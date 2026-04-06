Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 148 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μέσα σε τρεις ώρες, ενώ αξιωματούχοι διαβεβαίωσαν ότι συνεργεία αποκαθιστούσαν την ηλεκτροδότηση σχεδόν μισού εκατομμυρίου νοικοκυριών που κόπηκε εξαιτίας αεροπορικών επιδρομών (φωτογραφία, επάνω, από βίντο στο Χ, κάτω, ουκρανικό πλήγμα στη Ναβρασίσκ).

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας

Ukrainian drones attacked Port of Novorossiysk in Russia's Krasnodar Krai.

Χθες Κυριακή αργά το απόγευμα drone σκότωσε εθελοντή της πολιτικής άμυνας στη ρωσική παραμεθόρια περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, που γίνεται συχνά στόχος του ουκρανικού στρατού· άλλα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπληξαν μεταξύ άλλων πολυκατοικία στην πόλη Ναβρασίσκ, ρωσικό λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας ανέφερε ότι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας από τις 20:00 ως τις 23:00 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) χθες.

Ο δήμαρχος του Ναβρασίσκ, ο Αντρέι Κραβτσένκο, έκανε λόγο για «συντρίμμια» drone που κατέπεσαν σε πολυκατοικίες και σπίτια και «θύματα», χωρίς να δώσει αριθμό ούτε να διευκρινίσει αν πρόκειται για τραυματίες ή νεκρούς.

Στην Κριμαία, ο κυβερνήτης της Σεβαστούπολης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ αναφέρθηκε σε συνολικά τέσσερις αεροπορικές επιδρομές ουκρανικών drones χθες και 7 από αυτά που καταρρίφθηκαν στην πιο πρόσφατη.

Χωρίς ρεύμα

Στον ελεγχόμενο από τη Ρωσία τομέα της περιφέρειας Ντονέτσκ (ανατολικά), ο επικεφαλής της εγκατεστημένης από τη Μόσχα κυβέρνησης Αντρέι Τσέρτκοφ ανέφερε ότι αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στις πόλεις Ντονέτσκ και Μακιίβκα έπειτα από ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές.

Νωρίτερα, έκανε λόγο για σχεδόν μισό εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Οι εργασίες συνεχίζονταν τη νύχτα.

Συνεργεία αποκαθιστούσαν επίσης την ηλεκτροδότηση στην περιφέρεια Ζαπορίζια, στον τομέα της που ελέγχεται από τη Ρωσία, όπου επίσης σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές.

Πηγή: ΑΠΕ