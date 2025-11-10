newspaper
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Πολιτική πλατφόρμα από τον Αντώνη Σαμαρά
Πολιτική 10 Νοεμβρίου 2025 | 09:30

Πολιτική πλατφόρμα από τον Αντώνη Σαμαρά

Τo δικό του πολιτικό πρόγραμμα, εφ' όλης της ύλης, παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς, τραβώντας ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και δείχνοντας προς τη δημιουργία νέου κόμματος.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Προς τη δημιουργία νέου κόμματος έδειξε έντονα ο Αντώνης Σαμαράς, κάτι που -και ρητά- άφησε διάπλατα ανοιχτό, ενώ περιέγραψε τη δική του πολιτική πλατφόρμα εφ’ όλης της ύλης, με μια συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών (στον Αντ1) που ουσιαστικά αποτελεί παρουσίαση συνολικού πολιτικού προγράμματος και μέσα από την οποία ο πρώην πρωθυπουργός τράβηξε μέσω σφοδρών πυρών, τη δική του ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε «ιδεολογικό μόρφωμα» που «δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία» και που «έχει μεταλλαχθεί».

«Μετάλλαξη»

Ο κ. Σαμαράς καταλόγισε στη ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη ότι «έχει μεταλλαχθεί τόσο πολύ» που στα 51 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ «ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του δεν έκανε ούτε μία αναφορά στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μία παρέα χωρίς ιδεολογία, μερικές φορές και χωρίς ηθική», λέγοντας ότι «το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν ένα δικό τους κόμμα, αλλά όχι κόμμα με πρόεδρο», όπως ήταν με τους προηγούμενους αρχηγούς, αλλά «κόμμα με ιδιοκτήτη, με μόνο στόχο την εξουσία», προσθέτοντας ότι «λειτουργούν σαν να διοικούν εταιρεία».

Περί ηλικίας

Και έχοντας θέσει τις σαφείς διαχωριστικές γραμμές του από τη ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη, ο κ. Σαμαράς θέλησε ουσιαστικά να απαντήσει σε όσους υποστηρίζουν ότι η ηλικία του είναι αποτρεπτική για τη δημιουργία νέου κόμματος, σημειώνοντας ότι «ασφαλώς και μπορεί» ένας «άνθρωπος κάποιας ηλικίας» να «έχει ιδέες χρήσιμες, σκέψη ριζοσπαστική, διάθεση αλλαγών, άποψη για ανατροπές» αρκεί, όπως είπε, «να μην έχει φθαρεί ηθικά και ψυχικά».

Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτήρισε «πολύ απλουστευτικό» το να γίνεται η συζήτηση αυτή «με όρους παλιό-νέο», ενώ ανέφερε πως «στην ελληνική πολιτική μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Παπάγος, μεταπολιτευτικά, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δημιούργησαν το καινούργιο, χωρίς να ‘ναι νεαροί ούτε και νεόκοποι», προσθέτοντας ότι «στο εξωτερικό οι μεγάλες ανανεώσεις, οι αλλαγές, έγιναν από πολιτικούς έμπειρους, όχι νεαρούς. Μιλάω για τον Ντε Γκωλ, για τον Μιτεράν, για τον Κολ, για τον Ρήγκαν, για τον Τραμπ στις μέρες μας», ενώ θέλησε να επιτεθεί στον πάλαι ποτέ βασικό πολιτικό του αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «ήταν πολύ νέος, αλλά ιδεολογικά έμοιαζε με μαυσωλείο».

Παρουσιάζοντας τη δική του πολιτική πλατφόρμα ο Αντ. Σαμαράς, όπως έκανε και με πολλούς άλλους τομείς πολιτικής (εξωτερική πολιτική, ενεργειακά κλπ.) θέλησε να τραβήξει μία ακόμα διαχωριστική γραμμή από τον Κυρ. Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος πιστεύει «στο φιλελεύθερο» και «στην οικονομία την ελεύθερη», αλλά ταυτόχρονα τονίζοντας ότι αντιδρά «στη μονοπωλιακή, ανεξέλεγκτη οικονομία», σημειώνοντας ότι «το κράτος έχει ρόλο στο δικό μου το μοντέλο» και υπογραμμίζοντας ότι «εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και κρατικός παρεμβατισμός. Κρατικός παρεμβατισμός που τον διώξαμε με μια θεωρία ενός νεοφιλελεύθερου μοντέλου».

Για νέο κόμμα

Και όσον αφορά το αν έχει αποφασίσει να κάνει κόμμα, ο κ. Σαμαράς, αρχικά αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων που, πληρώνονται, όπως είπε, για να μετρήσουν «ένα κόμμα υπό την ηγεσία μου, το οποίο όμως δεν υπάρχει», επισημαίνοντας ότι «παρόλο που δεν υπάρχει όμως στις δημοσκοπήσεις, το είδα να φτάνει μέχρι και στο 16%».

