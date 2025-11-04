Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα – Δείτε φωτογραφίες

Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επέδωσε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η κ. Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει έτσι επισήμως τα νέα της καθήκοντα.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών όπου και θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ενώ την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε» δήλωσε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία βρέθηκε προχθές σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών που διοργάνωσε ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε επίσης σήμερα τις νέες πρέσβεις της Νορβηγίας Χάριετ Ε. Μπεργκ και του Καναδά Σόνια Θίσσεν.