Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο
Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.
Την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχτηκε σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος.
Η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αρχιεπισκοπή ήταν εθιμοτυπική και γίνεται κάθε φορά που αναλαμβάνει καθήκοντα νέος Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα.
Στην Αρχιεπισκοπή η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έφτασε στην Αρχιεπισκοπή λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.
Δείτε βίντεο από την άφιξη της Γκιλφόιλ για την συνάντησή της με τον Ιερώνυμο:
Ο Αρχιεπίσκοπος στο σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες την καλωσόρισε και της είπε «Ο Θεός να σας ευλογεί».
Η κυρία Γκιλφόιλ τον ευχαρίστησε για το θερμό του καλωσόρισμα.
