Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την ομάδα της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα – Την Τρίτη η συνάντηση με Τασούλα και Γεραπετρίτη

Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, προκειμένου να δώσει τα διαπιστευτήριά της, θα συναντηθεί, την Τρίτη, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.

Στην συνέχεια από το Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών όπου και θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη.

Υπενθυμίζεται πως η νέα πρέσβης των ΗΠΑ θα έχει την Τετάρτη της πρώτη επίσημη συνάντηση, στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Σήμερα , όπως δημοσίευσε η Αμερικανική πρεσβεία στο λογαριασμούς της στα social media η νέα πρέσβης των ΗΠΑ συναντήθηκε με την ομάδα της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα.

«Κατά την πρώτη της ημέρα στην Πρεσβεία, η Πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με την ομάδα της Αμερικανικής Αποστολής στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση.

Κάθε ημέρα, αυτή η ομάδα εργάζεται για την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, ενισχύει τους αμυντικούς δεσμούς μας — και πολλά περισσότερα!», καταλήγει η ανάρτηση της πρεσβείας.