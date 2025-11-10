newspaper
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.11.2025 | 13:24
Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 του Μέτρο από την Τρίτη λόγω έργων
Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10 Νοεμβρίου 2025 | 11:42

Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Επιλογή του Σαμαρά να κόψει γραμμές επικοινωνίας με τη ΝΔ», λέει ο Μαρκόπουλος - «Αποδόμησε την κυβερνητική πολιτική», αν και «αυτά που είπε δεν ήταν νέα» τονίζουν από την αντιπολίτευση

Σύνταξη
Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο για την ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης όσο και για την διαγραφή του ιδίου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας,  εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς σε χθεσινή συνέντευξη η οποία σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από τα κόμματα.

«Ο πρώην πρωθυπουργός εδώ και καιρό έχει μία γραμμή μίας σαφέστατης διαφοροποίησης, έντονης κριτικής και αμφισβήτησης. Ήταν κάτι που ήταν αναμενόμενο. Είναι επιλογή του να κόψει γραμμές επικοινωνίας με τη ΝΔ. Θεωρώ ότι επιδιώκει να μιλήσει σε ένα μέρος της παράταξης, τους αναποφάσιστους. Αν κάνει κόμμα ή όχι, δεν το προσδιόρισε. Φαίνεται ότι έχει στο μυαλό του ένα σχέδιο», είπε στο MEGA ο βουλευτής ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος και συμπλήρωσε:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει μία στρατηγική και μέχρι αυτή τη στιγμή αυτή η στρατηγική έχει φέρει τον ίδιο ως πρωθυπουργό δύο φορές συνεχόμενα και τη ΝΔ στην εξουσία».

«Αποδόμηση κυβερνητικής πολιτικής η συνέντευξη Σαμαρά»

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η ΝΔ πληρώνει τώρα την αλαζονεία χρόνων, καθώς στο παρελθόν σχολίαζε τα εσωκομματικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Η αλαζονεία πληρώνεται πολύ ακριβά. Για πολλά χρόνια είχαμε βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ να ασχολούνται με τα εσωκομματικών των υπόλοιπων κομμάτων από ένα βήμα που τους δίνονταν και με αρκετή ειρωνεία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρακολουθούσαν τους υπουργούς να τους ειρωνεύονται για δηλώσεις τον στελεχών τους. Έχουμε έναν πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό να λέει συγκεκριμένα πράγματα, που είναι γνωστά, όπως με τους ποιους κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο έχει συμπεριφερθεί σε μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΕΛΤΑ», είπε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και συνέχισε:

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μία μεγάλη πολιτική ρευστότητα, να αντιληφθούμε ότι τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και κάποια στιγμή, όσοι νομίζουν ότι βρίσκονται στο Έβερεστ της πολιτικής επικοινωνίας και μπορούν όλα να τα σφάζουν και όλα να τα μαχαιρώνουν, ότι έρχεται αυτή η στιγμή που βρίσκονται μπροστά στην σκληρή πραγματικότητα».

«Η σκληρή πραγματικότητα έρχεται γιατί δεν είναι ζήτημα τεχνοκρατίας το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Γνώριζε πολύ καλά ο κος Χατζηδάκης και το Μαξίμου ότι πρόκειται να κλείσουν καταστήματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική στον τρόπο που επέλεξαν να κλείσουν τα καταστήματα ανά τη χώρα», είπε.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης τόνισε πως η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά ήταν μία «αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής».

«Δεν περίμεναν όμως τον κ. Σαμαρά για να διαπιστώσουν οι πολίτες ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ήδη η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε χθες ότι το 2025 ήταν η πιο ακριβή χρονιά της τελευταίες δεκαετίας. Η στέγη, η ενέργεια και τα τρόφιμα στα ύψη, αυτά καθιστούν τη διαβίωση πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που εισπράττουν οι πολίτες είναι το αίσθημα της αδικίας που συμβαίνει σε πολλούς τομείς. Υπάρχουν η ανομία και η διαφθορά, δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη διακυβέρνηση της χώρας μας. Αυτά που είπε ο Αντώνης Σαμαράς δεν ήταν νέα», σημείωσε.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

Πληθωρισμός: Στο 2% τον Οκτώβριο

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Μέσω Ιθάκης η απάντηση Τσίπρα στον Σαμαρά – Η ανοιχτή «βεντέτα» και τα νέα κόμματα

Αναβίωση του παλιού δίπολου μεταξύ των πρώην πρωθυπουργών, οι εμμονές Σαμαρά με τον Τσίπρα και οι προδημοσιεύσεις του βιβλίου που ανάβουν φωτιές

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Πολιτική πλατφόρμα από τον Αντώνη Σαμαρά
Πολιτική 10.11.25

