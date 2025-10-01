newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντι. Βανς δήλωσε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να πουλήσουν και όχι να χαρίσουν Τόμαχοκ στην Ουκρανία, τους οποίους ζήτησε πρόσφατα το Κίεβο. Θα κάνει τη διαφορά όμως αυτό το όπλο στο πεδίο της μάχης ή και μόνο η συζήτησή του προκαλεί τον γέλωτα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ωστόσο, Αμερικανοί αναλυτές δεν κρύβουν την ανησυχία τους από μια τέτοια εξέλιξη.

«Αν ο Λευκός Οίκος ελπίζει ότι, «παίζοντας» με αυτήν την πρόταση παροχής πιο προηγμένων, μεγαλύτερου βεληνεκούς πυραύλων στην Ουκρανία, θα αποκτήσει μοχλό πίεσης έναντι του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, κάνει λάθος» αναφέρει σε ανάλυσή της στο Responsible Statecraft η Τζέννιφερ Κάβανα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στον οργανισμό Defense Priorities.

Για την Κάβανα, τέτοιες ρητορικές και μη ρεαλιστικές στρατιωτικές απειλές είναι αντιπαραγωγικές, μεταδίδουν αίσθηση απόγνωσης και δημιουργούν περιττούς κινδύνους κλιμάκωσης.

Στο πιο πρατικό μέρος της πρότασης, η Κάβανα υπογραμμίζει ότι τα αμερικανικά αποθέματα αυτών των όπλων και των συστημάτων εκτόξευσής τους είναι πολύ λίγα και υπερβολικά πολύτιμα για να συμφωνήσει το Πεντάγωνο να τα αποχωριστεί.

Σύμφωνα με το πρώην αναπληρωτή υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδιο για θέματα πολιτικής, Στήβεν Μπριέν, στο αμερικανικό απόθεμα υπάρχουν περίπου 4.000 Tomahawk, οι περισσότεροι εκσυγχρονισμένων εκδόσεων Block IV και Block V.

Εκτόξευση Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) από το αμερικανικό αντιρτοπιλικό Cape St. George, στη διάρκεια του πολέμου εναντίον του Ιράκ τον Μάρτιο του 2003 (EPA PHOTO US NAVY / KENNETH MOLL)

«Οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει Τόμαχοκ με συμβατικές κεφαλές εναντίον του Ιράκ, του Αφγανιστάν, του ISIS στη Συρία, στη Λιβύη, στη Γιουγκοσλαβία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στη Σομαλία, στην Υεμένη και στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Ο συνολικός αριθμός που εκτοξεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 3.000» αναφέρει στο Weapons and Strategy.

«Κανείς δεν μπορεί να πει πόσοι Τόμαχοκ (και ποιες πλατφόρμες εκτόξευσης) μπορούν να παραδοθούν στην Ουκρανία. Ούτε γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματικά θα μπορέσουν οι Ρώσοι να τους αντιμετωπίσουν», λέει ο Μπρίν.

Μπορεί να διαπεράσει τη ρωσική αεράμυνα

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητά πυραύλους Τόμαχοκ. Είχε απευθύνει παρόμοιο αίτημα και στην κυβέρνηση Μπάιντεν νωρίτερα στον πόλεμο, αλλά απορρίφθηκε.

Οι λόγοι για το διαρκές ενδιαφέρον του είναι προφανείς. Με εμβέλεια 2.500 χιλιόμετρων -σχεδόν δεκαπλάσια από εκείνη των αμερικανικών ATACMS- οι Τόμαχοκ θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο στρατηγικούς στρατιωτικούς στόχους και κρίσιμες υποδομές σε όλη τη Ρωσία, πολύ μακριά από τα ουκρανικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας και πέραν αυτής, λέει η Κάβανα.

«Ο Τόμαχοκ σχεδιάστηκε αρχικά για να προσφέρει στους Αμερικανούς ένα σύστημα ικανό να μεταφέρει πυρηνικά όπλα εναντίον της ΕΣΣΔ. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα μέσο σχεδόν αδύνατο να αναχαιτιστεί από τη σοβιετική αεράμυνα, όταν έγινε σαφές ότι τα συμβατικά βομβαρδιστικά, ειδικά το B-52, δεν μπορούσαν να επιχειρούν σε μεγάλο ύψος πάνω από το σοβιετικό έδαφος» υπογραμμίζει ο Μπριέν.

