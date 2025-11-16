newspaper
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
16.11.2025 | 12:55
«Χρειάζεται προσοχή» - Πού αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής Τρίτη και Τετάρτη
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Σημαντική η συμφωνία για το φυσικό αέριο – Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα» δήλωσε ο Ζελένσκι
Πολιτική Γραμματεία 16 Νοεμβρίου 2025 | 15:20

«Σημαντική η συμφωνία για το φυσικό αέριο – Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα» δήλωσε ο Ζελένσκι

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Spotlight

Ολοκληρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί μεταξύ του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο» δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

«Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του ουκρανικού λαού την Ελλάδα για τη στήριξή της σε αυτόν τον πόλεμο για την ανεξαρτησία μας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη στήριξή σας σήμερα με πολύ σημαντικές συμφωνίες. Η υπογραφή για την προμήθεια του φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντική, γιατί καθημερινά οι Ρώσοι χτυπούν ενεργειακές υποδομές», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι.

Στις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, ο ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στους αιχμαλώτους πολέμου – όπως είχε κάνει και κατά τη συνάντησή του λίγο νωρίτερα με τον ΠτΔ, Κωνστανίνο Τασούλα – που «είναι ευαίσθητο θέμα για εμάς, προσπαθούμε να γυρίσουμε όλους τους ενηλίκους και τα παιδιά. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη λίστα με τα ονόματά τους».

Αναφερόμενος στη συνέχεια στη γεωπολιτική ασφάλεια και τις ενεργειακές λογιστικές προκλήσεις, ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε τόσο τον έλληνα πρωθυπουργό και τον αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, όσο και τις αμερικανικές εταιρείες.

«Κάθε βράδυ οι Ρώσοι χτυπούν τις κρίσιμες υποδομές. Οι περισσότεροι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί, οι πηγές του αερίου έχουν γίνει στόχοι για τους βαλλιστικούς πυραύλους. Η συνεργασία μας είναι ένα σημαντικό μέρος του ενεργειακού πακέτου» πρόσθεσε, ενώ τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό ότι στο πρώτο τρίμηνο θα εφαρμοστεί το σχέδιο. Επομένως, έχουμε συμφωνήσει και για άλλες προμήθειες αερίου».

Επίσης, σε άλλο σημείο ο ουκρανός πρόεδρος είπε ότι «περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και ότι «παρουσιάσαμε τις δυνατότητές μας στις σύγχρονες παραγωγές των αμυντικών όπλων».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

LNG: Η νέα συμφωνία που ενισχύει την ελληνική θέση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

Τι πραγματικά σημαίνει «χημεία στο σεξ»;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Τι προβλέπει το deal με την Naftogaz

inWellness
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Λέει ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ αλλά οι πολίτες καλούνται να γίνουν για να τα βγάλουν πέρα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό αναφορικά με τα όσα είπε στην Βουλή για την ακρίβεια λέγοντας ότι «η κοινωνία δεν ζητά θαύματα αλλά ένα επεξεργασμένο σχέδιο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση
Πολιτική 16.11.25

Μητσοτάκης σε Ζελέσνκι: Η Ελλάδα στέκεται δίπλα στον ουκρανικό λαό – Θα παράσχουμε συνδρομή στην μεταπολεμική ανοικοδόμηση

Ο έλληνας πρωθυπουργός τόνισε πως ταχθήκαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και πως πλέον «οι σχέσεις των χωρών μας αποκτούν μία νέα κρίσιμη πτυχή»

Σύνταξη
Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου
Πολιτική 16.11.25

Αντιπροσωπεία του ΠAΣOΚ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

Σύνταξη
Προεδρικό Μέγαρο: «Ακλόνητη η ελληνική αλληλεγγύη στην Ουκρανία» – Μήνυμα στήριξης Τασούλα σε Ζελένσκι
Προεδρικό Μέγαρο 16.11.25

«Ακλόνητη η ελληνική αλληλεγγύη στην Ουκρανία» - Μήνυμα στήριξης Τασούλα σε Ζελένσκι

