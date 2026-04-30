newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εκτοξεύτηκε πάνω από τα 125 δολ. το πετρέλαιο – Τι εκτιμούν οι αναλυτές
Οικονομία 30 Απριλίου 2026, 08:41

Εκτοξεύτηκε πάνω από τα 125 δολ. το πετρέλαιο – Τι εκτιμούν οι αναλυτές

Τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν στρατιωτική επέμβαση εκτόξευσαν τις τιμές στο πετρέλαιο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

Στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη με φόντο τα δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εναντίον του Ιράν, καθώς οι συνομιλίες παραμένουν αδιέξοδες.

Το Brent, σημείωσε άνοδο άνω του 6% και ξεπέρασε τα 125 δολάρια το βαρέλι στην Ασία -το υψηλότερο επίπεδο από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν- μετά από άνοδο 6,1% την Τετάρτη.

Οι τιμές τουαμερικανικού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 2,3% στα 109,32 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 7% την Τετάρτη.

Είχε προηγηθεί δημοσίευμα του Axios ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ επρόκειτο να ενημερώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με ένα σχέδιο για μια «σύντομη και ισχυρή» αλληλουχία επιθέσεων εναντίον του Ιράν, ως τρόπο για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι είχε απορρίψει μια ιρανική πρόταση κατά τη διάρκεια των ειρηνευτικών συνομιλιών και ότι θα διατηρούσε τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

«Η αγορά πετρελαίου έχει μετακινηθεί από την υπερβολική αισιοδοξία στην πραγματικότητα της διακοπής του εφοδιασμού που παρατηρούμε» στον Κόλπο, έγραψαν οι αναλυτές της ING σε σημείωμα προς τους πελάτες τους, σύμφωνα με τους FT.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ρόμπερτ Ρένι, επικεφαλής έρευνας εμπορευμάτων στην Westpac Banking Corp, δήλωσε στο Bloomberg ότι «ο Τραμπ έχει “αφαιρέσει”  το “δίκτυ ασφαλείας” στο οποίο στο οποίο βασιζόταν η αγορά – την ελπίδα, δηλαδή, ότι ο πόλεμος επρόκειτο να τελειώσει». Σύμφωνα με τον ίδιο, οι traders αναγκάζονται τώρα να αντιμετωπίσουν μια πολύ πιο άσχημη πραγματικότητα: και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να πιστεύουν ότι κερδίζουν, καμία πλευρά δεν έχει σαφές κίνητρο για διαπραγμάτευση και οι τιμές της ενέργειας αρχίζουν να ανεβαίνουν με ταχύτερους ρυθμούς».

Σημειωτέον ότι ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σχεδόν μηδενίσει τις ημερήσιες διαμετακομίσεις και σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποτελεί το μεγαλύτερο σοκ εφοδιασμού στην ιστορία, ενώ ο Όμιλος Vitol αναφέρει ότι η αγορά αντιμετωπίζει απώλεια εφοδιασμού περίπου 1 δισεκατομμυρίου βαρελιών.

«Μοιάζει με ημέρα κρίσης», δήλωσε στο Bloomberg η Rebecca Babin, ανώτερη χρηματίστρια ενέργειας στην CIBC Private Wealth Group, αναφερόμενη στην άνοδοα των τιμών την Τετάρτη.

Πιέσεις στην Ασία

Οι αυξανόμενες τιμές ενέργειας έχουν επιβαρύνει το κόστος δανεισμού για τις χώρες σε όλο το εύρος της Ασίας, που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις διαταραχές του πετρελαίου.

Τα ιαπωνικά περιουσιακά στοιχεία δέχτηκαν τη μεγαλύτερη πίεση την Πέμπτη, με τις μετοχές και τα ομόλογα να υποχωρούν και το γεν να διαπραγματεύεται κοντά σε επίπεδα στα οποία είχε χρειαστεί να παρέμβει προηγουμένως η κεντρική τράπεζα.

Ο δείκτης Topix ηγήθηκε των απωλειών στην Ασία, με πτώση 1,5%, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 0,06 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,7%. Οι αποδόσεις των ομολόγων κινούνται αντίστροφα προς τις τιμές.