Και στη συνέχεια ουσιαστικά ανέλυσε τα επιχειρήματα και το σκεπτικό που θα ακολουθήσει εφόσον καταλήξει εντέλει να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ αναφερόμενος στη «Διακήρυξη των 91», χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο ότι αυτό το «πατριωτικό μέτωπο» τον πρότεινε «ως ένα από τα πρόσωπα για μία καινούργια αρχή για την πατρίδα μας».

Τρία επιχειρήματα

Ειδικότερα σημείωσε ότι «η σημερινή Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει μεταλλαχθεί, έχει πάρει δυστυχώς ολοταχώς το δρόμο προς τα βράχια. Θυμίζει αυτό που κάποτε είχε πει η Μελίνα Μερκούρη στον Ανδρέα Παπανδρέου για το τότε ΠΑΣΟΚ: ‘Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια’».

Υποστήριξε ακόμα ότι «ο πατριωτισμός και οι ιδέες που κι εγώ έχω εκφράσει διαχρονικά και με σταθερότητα, έχουν πια γίνει πλειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία. Το τι γίνεται άλλωστε σ’ όλο τον κόσμο υποθέτω ότι το βλέπουν πλέον οι πάντες».

Ανέφερε, τέλος, ότι «η Ελλάδα έχει μπει στη Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις, για αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών και όχι με μάχες διαχείρισης. Αλλά έχει ανάγκη και από μία αποφασισμένη κοινωνία για την αναγέννηση της πατρίδας».

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε πως «και αυτοί που με πάνε κι αυτοί που δεν με πάνε ξέρουν και παραδέχονται τουλάχιστον ότι τα ‘βγαλα πέρα με τα δύσκολα, χωρίς όμως να δώσω ποτέ δικαιώματα ανάρμοστης συμπεριφοράς».

Στάθμισμα

Ωστόσο δεν θέλησε να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει τελικά σε μια τέτοια κίνηση, δηλώνοντας ότι ο ίδιος έχει «κατακτήσει όλα τ’ αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί, εκείνο του πρωθυπουργού. Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. Και ασφαλώς, έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου ‘ναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή».

Για να καταλήξει όμως, επισημαίνοντας ότι «έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό», αφήνοντας έτσι απολύτως ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Επιλογή του Σαμαρά να κόψει γραμμές επικοινωνίας με τη ΝΔ», λέει ο Μαρκόπουλος - «Αποδόμησε την κυβερνητική πολιτική», αν και «αυτά που είπε δεν ήταν νέα» τονίζουν από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα

Αναβίωση του παλιού δίπολου μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών, οι εμμονές Σαμαρά με τον Τσίπρα και οι προδημοσιεύσεις του βιβλίου που ανάβουν φωτιές

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;
in Confidential 10.11.25

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»

Τι θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο για τα γεγονότα των Βοριζίων. Με έμφαση στο αγροτικό και την ακρίβεια το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το «πρέσινγκ» στο Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο
Αναταραχή με... τακτ 09.11.25

Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο

Με 53 ψήφους έναντι 80 μειοψήφησε η πρόταση του προέδρου του κόμματος για εσωτερικό δημοψήφισμα που θα αποφασίσει για το μέλλον των συμμαχιών

Σύνταξη
Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία
Λάβρος 09.11.25

Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν ευσταθούν οι αποκαλύψεις πρόσφατα για μυστικές συνεννοήσεις Γεραπετρίτη - Φιντάν και υπηρεσιακών παραγόντων που οδηγούν σε μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;

Με φόντο την αιματοχυσία στα Βορίζια, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε υπέρ της οπολοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ. 18 χρόνια πριν ωστόσο, ως βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, ο κ. Γεωργιάδης, σε πάνελ για τα Ζωνιανά θεωρούσε τα όπλα επικίνδυνα. Η μεταστροφή αυτή, είναι και χαρακτηριστική της ευκολίας με την οποία, κάποιοι, αλλάζουν το αφήγημα, ανάλογα με το ποιο ακροατήριο θέλουν να χαϊδέψουν.

Σύνταξη
Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ήθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25 Upd: 16:44

Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ήθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς, ανοίγει τα χαρτιά του για όλους και για όλα. Μετωπική σύγκρουση με Μητσοτάκη για την κυβερνητική πολιτική, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες
Για τις αναφορές στην Κρήτη 09.11.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες

«Οι κυβερνήσεις και το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνουν ανοχή και κάλυψη σε τέτοια φαινόμενα με τον κ. Μητσοτάκη να φτάνει στο σημείο να μην τα κατονομάζει καν, όπως έκανε σήμερα», τονίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Καλπάκης (ΣΥΡΙΖΑ) επέκριναν την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ζητώντας αντίστοιχα «πιο αυστηρά μέτρα» και «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας» για την οπλοκατοχή. Τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπερασπίστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια
«Ενεργειακός κόμβος» 10.11.25

Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία - «Η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα» είπε

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Από αύριο 10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
Μέσω social 10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
