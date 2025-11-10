Πολιτική πλατφόρμα από τον Αντώνη Σαμαρά

Προς τη δημιουργία νέου κόμματος έδειξε έντονα ο Αντώνης Σαμαράς, κάτι που -και ρητά- άφησε διάπλατα ανοιχτό, ενώ περιέγραψε τη δική του πολιτική πλατφόρμα εφ’ όλης της ύλης, με μια συνέντευξη διάρκειας δύο ωρών (στον Αντ1) που ουσιαστικά αποτελεί παρουσίαση συνολικού πολιτικού προγράμματος και μέσα από την οποία ο πρώην πρωθυπουργός τράβηξε μέσω σφοδρών πυρών, τη δική του ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη, την οποία χαρακτήρισε «ιδεολογικό μόρφωμα» που «δεν είναι πια Νέα Δημοκρατία» και που «έχει μεταλλαχθεί».

«Μετάλλαξη»

Ο κ. Σαμαράς καταλόγισε στη ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη ότι «έχει μεταλλαχθεί τόσο πολύ» που στα 51 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ «ο κύριος Μητσοτάκης στην ομιλία του δεν έκανε ούτε μία αναφορά στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή», ενώ ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μία παρέα χωρίς ιδεολογία, μερικές φορές και χωρίς ηθική», λέγοντας ότι «το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έχουν ένα δικό τους κόμμα, αλλά όχι κόμμα με πρόεδρο», όπως ήταν με τους προηγούμενους αρχηγούς, αλλά «κόμμα με ιδιοκτήτη, με μόνο στόχο την εξουσία», προσθέτοντας ότι «λειτουργούν σαν να διοικούν εταιρεία».

Περί ηλικίας

Και έχοντας θέσει τις σαφείς διαχωριστικές γραμμές του από τη ΝΔ του Κυρ. Μητσοτάκη, ο κ. Σαμαράς θέλησε ουσιαστικά να απαντήσει σε όσους υποστηρίζουν ότι η ηλικία του είναι αποτρεπτική για τη δημιουργία νέου κόμματος, σημειώνοντας ότι «ασφαλώς και μπορεί» ένας «άνθρωπος κάποιας ηλικίας» να «έχει ιδέες χρήσιμες, σκέψη ριζοσπαστική, διάθεση αλλαγών, άποψη για ανατροπές» αρκεί, όπως είπε, «να μην έχει φθαρεί ηθικά και ψυχικά».

Στο ίδιο πλαίσιο χαρακτήρισε «πολύ απλουστευτικό» το να γίνεται η συζήτηση αυτή «με όρους παλιό-νέο», ενώ ανέφερε πως «στην ελληνική πολιτική μετά τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Παπάγος, μεταπολιτευτικά, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου δημιούργησαν το καινούργιο, χωρίς να ‘ναι νεαροί ούτε και νεόκοποι», προσθέτοντας ότι «στο εξωτερικό οι μεγάλες ανανεώσεις, οι αλλαγές, έγιναν από πολιτικούς έμπειρους, όχι νεαρούς. Μιλάω για τον Ντε Γκωλ, για τον Μιτεράν, για τον Κολ, για τον Ρήγκαν, για τον Τραμπ στις μέρες μας», ενώ θέλησε να επιτεθεί στον πάλαι ποτέ βασικό πολιτικό του αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «ήταν πολύ νέος, αλλά ιδεολογικά έμοιαζε με μαυσωλείο».

Παρουσιάζοντας τη δική του πολιτική πλατφόρμα ο Αντ. Σαμαράς, όπως έκανε και με πολλούς άλλους τομείς πολιτικής (εξωτερική πολιτική, ενεργειακά κλπ.) θέλησε να τραβήξει μία ακόμα διαχωριστική γραμμή από τον Κυρ. Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος πιστεύει «στο φιλελεύθερο» και «στην οικονομία την ελεύθερη», αλλά ταυτόχρονα τονίζοντας ότι αντιδρά «στη μονοπωλιακή, ανεξέλεγκτη οικονομία», σημειώνοντας ότι «το κράτος έχει ρόλο στο δικό μου το μοντέλο» και υπογραμμίζοντας ότι «εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει και κρατικός παρεμβατισμός. Κρατικός παρεμβατισμός που τον διώξαμε με μια θεωρία ενός νεοφιλελεύθερου μοντέλου».

Για νέο κόμμα

Και όσον αφορά το αν έχει αποφασίσει να κάνει κόμμα, ο κ. Σαμαράς, αρχικά αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων που, πληρώνονται, όπως είπε, για να μετρήσουν «ένα κόμμα υπό την ηγεσία μου, το οποίο όμως δεν υπάρχει», επισημαίνοντας ότι «παρόλο που δεν υπάρχει όμως στις δημοσκοπήσεις, το είδα να φτάνει μέχρι και στο 16%».

Και στη συνέχεια ουσιαστικά ανέλυσε τα επιχειρήματα και το σκεπτικό που θα ακολουθήσει εφόσον καταλήξει εντέλει να ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος, ενώ αναφερόμενος στη «Διακήρυξη των 91», χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο ότι αυτό το «πατριωτικό μέτωπο» τον πρότεινε «ως ένα από τα πρόσωπα για μία καινούργια αρχή για την πατρίδα μας».

Τρία επιχειρήματα

Ειδικότερα σημείωσε ότι «η σημερινή Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει μεταλλαχθεί, έχει πάρει δυστυχώς ολοταχώς το δρόμο προς τα βράχια. Θυμίζει αυτό που κάποτε είχε πει η Μελίνα Μερκούρη στον Ανδρέα Παπανδρέου για το τότε ΠΑΣΟΚ: ‘Πρόεδρε, δεν αρέσουμε πια’».

Υποστήριξε ακόμα ότι «ο πατριωτισμός και οι ιδέες που κι εγώ έχω εκφράσει διαχρονικά και με σταθερότητα, έχουν πια γίνει πλειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία. Το τι γίνεται άλλωστε σ’ όλο τον κόσμο υποθέτω ότι το βλέπουν πλέον οι πάντες».

Ανέφερε, τέλος, ότι «η Ελλάδα έχει μπει στη Μεταπολίτευση της Μεταπολίτευσης. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη από μια νέα αρχή, από μία καινούργια σχέση εντιμότητας, συνέπειας, εθνικής και ατομικής. Από μία ηγεσία αποφασισμένη, με όραμα εθνικό, έτοιμη για ρήξεις, για αλλαγές, με γνώση και με επιστροφή στην πολιτική, με μάχες ιδεών και όχι με μάχες διαχείρισης. Αλλά έχει ανάγκη και από μία αποφασισμένη κοινωνία για την αναγέννηση της πατρίδας».

Στο ίδιο πλαίσιο ανέφερε πως «και αυτοί που με πάνε κι αυτοί που δεν με πάνε ξέρουν και παραδέχονται τουλάχιστον ότι τα ‘βγαλα πέρα με τα δύσκολα, χωρίς όμως να δώσω ποτέ δικαιώματα ανάρμοστης συμπεριφοράς».

Στάθμισμα

Ωστόσο δεν θέλησε να αποκλείσει και το ενδεχόμενο να μην προχωρήσει τελικά σε μια τέτοια κίνηση, δηλώνοντας ότι ο ίδιος έχει «κατακτήσει όλα τ’ αξιώματα στη διαδρομή μου, με τα σωστά μου και με τα λάθη μου. Έφτασα στο πιο ψηλό σκαλί, εκείνο του πρωθυπουργού. Επομένως, επειδή δεν έχω τέτοιες ανάγκες, δεν είναι το κίνητρό μου οι προσωπικές φιλοδοξίες ή οι ματαιοδοξίες ή οι μωροφιλοδοξίες. Και ασφαλώς, έχω μέσα μου και το μεγάλο πόνο μου για το παιδί μου. Δεν μου ‘ναι καθόλου εύκολο. Είμαι άνθρωπος, δεν είμαι μηχανή».

Για να καταλήξει όμως, επισημαίνοντας ότι «έχω όμως ακόμα μέσα μου ασφαλώς και την αίσθηση του εθνικού καθήκοντος. Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό», αφήνοντας έτσι απολύτως ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.