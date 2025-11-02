Το πριβέ πάρτι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Αργυρό – Ποιοι πολιτικοί και επιχειρηματίες ήταν καλεσμένοι

Λαμπερή με ένα εντυπωσιακό ασημί φόρεμα, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφθασε το βράδυ της Κυριακής στο Κέντρο Αθηνών σε πριβέ μουσική εκδήλωση που διοργάνωσε ο τραγουδιστής Κωνσταντίνος Αργυρός για την νέα πρέσβη των ΗΠΑ.

Οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Λονδίνο, όπου η κ. Γκίλφοϊλ είχε δηλώσει ότι τον θαυμάζει σαν καλλιτέχνη.

Καλεσμένοι της Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν πολιτικοί και επιχειρηματίες, ανάμεσά τους ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Χρήστος Σταϊκούρας.

Το παρών έδωσαν μεταξύ άλλων, ο Ανδρέας Χατζηγιάννης τέως πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, ο Στέφανος Χανδάκας CEO του «Μητέρα», ο οικονομολόγος Άγγελος Φιλιππίδης, ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, ο Βρετανοκύπριος δισεκατομμυριούχος Τζον Χριστοδούλου, ο Πάνος Ξενοκώστας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΝΕΧ, ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της εταιρείας Μύλοι Λούλη,

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ξεκινά επίσημα την Τρίτη , όταν θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.

