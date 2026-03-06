Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις

Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν στοιχεία για τους αμερικανικούς στόχους, προκειμένου να επιτεθεί στις δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών.

Η βοήθεια αυτή, η οποία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, δείχνει ότι στην ταχέως επεκτεινόμενη σύγκρουση συμμετέχει πλέον ένας από τους κύριους πυρηνικά εξοπλισμένους ανταγωνιστές της Αμερικής, ο οποίος διαθέτει εξαιρετικές δυνατότητες πληροφοριών.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, η Ρωσία έχει μεταβιβάσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, δήλωσαν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας σύμφωνα με το The Washington Post.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους.

Η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο ενώ η Μόσχα έχει ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου, τον οποίο χαρακτήρισε «απρόκλητη πράξη ένοπλης επιθετικότητας».

Η έκταση της βοήθειας της Ρωσίας προς το Ιράν δεν ήταν απολύτως σαφής.

BREAKING: U.S. officials now say that Russia is giving Iran intelligence on the locations of American warships and aircraft, including positions of ships, planes, and radar. MEANWHILE Trump is now allowing India to import oil from Russia for 30 days because he screwed up so… pic.twitter.com/lb2RYkgxY5 — Brian Krassenstein (@krassenstein) March 6, 2026

Οι στρατιωτική ικανότητα του Ιράν

Έξι Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν από ιρανική επίθεση με drone την Κυριακή στο Κουβέιτ.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει χιλιάδες drone μιας χρήσης και εκατοντάδες πυραύλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων, πρεσβειών και αμάχων, ενώ η κοινή αμερικανο-ισραηλινή εκστρατεία έχει χτυπήσει περισσότερους από 2.000 ιρανικούς στόχους — συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων βαλλιστικών πυραύλων, ναυτικών πόρων, της ηγεσίας της χώρας αλλά και αμάχων.

«Το ιρανικό καθεστώς καταστρέφεται ολοσχερώς», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, χωρίς να σχολιάσει την τυχόν ρωσική βοήθεια προς το Ιράν.

« Η αντίδρασή τους με βαλλιστικούς πυραύλους μειώνεται καθημερινά, το ναυτικό τους καταστρέφεται, η παραγωγική τους ικανότητα καταρρέει και οι αντιπρόσωποί τους δεν μπορούν να αντισταθούν».

Η CIA και το Πεντάγωνο αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Όταν ρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα για το μήνυμά του προς τη Ρωσία και την Κίνα, που είναι από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του Ιράν, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι δεν είχε κανένα και ότι «δεν αποτελούν πραγματικά παράγοντα εδώ».

Δύο από τους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με την υποστήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν δήλωσαν ότι η Κίνα δεν φαίνεται να βοηθά την άμυνα του Ιράν, παρά τις στενές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

JUST IN: 🇷🇺 Russia says it will do everything possible to make US-Israel military operation against Iran impossible. pic.twitter.com/KGCovCkM0f — BRICS News (@BRICSinfo) March 5, 2026

Το ρωσικό μοτίβο στο Ιράν

Αναλυτές δήλωσαν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα ταιριάζει με το μοτίβο των επιθέσεων του Ιράν κατά των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών διοίκησης και ελέγχου, των ραντάρ και των προσωρινών κατασκευών, όπως αυτή στο Κουβέιτ, όπου σκοτώθηκαν έξι στρατιωτικοί.

Ο σταθμός της CIA στην αμερικανική πρεσβεία στη Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, δέχτηκε επίσης επίθεση τις τελευταίες ημέρες.

Το Ιράν «πραγματοποιεί πολύ ακριβείς επιθέσεις σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης ή ραντάρ πέρα από τον ορίζοντα», δήλωσε η Ντάρα Μασικότ, εμπειρογνώμονας για το ρωσικό στρατό στο Carnegie Endowment for International Peace.

«Το κάνουν αυτό με πολύ συγκεκτιμ΄ρνο τρόπο. Στοχεύουν στη διοίκηση και τον έλεγχο», πρόσθεσε.

Το Ιράν διαθέτει μόνο λίγους στρατιωτικούς δορυφόρους και δεν έχει δικό του δορυφορικό σύμπλεγμα, γεγονός που καθιστά τις εικόνες που παρέχονται από τις πολύ πιο προηγμένες διαστημικές δυνατότητες της Ρωσίας εξαιρετικά πολύτιμες — ιδίως καθώς το Κρεμλίνο έχει τελειοποιήσει τη δική του στόχευση μετά από χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε η Massicot.

