Σαμαράς: Το τετ α τετ με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Ο Αντώνης Σαμαράς και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ είχαν μια εκτός πρωτοκόλλου συνάντηση, η οποία έγινε γνωστή μετά την προβολή χθες της συνέντευξης του πρώην πρωθυπουργού. Ως εκ τούτου, η πραγματοποίηση της συνάντησης τροφοδότησε συζήτηση για το τι μηνύματα μπορεί να εκπέμπει και φόρτισε πολιτικά το κλίμα.

Όπως διευκρινίζεται από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά, το τετ α τετ έλαβε χώρα σε μια δεξίωση όπου παραβρέθηκε η κ. Γκίλφοϊλ καθώς και Έλληνες υπουργοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Σαμαράς: Η «συναντίληψη» με Τραμπ

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς στη συνέντευξή του, επέκρινε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Με τον πρόεδρο Τραμπ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν μιλάει απευθείας. Η ατομική ανευθυνότητα που επέδειξε ο κύριος Μητσοτάκης στην εκλογή Μπάιντεν – Τραμπ, και όχι μόνον, έβλαψε τα συμφέροντα του τόπου. Και τον άκουσα προ ημερών μ’ αφορμή τη συζήτηση για τη Γάζα στη Βουλή, να μαλώνει τον κύριο Ανδρουλάκη για το πώς τόλμησε να σχολιάσει τον πρόεδρο Τραμπ. Ποιος; Ο κύριος Μητσοτάκης; Ο οποίος κατηγορούσε τους πάντες επί χρόνια για τραμπισμό, δίχως να σκέπτεται το τι λέει και ρίχνοντας όλα τα λεφτά του στον Μπάιντεν; Τι να πει κανείς;»

Σε άλλο σημείο δε, ο κ. Σαμαράς, είπε ότι σε επίπεδο ιδεών «έχω μια συναντίληψη (με τον Τραμ) σε μια σειρά ζητημάτων».

Όπως είπε: «Με τον ίδιο τον Donald Trump δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Έχω όμως σχέσεις με πρόσωπα του επιτελείου του. Ο Τραμπ είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Δείχνει να λειτουργεί έξω από τα συμβατικά πλαίσια. Επανάφερε στην ενέργεια την ιδιαίτερα σημαντική για μας αξία των υδρογονανθράκων. Επιχείρησε τη θωράκιση των συνόρων της χώρας του απ’ τη λαθρομετανάστευση, που είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις, όπως συμβαίνει σήμερα σε όλη την Ευρώπη. Ανέτρεψε την ολέθρια για τη Δύση πολιτική της woke ατζέντας. Παίρνει διεθνώς σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η πρόσφατη συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας. Το τι θα επιτευχθεί τελικά θα φανεί. Πάντως σε επίπεδο ιδεών, είναι αλήθεια ότι έχω μία συναντίληψη σε μία σειρά ζητημάτων. Πάρτε για παράδειγμα τη woke ατζέντα, για μερικά μάλιστα από αυτά, όπως το μεταναστευτικό και το ενεργειακό, εγώ έχω μιλήσει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη απ’ το 2009 γι’ αυτό».