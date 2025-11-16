«Σημαντική η συμφωνία για το φυσικό αέριο – Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα» δήλωσε ο Ζελένσκι

Ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο» δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του ουκρανικού λαού την Ελλάδα για τη στήριξή της σε αυτόν τον πόλεμο για την ανεξαρτησία μας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη στήριξή σας σήμερα με πολύ σημαντικές συμφωνίες. Η υπογραφή για την προμήθεια του φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντική, γιατί καθημερινά οι Ρώσοι χτυπούν ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι.

Στις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, ο ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στους αιχμαλώτους πολέμου – όπως είχε κάνει και κατά τη συνάντησή του λίγο νωρίτερα με τον ΠτΔ, Κωνστανίνο Τασούλα – που «είναι ευαίσθητο θέμα για εμάς, προσπαθούμε να γυρίσουμε όλους τους ενηλίκους και τα παιδιά. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη λίστα με τα ονόματά τους».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στη γεωπολιτική ασφάλεια και τις ενεργειακές λογιστικές προκλήσεις, ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε τόσο τον έλληνα πρωθυπουργό και τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, όσο και τις αμερικανικές εταιρείες.

«Κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπούν τις κρίσιμες υποδομές. Οι περισσότεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, οι πηγές του αερίου έχουν γίνει στόχοι για τους βαλλιστικούς πυραύλους. Η συνεργασία μας είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου» πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο. Επομένως, έχουμε συμφωνήσει και για άλλες προμήθειες αερίου».

Επίσης, σε άλλο σημείο ο ουκρανός πρόεδρος είπε ότι «περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και ότι «παρουσιάσαμε τις δυνατότητές μας στις σύγχρονες παραγωγές των αμυντικών όπλων».