Πολιτική πλατφόρμα από τον Αντώνη Σαμαρά

Τo δικό του πολιτικό πρόγραμμα, εφ' όλης της ύλης, παρουσίασε ο Αντώνης Σαμαράς, τραβώντας ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή από τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη και δείχνοντας προς τη δημιουργία νέου κόμματος.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;
in Confidential 10.11.25

Αντίπαλοι και πρώην φίλοι διαφημίζουν τσάμπα την «Ιθάκη», θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα περάσει το αυλάκι;

Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά δεν απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα: θα κάνει κόμμα ή όχι. Αυτό καίει το Μαξίμου, τα υπόλοιπα τ' ακούει βερεσέ. Αληθεύει ότι κάποιοι πριονίζουν την καρέκλα του κ. Χατζηδάκη;

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Αντιπολίτευση εντός και… εκτός Βουλής από τον Ανδρουλάκη- Βορίζια, αγροτικό συλλαλητήριο και ακρίβεια τα επόμενα «μέτωπα»

Τι θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο για τα γεγονότα των Βοριζίων. Με έμφαση στο αγροτικό και την ακρίβεια το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το «πρέσινγκ» στο Μαξίμου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο
Αναταραχή με... τακτ 09.11.25

Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο

Με 53 ψήφους έναντι 80 μειοψήφησε η πρόταση του προέδρου του κόμματος για εσωτερικό δημοψήφισμα που θα αποφασίσει για το μέλλον των συμμαχιών

Σύνταξη
Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία
Λάβρος 09.11.25

Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν ευσταθούν οι αποκαλύψεις πρόσφατα για μυστικές συνεννοήσεις Γεραπετρίτη - Φιντάν και υπηρεσιακών παραγόντων που οδηγούν σε μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Surprise: Υπήρχε και η εποχή που στον Άδωνι δεν άρεσαν τα όπλα. Άραγε ποια εκδοχή να κρατήσουμε;

Με φόντο την αιματοχυσία στα Βορίζια, ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης, τάχθηκε υπέρ της οπολοκατοχής στο πρότυπο των ΗΠΑ. 18 χρόνια πριν ωστόσο, ως βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ, ο κ. Γεωργιάδης, σε πάνελ για τα Ζωνιανά θεωρούσε τα όπλα επικίνδυνα. Η μεταστροφή αυτή, είναι και χαρακτηριστική της ευκολίας με την οποία, κάποιοι, αλλάζουν το αφήγημα, ανάλογα με το ποιο ακροατήριο θέλουν να χαϊδέψουν.

Σύνταξη
Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ήθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25 Upd: 16:44

Σαμαράς: Σφυροκόπημα Μητσοτάκη- Χωρίς ήθος και ψυχή ο χειρισμός στα Τέμπη, οι διεφθαρμένοι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη, ο Αντώνης Σαμαράς, ανοίγει τα χαρτιά του για όλους και για όλα. Μετωπική σύγκρουση με Μητσοτάκη για την κυβερνητική πολιτική, τα Τέμπη και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες
Για τις αναφορές στην Κρήτη 09.11.25

ΚΚΕ: Ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε άχνα για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που αξιοποιούν εγκληματικές δραστηριότητες

«Οι κυβερνήσεις και το αστικό πολιτικό σύστημα δείχνουν ανοχή και κάλυψη σε τέτοια φαινόμενα με τον κ. Μητσοτάκη να φτάνει στο σημείο να μην τα κατονομάζει καν, όπως έκανε σήμερα», τονίζει το ΚΚΕ, σχολιάζοντας τις αναφορές του πρωθυπουργού στην Κρήτη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση πρωθυπουργού: Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

«Ο Μητσοτάκης ζει σε παράλληλο σύμπαν» - Αιχμηρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για την ανάρτηση πρωθυπουργού

«Η απόσταση μεταξύ της πραγματικότητας και της επικοινωνιακής προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη μεγαλώνει και καθημερινά όλο και περισσότεροι το συνειδητοποιούν», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πόλεμος ανακοινώσεων Π. Μαρινάκη – Τσουκαλά: «Στο ΠΑΣΟΚ η βελόνα έχει κολλήσει» – «Σας αφήνουμε στο ψέμα σας»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για οικειοποίηση έργων και «κλείσιμο του ματιού» στην παραβατικότητα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά με κατηγορίες για λαϊκισμό και το ερώτημα «πού θα βρείτε τα λεφτά;» για τη χρηματοδότηση αυτών που έχετε τάξει

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 09.11.25

Πυρά κομμάτων κατά της κυβέρνησης για Βορίζια – Πώς σχολιάστηκαν οι δηλώσεις Σαμαρά

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ) και Καλπάκης (ΣΥΡΙΖΑ) επέκριναν την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ζητώντας αντίστοιχα «πιο αυστηρά μέτρα» και «εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας» για την οπλοκατοχή. Τις κυβερνητικές εξαγγελίες υπερασπίστηκε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Σύνταξη
Γουόρεν Μπάφετ: Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» – Η τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους
Berkshire Hathaway 10.11.25

Αποχωρεί ο «Μάντης της Όμαχα» - Η τελευταία επιστολή του Μπάφετ προς τους μετόχους

Τέλος μιας εποχής για έναν από τους πιο σημαντικούς επενδυτές στον κόσμο - Ο Γουόρεν Μπάφετ θα απευθύνει μήνυμα στους μετόχους της Berkshire Hathaway σήμερα, Δευτέρα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση
Σύσκεψη στο Ηράκλειο 10.11.25

Ανδρουλάκης: Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο

Σύνταξη
Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ
Party animal 10.11.25

Οι κακές συνήθειες δεν ξεχνιούνται: Ο Sean «Diddy» Combs πιάστηκε μέσα στη φυλακή να πίνει homemade αλκοόλ

Ο καταδικασμένος για εγκλήματα ράπερ Sean «Diddy» Combs πιάστηκε από σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πίνει αλκοόλ που είχε δημιουργηθεί μέσα στη φυλακή - Διαψεύδει την είδηση η νομική του ομάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια
«Ενεργειακός κόμβος» 10.11.25

Παπασταύρου: Η συμφωνία στο Ζάππειο εξασφαλίζει στην Ελλάδα ενεργειακή και γεωπολιτική ασφάλεια

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, οι συμφωνίες θα φέρουν πόρους στα κρατικά ταμεία - «Η κυβέρνηση στο θέμα των υδρογονανθράκων προχωράει με πρόγραμμα και αποφασιστικότητα» είπε

Σύνταξη
Μετρό: Προσωρινές αλλαγές στη Γραμμή 2 από την Τρίτη λόγω έργων – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
Από αύριο 10.11.25

Προσωρινές αλλαγές στο Μετρό από την Τρίτη λόγω έργων - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ θα ισχύσουν από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου - Τα έργα γίνονται για τη συντήρηση και την αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Σύνταξη
Βορίδης: Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει μια αντιπαράθεση με τον πρώην πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 10.11.25

Πώς σχολίασε ο Βορίδης τη συνέντευξη Σαμαρά - «Η κυβέρνηση δεν επιθυμεί να ανοίξει αντιπαράθεση μαζί του»

Ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι τα θέματα που έθεσε ο κ. Σαμαράς έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο και σε μεγάλο βαθμό έχουν απαντηθεί - Σύμφωνα με τον ίδιο «τώρα η ΝΔ πρέπει να διεκδικήσει και τους δεξιούς ψηφοφόρους»

Σύνταξη
Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»
Επιστροφή στην κόλαση 10.11.25

Από τη Συρία ως το Αφγανιστάν: Οι μεθοδεύσεις Μερτς για απελάσεις – εξπρές ως «μπούσουλας» στην ΕΕ «των αξιών»

Η Γερμανία υπό τον Φρίντριχ Μερτς σε ρόλο μπροστάρη στην ΕΕ για συμφωνίες με το νέο ισλαμιστικό καθεστώς της Συρίας, ακόμη και με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν για μαζικές απελάσεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Γάζα: Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας – Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί
Κόσμος 10.11.25

Ένας μήνας «ματωμένης» εκεχειρίας» στη Γάζα - Ισορροπίες σε τεντωμένο σχοινί

Η κατάπαυση πυρός στη Γάζα έχει σημαδευτεί με εκατοντάδες νεκρούς την ώρα που το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του σε Δυτική Όχθη και Λίβανο - Αμφιβολίες από τα ΗΑΕ για το σχέδιο Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 10.11.25

Μια νέα παροχή που στηρίζει την οικογένεια

Η NN Hellas εντάσσει επίδομα εξωσωματικής γονιμοποίησης στα Ομαδικά Ασφαλιστικά προγράμματα, προσφέροντας, σε όσες εταιρίες το επιλέγουν, ουσιαστική στήριξη στους εργαζομένους τους που προσπαθούν να γίνουν γονείς.

Σύνταξη
Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου – «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»
Μέσω social 10.11.25

Θύμα εξαπάτησης από ρασοφόρο του κυκλώματος ναρκωτικών η Πρεζεράκου - «Έκλαιγε και ζητούσε χρήματα»

H γνωστή γυμνάστρια Έρρικα Πρεζεράκου είχε πέσει θύμα του 46χρονου ρασοφόρου YouTuber που αυτοαποκαλείται «Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των Παλαιοημερολογιτών»

Σύνταξη
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025