Στην Ταϊβάν, ωστόσο, ο δείκτης Taiex κέρδισε 0,5%, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να οδηγούν ανοδικά τις εταιρείες που εκτίθενται στη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη. «Οι μετοχές είναι σαφώς αποσυνδεδεμένες από όλα αυτά», δήλωσε ο Kotecha της Barclays. «Η ευφορία για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη έχει αυξηθεί ξανά και αγνοεί [το πετρέλαιο]».

Οι υψηλότερες τιμές ενέργειας έχουν ασκήσει τη μεγαλύτερη πίεση στα κρατικά ομόλογα στις χώρες της νότιας και νοτιοανατολικής Ασίας που έχουν χαμηλότερα ενεργειακά αποθέματα και λιγότερο δημοσιονομικό και νομισματικό χώρο για να προστατεύσουν τους τελικούς καταναλωτές από τις υψηλότερες τιμές.

Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων στην Ινδία βρίσκονται τώρα στο 6,99%, ενώ η ρουπία υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου στις αρχές των συναλλαγών.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Macro
Ελληνική οικονομία: Χαμηλώνει στο 1,9% τον πήχη για την ανάπτυξη το 2026 η Fitch Solutions

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το «σιωπηλό τρίγωνο» που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Κόσμος
Axios: Σχέδιο CENTCOME για ισχυρό πλήγμα στο Ιράν

inWellness
inTown
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Καύσιμα: Η αυστραλή ΥΠΕΞ χαιρετίζει ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα για τον ενεργειακό εφοδιασμό
Πένι Γουόνγκ 30.04.26

Ενα «σημαντικό βήμα» για τον ενεργειακό εφοδιασμό της Αυστραλίας από την Κίνα

«Η κινεζική κυβέρνηση εργάζεται για να διευκολύνει τις επαφές με τις αυστραλιανές εταιρίες για το θέμα της κηροζίνης», ανέφερε η αυστραλή ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για ένα «σημαντικό βήμα» από την Κίνα.

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές απάτες με πλαστά εισιτήρια για το Μουντιάλ και email-παγίδες
Οικονομία 29.04.26

Εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο ετοιμάζονται για το Μουντιάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, οι κυβερνοεγκληματίες ετοιμάζονται και αυτοί

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Νατάσα Σινιώρη
Αντιδράσεις για τα data centers στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 26.04.26

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Στενά του Ορμούζ 26.04.26

Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Αλέξανδρος Κλώσσας
AI: Τι παραβλέπει το αφήγημα της εργασιακής «Αποκάλυψης» της τεχνητής νοημοσύνης
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Οι κόκκινες κάρτες των πολιτών στην κυβέρνηση – Σε ελεύθερη πτώση η ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 30.04.26

Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι το τέρας της ακρίβειας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα με τα μέτρα που έχει πάρει. Χωρίς φρένο η πτώση στα ποσοστά της ΝΔ

Σύνταξη
Πολιτική θύελλα με Τζον Τέρι στην Αγγλία
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Ο θρύλος της Τσέλσι, Τζον Τέρι στηρίζει σκληρή γραμμή για τα επιδόματα και τις απελάσεις – Έντονες αντιδράσεις για τη δημόσια τοποθέτησή του

Γιώργος Μαζιάς
Σκύλος: Πότε το φτέρνισμα υποκρύπτει σοβαρά νοσήματα;
Ρινικές εκκρίσεις 30.04.26

Ο σκύλος, όταν φτερνίζεται περιστασιακά είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Όμως, εάν το φτέρνισμα επιμένει, μπορεί να είναι ένδειξη σοβαρού προβλήματος. Γιατί η διάγνωση είναι δύσκολη.

Τζούλη Τούντα
Αυτές είναι οι καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 – Στη δεύτερη θέση μια ελληνική
Planet Travel 30.04.26

Η λίστα World’s Best 50 Beaches για τις καλύτερες παραλίες ψάχνει αυτά τα μικρά κομμάτια παραδείσου εδώ και χρόνια, και στην πιο πρόσφατη κατάταξή της έβαλε την παραλία Entalula στις Φιλιππίνες στην κορυφή.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση δεν θέλει διάλογο για μείωση των ωρών απασχόλησης, γιατί εκπροσωπεί τις ελίτ και όχι τον κόσμο της εργασίας
Επικαιρότητα 30.04.26

«Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάφερε ταυτόχρονα να είμαστε ουραγοί και στην παραγωγικότητα και στην αγοραστική δύναμη» αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικά drones επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό – Τουλάχιστον 18 τραυματίες
Κόσμος 30.04.26

Η πολεμική αεροπορία ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο και 206 drones προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 172 drones καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες
Στο παρόν 30.04.26

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν θέλει να θυμάται το παρελθόν, οπότε αποφεύγει να βλέπει παλιές του ταινίες

«Όσο μεγαλώνεις, είναι δύσκολο να βλέπεις ταινίες από όταν ήσουν νεότερος, γιατί σκέφτεσαι ότι δεν μοιάζει καν [με αυτόν τον τύπο στην οθόνη]», δήλωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσίπρας: Ιούνιο το κόμμα – το αντι-δίλημμα της σταθερότητας – Άνοιξε παράθυρο στους πρώην συντρόφους
Πολιτική 30.04.26

Λίγο ακόμη λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα, μετριέται ξανά για καταλληλότερος πρωθυπουργός, πλατύ κάλεσμα συμπόρευσης σε νέους, συνταξιούχους και μισθωτούς.

Σωτήρης Μπολάκης
Εργατική Πρωτομαγιά: Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ στην Αττική
Αγωνιστικές διεκδικήσεις 30.04.26

Τιμώντας την Εργατική Πρωτομαγιά η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, για αύριο Παρασκευή 1η Μαΐου

Σύνταξη
Πιερρακάκης: Ζητεί από το ΝΣΚ να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τα θύματα σε Τέμπη, Μάτι και Μάνδρα
Αποσυμφόρηση Δικαιοσύνης 30.04.26

Επιτάχυνση διαδικασιών με σκοπό τον τερματισμό της πολυετούς ταλαιπωρίας των τραυματιών και των συγγενών των θυμάτων σε Τέμπη, Μάτι, Μάνδρα, αναφέρει στην επιστολή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Σύνταξη
Η FIFA θέλει υποχρεωτικό U21 στην ενδεκάδα: επανάσταση ή παρέμβαση στο ποδόσφαιρο;
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Νέα πρόταση από τη FIFA για υποχρεωτική παρουσία «προϊόντος ακαδημιών» σε κάθε ομάδα – Στόχος η ενίσχυση των νέων, προβληματισμός για την ελευθερία των συλλόγων.

Γιώργος Μαζιάς
Sumud Flotilla: Αντιδράσεις για το ρεσάλτο των ισραηλινών σε σκάφη του στόλου για τη Γάζα, ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης
Κόσμος 30.04.26

Σκάφη του στολίσκου Sumud που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καταλήφθηκαν από το το Ισραήλ κοντά στην Κρήτη, εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τη Γάζα.

Σύνταξη
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
inTickets 30.04.26

Σύνταξη
Η διαπραγμάτευση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν δείχνει αδιέξοδη – Ίσως είναι ο ψυχρός πόλεμος της εποχής μας
Μέση Ανατολή 30.04.26

Ιράν και ΗΠΑ πήγαν στις συνομιλίες με την ίδια «κόκκινη γραμμή»: το πυρηνικό πρόγραμμα. Η Τεχεράνη έχει ως μοχλό πίεσης το Ορμούζ, η Ουάσιγκτον κυρώσεις και βόμβες. Ο κόσμος ζει συνθήκες που χαρακτηρίζονται «ψυχρός πόλεμος»

Αρχοντία Κάτσουρα
«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι» – Θρήνος στην Ηλεία για τον 13χρονο που σκοτώθηκε με πατίνι
Ελλάδα 30.04.26

Ο 13χρονος φέρεται να επιχείρησε ελιγμό με το πατίνι προκειμένου να αποφύγει αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με άλλο όχημα που κινείτο στο σημείο εκείνη τη στιγμή

Σύνταξη
Ο Τραμπ τιμωρεί τη Γερμανία του Μερτς – Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη μείωση των στρατευμάτων τους στη χώρα
Τραμπ κατά Μερτς 30.04.26

Η Ουάσιγκτον ταπεινώνεται και ο Τραμπ δυσκολεύεται να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου, διαπίστωσε ο Μερτς. Και ο Αμερικανός πρόεδρος απαντά με απόσυρση αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies