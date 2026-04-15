Eνα 8χρονο αγόρι σκοτώθηκε και 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Τρίτη εξαιτίας επιδρομής ρωσικών drones στην πόλη Τσερκάσι, πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

russia attacked residential buildings again, killing a child. This time, in Cherkasy. Every day, the terrorist state targets the most vulnerable, finding joy in these atrocities. russia must be stopped. Starting with their killer drones:https://t.co/4Os08VprA0 pic.twitter.com/dKaU9VVeth — UNITED24 (@U24_gov_ua) April 14, 2026

Ο περιφερειάρχης Iχορ Ταμπουρέτς ενημέρωσε μέσω Χ πως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν καταστροφές σε τέσσερα πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών, με αποτέλεσμα ένας 8χρονος να βρει τον θάνατο και 14 κάτοικοι να τραυματιστούν.

Child Killed in Drone Strike on Cherkasy On the evening of April 14, the Cherkasy region came under attack from Russian drones, according to Ihor Taburets, head of the Regional Military Administration. He stated that air defense forces shot down nine targets; however, an… pic.twitter.com/fjGjmdOqYb — Sota News (@sotanews) April 14, 2026

Διευκρίνισε πως εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ σε άλλους πέντε παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Νεκροί στην Ντνίπρο

Είχε προηγηθεί μερικές ώρες νωρίτερα ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, με απολογισμό τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 27 τραυματίες.

Πηγή: ΑΠΕ