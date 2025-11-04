newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα – Δείτε φωτογραφίες
Πολιτική 04 Νοεμβρίου 2025 | 13:09

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα – Δείτε φωτογραφίες

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών όπου και θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. 

Σύνταξη
Τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επέδωσε η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η κ. Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει έτσι επισήμως τα νέα της καθήκοντα.

Στη συνέχεια θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών όπου και θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη ενώ την Τετάρτη θα γίνει δεκτή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν θα απογοητεύσω τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα και τους ανθρώπους που με δέχτηκαν στη ζωή τους και που λατρεύουν την θρησκεία τους, αγαπούν την οικογένεια και την ελευθερία. Μόνο αυτό σας λέω: Τώρα ξεκινάμε» δήλωσε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ η οποία βρέθηκε προχθές σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση στο Κέντρο Αθηνών που διοργάνωσε ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχθηκε επίσης σήμερα τις νέες πρέσβεις της Νορβηγίας Χάριετ Ε. Μπεργκ και του Καναδά Σόνια Θίσσεν.

Πολιτική
Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: Θα συνεχίσουμε τη μεταρρύθμιση

Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι
Διπλωματία 02.11.25

Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της
Εξωτερική πολιτική 01.11.25

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Χαιρετισμός στα ελληνικά στην πρώτη της ανάρτηση στο Χ μετά την άφιξή της

«Γεια σας Ελλάδα». Με αυτήν τη φράση, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ ξεκίνησε την πρώτη της ανάρτηση στη χώρα μας. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου.

Σύνταξη
Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα
Διπλωματία 28.10.25

Η συμφωνία για τα Eurofighter και ο ρόλος της Τουρκίας σε μία νέα γεωπολιτική πραγματικότητα

Οι δεσμεύσεις που θέλει η Ελλάδα για την πώληση των Eurofighter, σε μία περίοδο που η Άγκυρα εξελίσσεται σταδιακά σε μέρος της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;
Ο παράγοντας Τραμπ 24.10.25

Μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό στην ατζέντα των ΗΠΑ και με τι κόστος;

Ερωτήματα για το νέο διπλωματικό σκηνικό που διαμορφώνεται και τις επιπτώσεις ή τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να δημιουργήσει και στα ελληνοτουρκικά θέτουν διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Σφοδρές αντιδράσεις στη Βουλή από την αντιπολίτευση. Επίθεση στην κυβέρνηση από Ανδρουλάκη, Φάμελλο και Χαρίτση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βορίζια: Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της 56χρονης στα Χανιά
Στα Χανιά 04.11.25

«Να σταματήσει ο ανόητος κύκλος της βίας» - Η έκκληση του ιερέα στην κηδεία της της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Ο ιερέας που τέλεσε την κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που έπεσε νεκρή στα Βορίζια, είπε ότι τέτοια γεγονότα «πληγώνουν οικογένειες και ντροπιάζουν την Κρήτη»

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης
«Είναι υποχρέωσή μου» 04.11.25

«Αισθάνθηκα ότι έκανα το σωστό»: Τι δήλωσε ο Χιλιανός που επέστρεψε μαρμάρινο θραύσμα από ναό της Ακρόπολης

Ο Ενρίκο Τόστι-Κρότσε αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα ένα μαρμάρινο θραύσμα που είχε στην κατοχή του η οικογένειά του από τη δεκαετία του ’30. Η προέλευσή του ταυτοποιήθηκε από τις ελληνικές αρχές

Σύνταξη
Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;
ΠΑΣΟΚ 04.11.25

Τσουκαλάς: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, σε ποιον τομέα έχει πετύχει η ΝΔ τα 7 χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας;

«Πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο
Νέα Αριστερά 04.11.25

Χαρίτσης για ΕΛΤΑ: Να έρθει ο Μητσοτάκης στη Βουλή να απολογηθεί – Αυτός έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει ως υπαίτιο του κλεισίματος των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης - Τον καλεί να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό

Σύνταξη
Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια
«Τι θα γινόταν αν;» 04.11.25

Brief Encounter – Στην πρεμιέρα του ρομαντικού αριστουργήματος του Ντέιβιντ Λιν το 1945 το κοινό ξέσπασε σε γέλια

Η ιστορία στη συνέχεια δικαίωσε περίτρανα την ταινία Brief Encounter (Σύντομη Συνάντηση) καθώς σινεφίλ και μη εξακολουθούν να ερωτεύονται το συναισθηματικό έργο του Ντέιβιντ Λιν, ογδόντα χρόνια μετά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Δια ζώσης 04.11.25

Δίπλα στους Δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας&Θράκης ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ

Περιοδεία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου συνάντησε δημάρχους της περιοχής, εν όψει και του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 04.11.25

Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

«Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, για τις εξελίξεις στην υπόθεση των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του

Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

 Πηγές ΣΥΡΙΖΑ – ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιβεβαίωση της κυβερνητικής αποτυχίας από τον πρώην υπουργό Γ. Τσακίρη

Επιβεβαιώνεται ότι «η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ συνιστά την πιο αδιάψευστη και αδιαμφισβήτητη ομολογία αποτυχίας, διαπλοκής, διαφθοράς και συγκάλυψης», αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και αρχιτέκτονας του «Πολέμου στην Τρομοκρατία», Τσέινι, είχε βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα του στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
