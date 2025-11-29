newspaper
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 12:46
Κανονικά θα λειτουργήσουν μετρό και λεωφορεία το βράδυ του Σαββάτου
Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Διπλωματία 29 Νοεμβρίου 2025 | 12:50

Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο Χ

Σύνταξη
Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παρέθεσε δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες που βρίσκονται στη χώρα μας την Ημέρα των Ευχαριστιών.

«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ.

«Την Πέμπτη, είχα την τιμή να φιλοξενήσω ένα δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών για τους απίστευτους Αμερικανικούς Πεζοναύτες, των οποίων η υπηρεσία, η αφοσίωση και η παρουσία μας θυμίζουν τη δύναμη και το πνεύμα της Αμερικής, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στον κόσμο».

«Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές», κατέληξε.

Η ανάρτηση

Τράπεζες
Τράπεζες: Πώς τα deals ξαναγράφουν την αρχιτεκτονική του κλάδου 

Τράπεζες: Πώς τα deals ξαναγράφουν την αρχιτεκτονική του κλάδου 

Eurogroup: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

Eurogroup: Τι σηματοδοτεί για την Ελλάδα η υποψηφιότητα Πιερρακάκη

