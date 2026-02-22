Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν δεσμεύτηκε να μην υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ, μετά τη δήλωση του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να επιβάλει μια συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να περικυκλώνουν το Ιράν

Τα σχόλια του Πεζέσκιαν το Σάββατο ήρθαν εν μέσω υψηλών εντάσεων στον Κόλπο, με τις ΗΠΑ να συνεχίζουν να αυξάνουν τη στρατιωτική τους παρουσία με την ανάπτυξη δύο αεροπλανοφόρων και δεκάδων αεροσκαφών.

«Δεν θα υποκύψουμε σε καμία από αυτές τις δυσκολίες», δήλωσε ο Πεζέσκιάν σε τελετή προς τιμήν των μελών της ιρανικής παραολυμπιακής ομάδας.

«Οι παγκόσμιες δυνάμεις συνωμοτούν με δειλία για να μας αναγκάσουν να υποκύψουμε. Ακριβώς όπως εσείς δεν υποκύψατε στις δυσκολίες, έτσι και εμείς δεν θα υποκύψουμε σε αυτά τα προβλήματα», είπε.

Ιράν και ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις πρόσφατες συνομιλίες θετικές, αλλά δεν υπήρξε κάποια σημαντική πρόοδος

Το Ιράν και οι ΗΠΑ είχαν ξανά έμμεσες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης στο Ομάν νωρίτερα αυτόν τον μήνα και πραγματοποίησαν έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών στην Ελβετία την περασμένη εβδομάδα.

Αν και η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη χαρακτήρισαν τις συνομιλίες συνολικά θετικές, δεν κατάφεραν να επιτύχουν κάποια σημαντική πρόοδο, όπως σχολιάζει το Al Jazeera.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Παρασκευή ότι μια διπλωματική λύση φαίνεται να είναι «εφικτή» και ότι η χώρα του σχεδιάζει να καταρτίσει ένα προσχέδιο συμφωνίας «εντός των επόμενων δύο έως τριών ημερών» για να το στείλει στην Ουάσινγκτον.