχεύουν στη διοίκηση και τον έλεγχο», πρόσθεσε.

Το Ιράν διαθέτει μόνο λίγους στρατιωτικούς δορυφόρους και δεν έχει δικό του δορυφορικό σύμπλεγμα, γεγονός που καθιστά τις εικόνες που παρέχονται από τις πολύ πιο προηγμένες διαστημικές δυνατότητες της Ρωσίας εξαιρετικά πολύτιμες — ιδίως καθώς το Κρεμλίνο έχει τελειοποιήσει τη δική του στόχευση μετά από χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε η Massicot.

Η Νικόλ Γκραζτέφσκι, που μελετά τη συνεργασία του Ιράν με τη Ρωσία στο Belfer Center της Harvard Kennedy School, είπε ότι υπήρχε υψηλό επίπεδο «εξελιξιμότητας» στα ιρανικά αντίποινα, τόσο σε ό,τι αφορά τους στόχους της Τεχεράνης όσο και στην ικανότητά της σε ορισμένες περιπτώσεις να υπερνικήσει τις αμυντικές δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

«Περνούν τις αεροπορικές άμυνες», είπε, σημειώνοντας ότι η ποιότητα των επιθέσεων του Ιράν φαίνεται να έχει βελτιωθεί ακόμη και σε σχέση με τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι.

Το Πεντάγωνο από την άλλη εξαντλεί γρήγορα τα αποθέματά του σε όπλα ακριβείας και αναχαιτιστικά αεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφεραν στο The Washington Post άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες που εξέφρασε ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Joint Chiefs of Staff, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμ σκεφτόταν αν θα εγκρίνει την επιχείρηση.

Η κυβέρνηση από μεριάς της προσπάθησε να υποβαθμίσει την εκτίμηση του Κέιν.

Μία ακόμα σύγκρουση που εξαπλώνεται

Η βοήθεια της Ρωσίας αναδιατάσσει τον τρόπο με τον οποίο διάφορες χώρες έχουν εμπλακεί σε έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου, αντίπαλοι των ΗΠΑ, όπως το Ιράν, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα, έχουν παράσχει στη Ρωσία είτε άμεση στρατιωτική βοήθεια είτε υλική υποστήριξη για την τεράστια αμυντική βιομηχανία της Μόσχας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει στην Ουκρανία στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχουν μοιραστεί πληροφορίες για τις θέσεις των Ρώσων, προκειμένου να βελτιώσουν τη στόχευση του Κιέβου.

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε στο X ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει βοήθεια για την προστασία από τα ιρανικά drones και ότι το Κίεβο θα παρείχε «ειδικούς» ως απάντηση.

Μία άτυπη συμμαχία

Το Ιράν υπήρξε ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, μοιράζοντας την τεχνολογία για την παραγωγή φθηνών drones μιας χρήσης που έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να κατακλύσουν τις αεροπορικές άμυνες του Κιέβου και να εξαντλήσουν τα αποθέματα των δυτικών αναχαιτιστικών που δωρίστηκαν για την προστασία των ουκρανικών πόλεων.

«Οι Ρώσοι γνωρίζουν πολύ καλά τη βοήθεια που παρέχουμε στους Ουκρανούς», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένος με την υποστήριξη της Μόσχας προς την Τεχεράνη.

«Νομίζω ότι ήταν πολύ ευχαριστημένοι που προσπάθησαν να πάρουν κάποια ανταπόδοση».

Η ποιότητα της συλλογής πληροφοριών της Ρωσίας δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτή των ΗΠΑ, αλλά εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο, συνέχισε το ίδιο πρόσωπο.

Η Post έχει αναφέρει προηγουμένως ότι, παρά το πλήγμα που δέχτηκε ένας από τους στενότερους εταίρους της, το Κρεμλίνο βλέπει πιθανά πλεονεκτήματα σε έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων εσόδων από το πετρέλαιο και μιας οξείας κρίσης που αποσπά την προσοχή της Αμερικής και της Ευρώπης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Ιράν, του οποίου ο ανώτατος ηγέτης σκοτώθηκε στις πρώτες μέρες των συγκρούσεων, είναι μία ακόμα χώρα που θα χάσει μια φιλορωσική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, μετά την εξέγερση στη Συρία στα τέλη του 2024 που ανέτρεψε τον μακροχρόνιο δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ και την αμερικανική στρατιωτική επιδρομή για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής της Μόσχας είναι εν μέρει ένδειξη της ανάγκης της να επικεντρωθεί αλλού, είπε η Μασικότ.

Το Κρεμλίνο, είπε, «θεωρεί ότι αυτό δεν είναι δικό του πρόβλημα και δεν είναι δικός του πόλεμος. Από στρατηγική άποψη, η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι μακράν η πρώτη προτεραιότητα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Σχεδόν 200.000 άνθρωποι αποκαλύπτουν το μυστικό για υγιή καρδιά

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ιράν: Χτύπησε αντιπυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ σε Ιορδανία και ΗΑΕ – Δορυφορικές φωτογραφίες
Σφοδρά πλήγματα 06.03.26

Το Ιράν χτύπησε αντιπυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ σε Ιορδανία και ΗΑΕ - Δορυφορικές φωτογραφίες

Το Ιράν έχει ως στόχο να αποδυναμώσει τα συστήματα αεράμυνας, καταστρέφοντας αμερικανικής κατασκευής ραντάρ που εντοπίζουν πυραύλους και drones