Η Νικόλ Γκραζτέφσκι, που μελετά τη συνεργασία του Ιράν με τη Ρωσία στο Belfer Center της Harvard Kennedy School, είπε ότι υπήρχε υψηλό επίπεδο «εξελιξιμότητας» στα ιρανικά αντίποινα, τόσο σε ό,τι αφορά τους στόχους της Τεχεράνης όσο και στην ικανότητά της σε ορισμένες περιπτώσεις να υπερνικήσει τις αμυντικές δυνάμεις των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

«Περνούν τις αεροπορικές άμυνες», είπε, σημειώνοντας ότι η ποιότητα των επιθέσεων του Ιράν φαίνεται να έχει βελτιωθεί ακόμη και σε σχέση με τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ το περασμένο καλοκαίρι.

Το Πεντάγωνο από την άλλη εξαντλεί γρήγορα τα αποθέματά του σε όπλα ακριβείας και αναχαιτιστικά αεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφεραν στο The Washington Post άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες που εξέφρασε ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Joint Chiefs of Staff, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμ σκεφτόταν αν θα εγκρίνει την επιχείρηση.

Η κυβέρνηση από μεριάς της προσπάθησε να υποβαθμίσει την εκτίμηση του Κέιν.

Μία ακόμα σύγκρουση που εξαπλώνεται

Η βοήθεια της Ρωσίας αναδιατάσσει τον τρόπο με τον οποίο διάφορες χώρες έχουν εμπλακεί σε έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου, αντίπαλοι των ΗΠΑ, όπως το Ιράν, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα, έχουν παράσχει στη Ρωσία είτε άμεση στρατιωτική βοήθεια είτε υλική υποστήριξη για την τεράστια αμυντική βιομηχανία της Μόσχας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δώσει στην Ουκρανία στρατιωτικό εξοπλισμό αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχουν μοιραστεί πληροφορίες για τις θέσεις των Ρώσων, προκειμένου να βελτιώσουν τη στόχευση του Κιέβου.

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε στο X ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει βοήθεια για την προστασία από τα ιρανικά drones και ότι το Κίεβο θα παρείχε «ειδικούς» ως απάντηση.

BREAKING: Former U.S. Army Colonel Douglas Macgregor just told Matt Gaetz that all of the U.S. bases in the Iranian region have been destroyed and Iran is fairing very well. They are admitting that Trump is failing. “China and Russia are providing satellite intelligence which… pic.twitter.com/87BzSkLD33 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) March 3, 2026

Μία άτυπη συμμαχία

Το Ιράν υπήρξε ένας από τους κύριους υποστηρικτές της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, μοιράζοντας την τεχνολογία για την παραγωγή φθηνών drones μιας χρήσης που έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα για να κατακλύσουν τις αεροπορικές άμυνες του Κιέβου και να εξαντλήσουν τα αποθέματα των δυτικών αναχαιτιστικών που δωρίστηκαν για την προστασία των ουκρανικών πόλεων.

«Οι Ρώσοι γνωρίζουν πολύ καλά τη βοήθεια που παρέχουμε στους Ουκρανούς», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένος με την υποστήριξη της Μόσχας προς την Τεχεράνη.

«Νομίζω ότι ήταν πολύ ευχαριστημένοι που προσπάθησαν να πάρουν κάποια ανταπόδοση».

Η ποιότητα της συλλογής πληροφοριών της Ρωσίας δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με αυτή των ΗΠΑ, αλλά εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων στον κόσμο, συνέχισε το ίδιο πρόσωπο.

Η Post έχει αναφέρει προηγουμένως ότι, παρά το πλήγμα που δέχτηκε ένας από τους στενότερους εταίρους της, το Κρεμλίνο βλέπει πιθανά πλεονεκτήματα σε έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων υψηλότερων εσόδων από το πετρέλαιο και μιας οξείας κρίσης που αποσπά την προσοχή της Αμερικής και της Ευρώπης από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το Ιράν, του οποίου ο ανώτατος ηγέτης σκοτώθηκε στις πρώτες μέρες των συγκρούσεων, είναι μία ακόμα χώρα που θα χάσει μια φιλορωσική κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, μετά την εξέγερση στη Συρία στα τέλη του 2024 που ανέτρεψε τον μακροχρόνιο δικτάτορα Μπασάρ αλ-Άσαντ και την αμερικανική στρατιωτική επιδρομή για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο τον Ιανουάριο.

Ωστόσο, η έλλειψη άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής της Μόσχας είναι εν μέρει ένδειξη της ανάγκης της να επικεντρωθεί αλλού, είπε η Μασικότ.

Το Κρεμλίνο, είπε, «θεωρεί ότι αυτό δεν είναι δικό του πρόβλημα και δεν είναι δικός του πόλεμος. Από στρατηγική άποψη, η Ουκρανία εξακολουθεί να είναι μακράν η πρώτη προτεραιότητα».