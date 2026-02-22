Το Ιράν σύναψε μια μυστική συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων φορητών, προηγμένων πυραύλων, εκτοξευόμενων από τον ώμο, σύμφωνα με την εφημερίδα Financial Times.

Οι ΗΠΑ έχουν περικυκλώσει το Ιράν

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης «Verba» και 2.500 πυραύλους «9M336» μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η εφημερίδα επικαλείται διαρροή ρωσικών εγγράφων που περιήλθαν στην κατοχή της και πολλά άτομα που έχουν γνώση αυτής της συμφωνίας.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Iran has signed a secret €500mn arms deal with Russia to buy 500 Verba shoulder-fired air-defence launchers and 2,500 missiles. The Verba system can target cruise missiles, low-flying aircraft and drones, and is designed for small mobile teams. Deliveries are scheduled from… pic.twitter.com/zQFpMcY8Gm — Clash Report (@clashreport) February 22, 2026

Το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα αυτές τις πληροφορίες.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία γύρω από το Ιράν

Οι ΗΠΑ ενισχύουν καθημερινά την στρατιωτική τους παρουσία γύρω από το Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε το Σάββατο να μην υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να επιβάλει μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.