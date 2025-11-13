Την Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ υποδέχτηκε σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος.

Η επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αρχιεπισκοπή ήταν εθιμοτυπική και γίνεται κάθε φορά που αναλαμβάνει καθήκοντα νέος Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα.

Στην Αρχιεπισκοπή η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, έφτασε στην Αρχιεπισκοπή λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.

Δείτε βίντεο από την άφιξη της Γκιλφόιλ για την συνάντησή της με τον Ιερώνυμο:

Ο Αρχιεπίσκοπος στο σύντομο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες την καλωσόρισε και της είπε «Ο Θεός να σας ευλογεί».

Η κυρία Γκιλφόιλ τον ευχαρίστησε για το θερμό του καλωσόρισμα.