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας μέχρι την κατάπαυση του πυρός και την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» τόνισε ο ΠτΔ, αναφερόμενος και στο Κυπριακό

Σύνταξη
Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή
Πολιτική Γραμματεία 16.11.25

Έχουν γίνει 1.500 συλλήψεις από το ελληνικό FBI λέει ο Χρυσοχοΐδης – Έρχονται νέες ρυθμίσεις για την οπλοκατοχή

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και με αφορμή τη συμπλοκή με τους δύο νεκρούς στα Βορίζια, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε το κακό» ενώ αναφερόμενος στην αρχική αντίδραση της αστυνομίας ο υπουργός είπε ότι «είναι ουτοπία να πιστεύουμε ότι οι αστυνομικοί μπορούν να προλαβαίνουν τις βεντέτες»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγυρισμοί για την αναβάθμιση από τη Fitch και προσπάθεια εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών
Κυριακάτικη ανάρτηση 16.11.25

Μητσοτάκης: Πανηγυρισμοί για την αναβάθμιση από τη Fitch και προσπάθεια εκτόνωσης των αντιδράσεων των αγροτών

Σε επικοινωνιακό μασάζ με στόχο την εκτόνωση των αντιδράσεων των αγροτών καταφεύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιδίδεται ταυτόχρονα σε πανηγυρισμούς για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο Fitch, λέγοντας ότι στόχος μας να γίνουμε οικονομία κατηγορίας Α.

Σύνταξη
Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα
Διπλωματία 16.11.25

Στις ΗΠΑ μεταβαίνει ο Δένδιας: Eπαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα

Την Τρίτη , ο κ. Δένδιας θα μεταβεί στον Σαν Φρανσίσκο όπου θα επισκεφθεί το Stanford Platform Lab, το Ερευνητικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Σύνταξη
Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
Επικαιρότητα 15.11.25

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της

Σύνταξη
Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»
Επιμένει στη θέση της 15.11.25

Σολωμού για εξώδικο Δημητριάδη: «Οι υποκλοπές ξεκινούσαν και κατέληγαν στο Μαξίμου επί της θητείας του»

Η Κατερίνα Σολωμού από το Συντονιστικό Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ εξέδωσε δήλωση για το εξώδικο που τις απέστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημογραφικό: Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% – «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»
Οικονομικές Ειδήσεις 16.11.25

Ο κίνδυνος να μειωθεί το ΑΕΠ 15% - «Γεννάμε λιγότερο, ζούμε περισσότερο»

Το δημογραφικό δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Η εξέλιξη των φυσικών ισοζυγίων στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αποδεικνύουν ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι ίσως το οξύτερο πρόβλημα των επόμενων δεκαετιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Λήξη συναγερμού στη Λίβερπουλ για τον Σαλάχ

Ο 33χρονος επιθετικός αποκλείστηκε από το φιλικό παιχνίδι της Αιγύπτου (Δευτέρα, 17/11) με το Πράσινο Ακρωτήρι και αυτό έγινε για να ξεκουραστεί ενόψει Premier League

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αλβανία – Αγγλία
Ποδόσφαιρο 16.11.25

LIVE: Αλβανία – Αγγλία

LIVE: Αλβανία – Αγγλία. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλβανία – Αγγλία για τη 10η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»
Αντιγραφή; 16.11.25

Ο σκηνοθέτης του αρχικού Naked Gun απογοητεύτηκε από το reboot – «Όλοι το κάνουν για τα λεφτά»

Ο Ντέιβιντ Ζάκερ, που σκηνοθέτησε τις δύο πρώτες ταινίες «Naked Gun», δήλωσε ότι δεν εντυπωσιάστηκε από το reboot με πρωταγωνιστές τους Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το 62% των πολιτών της Γερμανίας φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας
Δημοσκόπηση 16.11.25

Το 62% των Γερμανών φοβάται να βγει για χριστουγεννιάτικες αγορές λόγω τρομοκρατίας

Τεράστιο πλήγμα για χριστουγεννιάτικες αγορές της Γερμανίας, που αποτελούν έναν σημαντικό οικονομικό μοχλό, υποστηρίζοντας αμέτρητες μικρές επιχειρήσεις, τεχνίτες και πωλητές

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»
Μπάσκετ 16.11.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχνουμε για παίκτη, αλλά δεν είναι εύκολο»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον Προμηθέα και μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στο... μεταγραφικό σαφάρι των «ερυθρόλευκων» για έναν γκαρντ, τονίζοντας πως το έργο της ομάδας δεν είναι ευκολο.

Σύνταξη
Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Αθλητική Ακαδημία 28Β – Ολυμπιακός 0-10: Τρίτη σερί «δεκάρα» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητη είναι η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, με τις «ερυθρόλευκες» να πετυχαίνουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους με... διψήφια διαφορά, επικρατώντας της Ακαδημίας Βαλμπουενά με 10-0, για το 3/3 στην Γ' Εθνική.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
Βόλεϊ Γυναικών 16.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος

LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Πανιώνιος για την 5η αγωνιστική της Volleyleague Γυναικών. Τηλεοπτικά από το MEGA News.

Σύνταξη
Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Μουζακίτης: «Ιδιαίτερη χαρά για μένα το βραβείο»

Ο Χρήστος Μουζακίτης αναφέρθηκε στην κατάκτηση του βραβείου Golden Boy Web και παράλληλα σημείωσε πως παραμένει προσηλωμένος στους ποδοσφαιρικούς στόχους που έχει θέσει από παιδί.

Σύνταξη
Ιστορίες του Πάπα Λέοντα – Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»
Leo from Chicago 16.11.25

Ιστορίες του Πάπα Λέοντα - Ο θαυμαστής των Blues Brothers «σε αποστολή από τον Θεό»

Φίλοι και συγγενείς του νεαρού Ρόμπερτ Πρεβόστ μοιράζονται ιστορίες για τις περιπέτειές του στο Σικάγο πριν γίνει επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας στο νέο ντοκιμαντέρ του Βατικανό, Leo from Chicago.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Μπάσκετ 16.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Ποδοσφαιρικός εμφύλιος στην Ιταλία: Σύγκρουση της ομοσπονδίας με την Ένωση Διαιτητών

Αιτία αποτελεί ότι δεν φτάνει ο προϋπολογισμός των 53 εκατ. ευρώ για τη διαιτησία που είχαν προβλεφθεί για το έτος 2025 και η μια πλευρά καταλογίζει ευθύνες στην άλλη

Βάιος Μπαλάφας
Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 16.11.25

Προμηθέας – Ολυμπιακός 64-88: «Προπόνηση» στην Πάτρα για τους «ερυθρόλευκους»

Εύκολο απόγευμα είχε ο Ολυμπιακός στην Πάτρα, όπου νίκησε τον Προμηθέα (64-88) για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, συνεχίζοντας με το απόλυτο νικών στο πρωτάθλημα. Κορυφαίοι για τους «ερυθρόλευκους» οι Βεζένκοφ και Λι.

Σύνταξη
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
Γάζα: Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF – Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη
Παραβίαση της εκεχειρίας 16.11.25

Τρεις νεκροί μετά από επιθέσεις των IDF στη Γάζα - Το Ισραήλ σκότωσε έφηβο σε επιδρομές στη Δυτική Όχθη

Το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία στη Γάζα, ενώ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη - Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σε Παλαιστίνιους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του
Ποδόσφαιρο 16.11.25

Η εξομολόγηση του Λεβαντόφσκι για την Μπαρτσελόνα και για το μέλλον του

«Είμαι ήρεμος. και δεν βιάζομαι», δήλωσε ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος αναφέρθηκε και στους νεαρούς συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα. «Η καριέρα μου πλησιάζει προς το τέλος της», παραδέχθηκε

Βάιος Μπαλάφας
Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Μoonwalking 16.11.25

Μετά την αποτυχία του «Springsteen», έχει καμία σημασία άραγε η βιογραφική ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Τα τραγούδια του Τζάκσον επέστρεψαν στα charts και το trailer της βιογραφικής ταινίας συγκέντρωσε 116 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες, ωστόσο υπάρχει μια ορισμένη διστακτικότητα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο