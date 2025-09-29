Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Πολύ σοβαρός είναι ο κίνδυνος να υπάρξει κλιμάκωση του πολέμου, αν οι ΗΠΑ στείλουν πυραύλους Τόμαχοκ στη Ουκρανία, προειδοποίησε το Κρεμλίνο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ο ρωσικός στρατός αναλύει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προμηθεύσουν ή όχι πυραύλους κρουζ Τόμαχοκ στην Ουκρανία για επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε την Κυριακή ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας για την απόκτηση πυραύλων Τόμαχοκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση και είναι επιφυλακτικός στο να κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, εμπλεκόμενος σε άμεση αντιπαράθεση με τη Ρωσία.

Ο Ζελένσκι κάλεσε τη ρωσική ηγεσία να μάθει «πού βρίσκονται τα καταφύγια»

Ωστόσο, το γεγονός ότι τώρα ζυγίζει μια τέτοια κίνηση πιθανότατα συνδέεται και με το γεγονός ότι έχει απογοητευθεί με την άρνηση του Βλαντιμίρ Πούτιν να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εν είδει προειδοποίησης στο ενδεχόμενο να αποκτήσει το Κίεβο πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, είπε ότι οι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου θα πρέπει να «γνωρίζουν πού βρίσκονται τα πολεμικά καταφύγια».

«Ανάλυση σεναρίων»

Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς ή μέσω ποιων χωρών θα μπορούσε η Ουκρανία να προμηθευτεί πυραύλους Τόμαχοκ. Ο προέδρος της Ουκρανίας ζήτησε από την Ουάσιγκτον να τους πουλήσει σε ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία στη συνέχεια θα τους στείλουν στην Ουκρανία.

Η Ρωσία θεωρεί σαφείς τους κινδύνους από ενδεχόμενη εκτόξευση Τόμαχοκ σε ρωσικό έδαφος.Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους:

«Το ερώτημα είναι το εξής: Ποιος μπορεί να εκτοξεύσει αυτούς τους πυραύλους; Μόνο οι Ουκρανοί μπορούν να τους εκτοξεύσουν ή μήπως πρέπει να το κάνουν αυτό οι Αμερικανοί στρατιώτες;»

Και πρόσθεσε: «Ποιος καθορίζει τη στόχευση αυτών των πυραύλων; Η αμερικανική πλευρά ή οι ίδιοι οι Ουκρανοί; Απαιτείται «μια πολύ εις βάθος ανάλυση».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας έχει προειδοποιήσει στο παρελθόν ότι η Ρωσία διατηρεί το δικαίωμα να χτυπήσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρες που επιτρέπουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους τους για να χτυπήσει τη Ρωσία.

Ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας του ρωσικού κοινοβουλίου, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Mayak ότι οποιοσδήποτε στρατιωτικός ειδικός των ΗΠΑ που βοήθησε την Ουκρανία να εκτοξεύσει Τόμαχοκ εναντίον της Ρωσίας θα γίνει στόχος για τη Μόσχα. «Και κανείς δεν θα τους προστατεύσει. Ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Κέλογκ, ούτε κανείς άλλος», πρόσθεσε.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, δήλωσε την Κυριακή ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει πως το Κίεβο θα πρέπει πλέον να μπορεί να διεξάγει επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στη Ρωσία.

«Χρησιμοποιήστε την ικανότητα να χτυπάτε βαθιά. Δεν υπάρχουν καταφύγια», δήλωσε ο Κέλογκ στο δίκτυο Fox News.

Πεσκόφ: «Μάταιη προσπάθεια»

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι οποιαδήποτε χρήση πυραύλων Τομαχόκ δεν θα άλλαζε τα δεδομένα στον πόλεμο.

«Ακόμα κι αν συμβεί αυτό, δεν υπάρχει πανάκεια που να μπορεί να αλλάξει την κατάσταση στο μέτωπο για το καθεστώς του Κιέβου αυτήν τη στιγμή… Και είτε πρόκειται για Τομαχόκ είτε για άλλους πυραύλους, δεν θα μπορέσουν να αλλάξουν τη δυναμική», είπε.

Ο λόγος είναι τα αργά αλλά σταθερά εδαφικά κέρδη που σημειώνουν οι ρωσικές δυνάμεις στην ανατολική Ουκρανία.

Επίσης, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δήλωσε ότι η Ευρώπη «απλώς δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο με τη Ρωσία», αλλά και ότι «η πιθανότητα ενός θανατηφόρου ατυχήματος υπάρχει πάντα».