«Ο Τόμαχοκ σχεδιάστηκε για αποστολές τύπου «nap-of-the-earth»: δηλαδή, μόλις εισέλθει σε σοβιετικό εναέριο χώρο, να κατεβαίνει σχεδόν σε ύψος κορυφών δέντρων και να ακολουθεί το ανάγλυφο της γης, καθιστώντας τον έγκαιρο εντοπισμό δύσκολο, αν όχι αδύνατο» λέει.

Ωστόσο, σημειώνει πως αν και η ρωσική αεράμυνα έχει εξελιχθεί με τα χρόνια και είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τότε που ο Τόμαχοκ μπήκε σε υπηρεσία το 1983, τα μη επανδρωμένα μεγάλης εμβέλειας όπλα δείχνουν ότι υπάρχουν αρκετά κενά στην κάλυψη της ρωσικής αεράμυνας.

Ο Πούτιν θα γελάει

Καθώς φαίνεται το κλίμα της Συνόδου Κορυφής στην Αλάσκα έχει αλλάξει σημαντικά και πλέον είναι κατανοητό ότι ο Τραμπ και το επιτελείο του αναζητούν νέους τρόπους εξαναγκασμού του Πούτιν να τερματίσει την πολεμική εκστρατεία του.

Ωστόσο, για να λειτουργήσουν, όμως, οι νέες απειλές πρέπει να είναι αξιόπιστες, τόσο πολιτικά όσο και στρατιωτικά. Για την Κάβανα λοιπόν, η πρόταση να σταλούν στην Ουκρανία Τόμαχοκ δεν είναι τίποτε από τα δύο, «είναι πιο πιθανό να προκαλέσει γέλια στο Κρεμλίνο παρά φόβο».

Εξηγεί πως είναι ελάχιστες οι πιθανότητες οι ΗΠΑ να μπορούν ή να θελήσουν να παράσχουν στο Κίεβο πυραύλους Τόμαχοκ.

Οι Τόμαχοκ εκτοξεύονται από αεροσκάφη (τυπικά B-52), από επίγειες πλατφόρμες και από πλοία επιφανείας -κυρίως αντιτορπιλικά με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας AEGIS- καθώς και από υποβρύχια.

Η Ουκρανία δεν διαθέτει καμία από αυτές τις δυνατότητες και έχει ουσιαστικά μηδενικές πιθανότητες να τις αποκτήσει στο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Καταρχάς, το ουκρανικό ναυτικό είναι μικρό και δεν διαθέτει πολεμικά σκάφη επιφανείας, υποβρύχια επίθεσης ούτε και το προσωπικό για να τα χειριστεί. Εν τω μεταξύ, τα ναυπηγεία  των ΗΠΑ είναι πολύ πιεσμένα γεγονός που σύμφωνα με την ειδικό καθιστά απίθανο η Ουάσινγκτον να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης τέτοιων πλατφορμών στην Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν συμφωνήσει να πουλήσουν το προηγμένο αυτό σύστημα σε κανέναν σύμμαχο ή εταίρο — εν μέρει λόγω της σπανιότητάς του και εν μέρει λόγω της ευαισθησίας της τεχνολογίας — και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η Ουκρανία θα είναι η πρώτη.

«Χωρίς μέσο εκτόξευσης, η παροχή ή πώληση Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα ήταν μάταιη. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι να αμφιβάλλει κανείς ότι οι ΗΠΑ θα το εξέταζαν».

Τρεις λόγοι

Στην πραγματικότητα, αντί να ασκήσει πίεση στον Ρώσο πρόεδρο, η συζήτηση για παροχή Τόμαχοκ στην Ουκρανία είναι ευφάνταστη και αποκομμένη από τις στρατιωτικές πραγματικότητες — και ο Πούτιν το γνωρίζει σαφώς, σύμφωνα με την Αμερικανίδα καθηγήτρια ειδική στην άμυνα, εξηγώντας τους λόγους.

Πρώτον, οι ίδιοι οι πύραυλοι είναι σπάνιοι και χρειάζονται δύο χρόνια για να παραχθούν. Με το συνολικό αμερικανικό απόθεμα να εκτιμάται κάτω από 4.000 πυραύλους και αφού σπαταλήθηκαν μερικές εκατοντάδες σε μια μάταιη εκστρατεία κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, το Πεντάγωνο θα διστάσει να αποχωριστεί αυτό το πολύτιμο πυρομαχικό, ιδίως στις ποσότητες που θα χρειαζόταν η Ουκρανία για να πετύχει στρατηγικά αποτελέσματα.

Δεύτερον, οι ΗΠΑ έχουν πουλήσει μέχρι σήμερα τον πύραυλο μόνο σε στενούς συμμάχους: την Αυστραλία, τη Βρετανία, τη Δανία και την Ιαπωνία. Ούτε καν το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής λάβει άδεια να αγοράσει πυραύλους Τόμαχοκ. Φαίνεται απίθανο οι ΗΠΑ να θελήσουν να μοιραστούν το όπλο και την ευαίσθητη τεχνολογία του με τους Ουκρανούς, ιδίως με τον κίνδυνο ο πύραυλος ή υπολείμματά του να πέσουν σε ρωσικά χέρια.

Τρίτον και τελευταίο, τίθεται το ζήτημα της κλιμάκωσης, στο οποίο ο Τραμπ και η ομάδα εθνικής ασφάλειας εξακολουθούν να δίνουν στενή προσοχή. Η παροχή στην Ουκρανία μιας ικανότητας που μπορεί να πλήξει βαθιά εντός της Ρωσίας δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο, ιδίως επειδή η χρήση αυτών των πυραύλων θα απαιτούσε αμερικανική πληροφοριακή και στοχευτική συνδρομή.

Τέλος, η Κάβανα προειδοποιεί ότι αν η Μόσχα πιστέψει ότι υπάρχει πραγματική απειλή για στόχους του καθεστώτος ή για τμήματα της πυρηνικής της υποδομής, το ενδεχόμενο πυρηνικής κλιμάκωσης θα μπορούσε να γίνει αφόρητα υψηλό.

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Σε τεντωμένο σχοινί 01.10.25

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι
Shutdown 01.10.25

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό που θα κρατούσε ανοιχτές τις υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]
Κόσμος 01.10.25 Upd: 03:39

Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]

Πολίτες από όλο τον κόσμο παρακολουθούν την πορεία του Global Sumud Flotilla, αγωνιώντας για την πορεία φίλων, συμπατριωτών και αγωνιστών την ώρα που μπαίνουν στη ζώνη «αναχαίτισης»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Κόσμος 01.10.25

Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επικοινώνησε με τα αντιμαχόμενα μέρη στην Ουκρανία και ζήτησε να αποκατασταθούν άμεσα οι βλάβες στην ηλεκτροδότηση του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια

Σύνταξη
Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
Κόσμος 01.10.25

Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης που ελέγχονται από την Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι), προέβησαν σε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε φορτηγό πλοίο που είχαν στοχεύσει νωρίτερα την ίδια εβδομάδα.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
6,9 Ρίχτερ 01.10.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]

Οι Φιλιππίνες δοκιμάζονται από έναν μεγάλο σεισμό, την ώρα που οι μετασεισμοί και το σκοτάδι δεν επιτρέπει σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία να ολοκληρώσουν τις διασώσεις με ευκολία

Σύνταξη
Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer
Προτιμησιακό καθεστώς 01.10.25

Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται και άλλες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες – Δημιουργεί τον ιστότοπο όπου θα πωλούνται απευθείας φάρμακα με την ονομασία TrumpRx

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό
«Προβλεπόμενοι» 30.09.25

«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό

«Τελείωσε η πολιτική ορθότητα» λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσεθ στη συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 στρατηγών και ναυάρχων, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ
Πόλεις-πεδία άσκησης 30.09.25

Ο Τραμπ κάλεσε τον αμερικανικό στρατό να συμμετάσχει στον «εσωτερικό πόλεμο» των ΗΠΑ

Με κοινό εκατοντάδες ηγετικά στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια πρωτοφανή ομιλία, κάλεσε τον στρατό να προστατεύσει τη χώρα «από την εκ των έσω εισβολή».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιταλία: 58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του – Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη
Γυναικοκτονία - Παιδοκτονία 30.09.25

58χρονος δολοφόνησε την γυναίκα του και τον γιό του - Σε κρίσιμη κατάσταση η κόρη

Ένας 58χρονος Ιταλός κατηγορείται πως δολοφόνησε την σύζυγό του, σε μια ακόμα γυναικοκτονία που συνταράσσει την Ιταλία. Απήγαγε τα παιδιά του, νεκρός ο ένας γιός του, η κόρη τους νοσηλεύεται

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

