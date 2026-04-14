Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μακράς εμβέλειας των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στοχοποίησαν χημικό εργοστάσιο στη βόρεια Ρωσία μετά το τέλος της κατάπαυσης του πυρός 32 ωρών για το Πάσχα των ορθοδόξων, ανακοίνωσε το Κίεβο χθες (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, @exilenova_plus/militarnyi.com).

Το εργοστάσιο που επλήγη παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος

Massive Blast at Russia’s Fertilizer Giant Raises Fears of Strategic Strike on Dual-Use Plant One of Europe’s largest phosphate fertilizer facilities, Apatit in Cherepovets, has reportedly been hit in a suspected drone strike, triggering a fire at the major ammonia and nitrate… pic.twitter.com/MRcVYUbN8e — Washington Eye (@washington_EY) April 13, 2026

Ο στόχος ήταν εργοστάσιο αμμωνίας στην Τσερεπόβετς, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας, ανέφερε μέσω Telegram ο Ρόμπερτ Μπρόβντι, επικεφαλής των μονάδων drones του ουκρανικού στρατού.

Το εργοστάσιο παράγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αμμωνίας, νιτρικού αμμωνίου και νιτρικού οξέος σε ετήσια βάση. Εν μέρει, τα υλικά αυτά προορίζονται για την κατασκευή εκρηκτικών, συμπλήρωσε.

Ukraine carried out a long-range drone strike on the Apatit (PhosAgro) chemical plant in Cherepovets, deep inside Russia (about 800–1,000 km from Ukraine). The plant is a major fertilizer and chemical producer, with some materials considered potentially dual-use. pic.twitter.com/hJSoZQODDv — Clash Report (@clashreport) April 13, 2026

«Δεν υπάρχει κίνδυνος»

Στη ρωσική πλευρά, ο δήμαρχος της Τσερεπόβετς, ο Αντρέι Νακρασάγεφ, επιβεβαίωσε ότι βιομηχανική μονάδα υπέστη επίθεση, πάντως διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για την πόλη, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η πόλη απέχει περίπου 900 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ρωσίας – Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