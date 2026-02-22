newspaper
Ιράν: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του – Τι λένε οι NYT
Κόσμος 22 Φεβρουαρίου 2026, 14:31

Ιράν: Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του – Τι λένε οι NYT

Επικαλούμενοι ιρανούς αξιωματούχους οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ έχει δώσει οδηγίες για αντικαταστάτες σε κρίσιμες κρατικές θέσεις σε περίπτωση δολοφονίας του

Σύνταξη
Από τα αμύγδαλα στα φιστίκια: Οι ξηροί καρποί που κάνουν upgrade στην υγεία

Από τα αμύγδαλα στα φιστίκια: Οι ξηροί καρποί που κάνουν upgrade στην υγεία

Spotlight

Με τα σύννεφα πολέμου να πυκνώνουν πάνω από το Ιράν και τα σενάρια που διακινούνται για πιθανή δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χεμενεΐ και κορυφαίων αξιωματούχων, οι New York Times περιγράφουν σε ρεπορτάζ τους τις ενέργειες που γίνονται ώστε να εξασφαλιστεί η διάδοχη κατάσταση στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε περίπτωση που πράγματι υλοποιηθούν οι απειλές.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται συνεντεύξεις της με έξι ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ένας από τους οποίους συνδέεται με το γραφείο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ. Οι τρεις είναι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης και οι άλλοι δύο πρώην διπλωμάτες. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το πρόσωπο – κλειδί που φαίνεται να προωθεί ο Χαμενεΐ για να εγγυηθεί τη μετάβαση είναι ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας της χώρας, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διπλωματικές επαφές του Ιράν με τους συμμάχους του, σχεδιάζει τα σενάρια διαχείρισης κρίσης σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, και είχε κομβικό ρόλο στην καταστολή της πρόσφατης εξέγερσης με τους χιλιάδες νεκρούς.

Ο Λαριτζανί δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Χαμενεΐ σε περίπτωση δολοφονίας του, καθώς δεν είναι κληρικός, αλλά σύμφωνα με το δημοσίευμα το τελευταίο διάστημα έχει παραγκωνίσει τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Οι εντολές Χαμενεΐ

Η εντολή του Χαμενεΐ στον Λαριτζανί και σε κάποιους ακόμα στενούς πολιτικούς και στρατιωτικούς συνεργάτες του είναι να διασφαλιστεί ότι το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα επιβιώσει όχι μόνο από αμερικανικές και ισραηλινές βόμβες, αλλά και από τυχόν απόπειρες δολοφονίας εναντίον της ανώτατης ηγεσίας της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Χαμενεΐ έχει ορίσει τέσσερα επίπεδα διαδοχής για κάθε έναν από τους ρόλους στρατιωτικής διοίκησης και κυβέρνησης που διορίζει προσωπικά. Έχει επίσης πει σε όσους κατέχουν ηγετικές θέσεις να ορίσουν έως και τέσσερις αντικαταστάτες και έχει αναθέσει αρμοδιότητες σε έναν στενό κύκλο έμπιστων προσώπων για να λαμβάνουν αποφάσεις σε περίπτωση που διακοπούν οι επικοινωνίες μαζί του ή σκοτωθεί.

Το Ιράν έχει θέσει όλες τις ένοπλες δυνάμεις του σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής και προετοιμάζεται να αντισταθεί σθεναρά

Μέρος αυτού του σχεδιασμού είναι το αποτέλεσμα των διδαγμάτων που άντλησε το Ιράν από την αιφνιδιαστική επίθεση του Ισραήλ τον Ιούνιο, η οποία εξαφάνισε την ανώτερη στρατιωτική διοικητική αλυσίδα του κράτους μέσα στις πρώτες ώρες του πολέμου.

Μετά την κατάπαυση πυρός, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ διόρισε τον Λαριτζανί ως γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και δημιούργησε ένα νέο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, με επικεφαλής τον Ναύαρχο Αλί Σαμχανί, για τη διαχείριση των στρατιωτικών υποθέσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το Ιράν προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Το Ιράν λειτουργεί με βάση το γεγονός ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ είναι αναπόφευκτες και επικείμενες, ακόμη και αν οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εμπλέκονται διπλωματικά και να διαπραγματεύονται μια πυρηνική συμφωνία.

Το Ιράν έχει θέσει όλες τις ένοπλες δυνάμεις του σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής και προετοιμάζεται να αντισταθεί σθεναρά.

Η χώρα τοποθετεί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων κατά μήκος των δυτικών συνόρων της με το Ιράκ – αρκετά κοντά για να χτυπήσει το Ισραήλ – και κατά μήκος των νότιων ακτών της στον Περσικό Κόλπο, εντός της εμβέλειας αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων και άλλων στόχων στην περιοχή, δήλωσαν τα τρία μέλη των Φρουρών και τέσσερις ανώτεροι αξιωματούχοι.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Ιράν έχει κλείσει περιοδικά τον εναέριο χώρο του για να δοκιμάσει πυραύλους. Πραγματοποίησε επίσης στρατιωτική άσκηση στον Περσικό Κόλπο, κλείνοντας για λίγο τα Στενά του Ορμούζ.

Σε περίπτωση πολέμου, μονάδες ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, πράκτορες πληροφοριών και τάγματα της πολιτοφυλακής Basij με πολιτικά, πρόκειται να αναπτυχθούν στους δρόμους των μεγάλων πόλεων, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Οι πολιτοφυλακές θα δημιουργήσουν στη συνέχεια σημεία ελέγχου για να αποτρέψουν εσωτερικές αναταραχές και να αναζητήσουν πράκτορες που συνδέονται με ξένες υπηρεσίες κατασκοπείας.

Στην προηγούμενη στρατιωτική επίθεση, ο Χαμενεΐ είχε καταφύγει σε άγνωστη και ασφαλή τοποθεσία αλλά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι είχε ήδη ορίσει τρεις πιθανούς αντικαταστάτες του, τα ονόματα των οποίων ουδέποτε έγιναν γνωστά.

Οι New York Times αναφέρουν ακόμα ότι η ηγεσία του Ιράν εξετάζει ποιος θα μπορούσε να είναι ο «Ντέλσι» της χώρας, μία αναφορά στην Ντέλσι Ροντρίγκεζ την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας που ανέλαβε προέδρου μετά την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

