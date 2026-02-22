newspaper
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Spotlight

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει «συνθηκολογήσει» μπροστά στην αμερικανική στρατιωτική ανάπτυξη που στοχεύει να εξαναγκάσει την Ισλαμική Δημοκρατία να αποδεχτεί μια πυρηνική συμφωνία, δήλωσε χθες ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ.

Οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν την Τρίτη έναν δεύτερο γύρο έμμεσων συνομιλιών στη Γενεύη, που έγιναν με τη μεσολάβηση του Ομάν, εν μέσω μιας εντατικής στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στον Κόλπο, όπου η Ουάσιγκτον έχει στείλει δύο αεροπλανοφόρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «έκπληκτος» από τη στάση του Ιράν, ενώ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη με σοβαρές συνέπειες αν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία, δήλωσε ο Γουίτκοφ στο Fox News σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Λάρα Τραμπ, νύφη του Αμερικανού προέδρου.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη «απογοητευμένος», επειδή ξέρει ότι έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις, αλλά είναι έκπληκτος γιατί δεν έχουν…συνθηκολογήσει», είπε.

«Γιατί, υπό αυτή την πίεση, με τη θαλάσσια και ναυτική δύναμη που έχουμε αναπτύξει εκεί, γιατί δεν ήρθαν σε εμάς να μας πουν: «Βεβαιώνουμε ότι δεν θέλουμε (πυρηνικό) όπλο, οπότε να τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε»»;

Παρά την πίεση αυτή, «είναι δύσκολο να τους φέρουμε σε αυτό το στάδιο», παραδέχτηκε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Επιβεβαίωσε τη συνάντηση με τον Παχλαβί

Ο ίδιος επιβεβαίωσε παράλληλα ότι είχε συνάντηση με τον Ρεζά Παχλαβί, τον γιο του έκπτωτου σάχη, ο οποίος δεν έχει επιστρέψει στο Ιράν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 που ανέτρεψε τη μοναρχία. «Συναντήθηκα μαζί του κατόπιν εντολής του προέδρου», είπε ο Γουίτκοφ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα ιρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής και τον μηχανισμό άρσης των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης σε αντάλλαγμα με περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, αλλά πρόσθεσε ότι νέες συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί στις αρχές Μαρτίου.

Ο αξιωματούχος τόνισε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να εξετάσει σοβαρά έναν συνδυασμό εξαγωγής μέρους του αποθέματος ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού (HEU), αραίωσης της καθαρότητας του HEU της και μιας περιφερειακής κοινοπραξίας για εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά σε αντάλλαγμα πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα του Ιράν για «πυρηνικό εμπλουτισμό για ειρηνικούς σκοπούς».

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και υπάρχει η πιθανότητα επίτευξης μιας προσωρινής συμφωνίας», σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Η ιρανική αντιπρόταση

Την Παρασκευή ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι αναμένει να είναι έτοιμο εντός ημερών ένα ιρανικό σχέδιο αντιπρότασης έπειτα από τις διαπραγματεύσεις με την αμερικανική πλευρά την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Είχε προηγηθεί μια ακόμη προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος την Πέμπτη τόνισε πως το Ιράν πρέπει να συνάψει μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά του, ειδάλλως «άσχημα πράγματα» θα συμβούν και φάνηκε να δίνει μια 10ήμερη διορία προτού οι ΗΠΑ ενδεχομένως αναλάβουν δράση.

Ο ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα παραδώσει τον έλεγχο των πετρελαϊκών και ορυκτών πόρων της, αλλά αμερικανικές εταιρείες μπορούν πάντα να συμμετέχουν ως εργολάβοι στα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ιράν.