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
ICE Barbie 06.03.26

Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Η θητεία της Νόεμ χαρακτηρίστηκε από κακή διαχείριση, αυτοπροβολή και αμφισβητήσιμες αποφάσεις, υπονομεύοντας τελικά την αξιοπιστία της και την αποτελεσματικότητα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Πάνω από 1.300 νεκροί – Βομβαρδισμοί στη Βηρυτό – Η Τεχεράνη απειλεί με επιθέσεις το ιρακινό Κουρδιστάν
Εκτός ελέγχου 06.03.26 Upd: 13:49

Πάνω από 1.300 νεκροί στο Ιράν και 100.000 εκτοπισμένοι στον Λίβανο - Η Τεχεράνη απειλεί με επιθέσεις το ιρακινό Κουρδιστάν

Ασταμάτητοι οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο και σφοδρές επιθέσεις στην Τεχεράνη - Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι κάποιες χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες διαμεσολάβησης- Δείτε live όλες τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Σύνταξη
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 06.03.26

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Σύνταξη
Επαναπατρισμός: Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επέστρεψαν – «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επαναπατρίστηκαν - «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»

Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός των Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής - Τι λένε ταξιδιώτες που προσγειώθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» για όσα βίωσαν μετά την κλιμάκωση της σύρραξης στην περιοχή

Σύνταξη
Ιράν: Χτύπησε αντιπυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ σε Ιορδανία και ΗΑΕ – Δορυφορικές φωτογραφίες
Σφοδρά πλήγματα 06.03.26

Το Ιράν χτύπησε αντιπυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ σε Ιορδανία και ΗΑΕ - Δορυφορικές φωτογραφίες

Το Ιράν έχει ως στόχο να αποδυναμώσει τα συστήματα αεράμυνας, καταστρέφοντας αμερικανικής κατασκευής ραντάρ που εντοπίζουν πυραύλους και drones

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία – Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 06.03.26

Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία - Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες

Τα υψηλότερα ποσοστά που φτάνουν σχεδόν στο 20% καταγράφονται στους νέους έως 29 ετών - Η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι

Χωρίς το βασικό του αμυντικό δίδυμο ο Ολυμπιακός έχει σε τέσσερα ντέρμπι μόλις μια ισοπαλία, εν όψει ΠΑΟΚ πάντως Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να ανταμώσουν ξανά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
ICE Barbie 06.03.26

Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Η θητεία της Νόεμ χαρακτηρίστηκε από κακή διαχείριση, αυτοπροβολή και αμφισβητήσιμες αποφάσεις, υπονομεύοντας τελικά την αξιοπιστία της και την αποτελεσματικότητα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει
Νέα συνέντευξη 06.03.26

Ανδρουλάκης: Το κερδοσκοπικό πάρτι των τραπεζών εις βάρος της κοινωνίας πρέπει να σταματήσει

«Καθημερινά έχουμε 'ΟΠΕΚΕΠέδες' παντού», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης - Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ταύτισή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου - Τι είπε για τον πόλεμο στο Ιράν

Σύνταξη
Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή
Παρουσιαστές 06.03.26

Όσκαρ 2026: Πάλτροου, Mουρ, Ντάουνι Τζούνιορ αναλαμβάνουν δράση – Η ελίτ του Χόλιγουντ στη σκηνή

Η αντίστροφη μέτρηση για την 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ έχει ξεκινήσει, με την Ακαδημία να ανακοινώνει μια νέα λίστα κορυφαίων ονομάτων που θα ανέβουν στη σκηνή ως παρουσιαστές

Σύνταξη
Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς
Οικονομικά ΟΤΑ 06.03.26

Επαρκείς και στοχευμένους πόρους για τις Περιφέρειες θέλει ο Νίκος Χαρδαλιάς

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών αποφάσεων διεκδικώντας ισχυρότερο ρόλο στο νέο δημοσιονομικό τοπίο που διαμορφώνεται».

Σύνταξη
Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο
Αναμένοντας την άνοιξη 06.03.26

Τι «βλέπουν» τα Μερομήνια για τον Μάρτιο

Τα Μερομήνια βασίζονται στην παρατήρηση των πρώτων ημερών του Αυγούστου, όπου κάθε ημέρα «προβλέπει» τις καιρικές τάσεις ενός μήνα του επόμενου έτους

Σύνταξη
Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία
❤️ 06.03.26

Από τους Μόλντερ και Σκάλι μέχρι τους Μαρτζ και Χόμερ – Τα τηλεοπτικά ζευγάρια που έχουν γράψει ιστορία

Αργές ερωτικές ιστορίες που προκάλεσαν δάκρυα, κωμικές σειρές που κουβαλούσαν γέλιο και συναίσθημα και σειρές κινούμενων σχεδίων που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα -οι αναγνώστες του Guardian επιλέγουν τις απόλυτες τηλεοπτικές ρομαντικές ιστορίες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ευλογιά προβάτων: Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ζωονόσου
Συναγερμός 06.03.26

Έρευνα για παράνομα εμβόλια εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την εξάπλωση της ευλογιάς προβάτων

«Οι επιτήδειοι παραμονεύουν και υπόσχονται 'εμβόλια σωτηρίας' με το αζημίωτο» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, αναφερόμενος στην ευλογιά προβάτων

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Απόρρητο