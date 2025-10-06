Στο «συρτάρι» παραμένει το σχέδιο των Ευρωπαίων ηγετών για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Συγκεκριμένα, η ΕΕ επεξεργάζεται τρόπους χρηματοδότησης της άμυνας και της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας χρησιμοποιώντας «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας, χωρίς όμως να τα κατάσχει.

Από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία που ανέρχονται σε 300 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 210 δισεκατομμύρια βρίσκονται στην Ευρώπη , εκ των οποίων τα 185 δισεκατομμύρια στην Euroclear, ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων με έδρα τις Βρυξέλλες

Η Ευρώπη σχεδιάζει να προσφέρει στο Κίεβο δάνειο ύψους 140 δισεκατομμυρίων ευρώ, ανταλλάσσοντας ρωσικά assets από τα ληξιπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε κυρώσεις αλλά το σχέδιο διχάζει τους ευρωπαίους ηγέτες.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κ. Κάλλας, η ΕΕ εργάζεται για να καταλήξει το συντομότερο δυνατό σε συμφωνία, ωστόσο, Γαλλία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο είναι μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει την ανησυχία ότι η κατάσχεσή τους θα μπορούσε να «ανατινάξει» το διεθνές τραπεζικό σύστημα και τους κανόνες του και να επιφέρει απρόβλεπτα αντίποινα.

Το διεθνές δίκαιο

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της Ουκρανίας πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ.

«Αναμένουμε προφανώς ότι όποιο σχέδιο συζητηθεί και τελικά εφαρμοστεί κάποτε, θα είναι σύμφωνο με τους διεθνείς κανόνες, με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε η στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο.