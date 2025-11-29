Γκίλφοϊλ: Δείπνο για τους αμερικανούς πεζοναύτες την Ημέρα των Ευχαριστιών
Η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παρέθεσε δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες που βρίσκονται στη χώρα μας την Ημέρα των Ευχαριστιών.
«Μπορεί να είναι δύσκολο να γιορτάζουμε τις διακοπές μακριά από το σπίτι, αλλά εδώ στην Αθήνα το κάναμε ξεχωριστό», ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της στο Χ.
«Την Πέμπτη, είχα την τιμή να φιλοξενήσω ένα δείπνο για την Ημέρα των Ευχαριστιών για τους απίστευτους Αμερικανικούς Πεζοναύτες, των οποίων η υπηρεσία, η αφοσίωση και η παρουσία μας θυμίζουν τη δύναμη και το πνεύμα της Αμερικής, ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε στον κόσμο».
«Ο Θεός να ευλογεί όλους όσοι υπηρετούν, ειδικά εκείνους που βρίσκονται μακριά από τους αγαπημένους τους αυτές τις γιορτές», κατέληξε.
Η ανάρτηση
It can be hard to celebrate the holidays away from home, but we made it special here in Athens. On Thursday, I was honored to host a Thanksgiving dinner for our incredible U.S. Marine Security Guards, whose service, dedication and presence remind us of the strength and spirit of… pic.twitter.com/gDFXDkb7IQ
— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) November 29, 2025
