Πώς σχολιάζουν τα κόμματα τη συνέντευξη Σαμαρά με τα σφοδρά πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σφοδρή επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο για την ακολουθούμενη πολιτική της κυβέρνησης όσο και για την διαγραφή του ιδίου από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς σε χθεσινή συνέντευξη η οποία σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από τα κόμματα.

«Ο πρώην πρωθυπουργός εδώ και καιρό έχει μία γραμμή μίας σαφέστατης διαφοροποίησης, έντονης κριτικής και αμφισβήτησης. Ήταν κάτι που ήταν αναμενόμενο. Είναι επιλογή του να κόψει γραμμές επικοινωνίας με τη ΝΔ. Θεωρώ ότι επιδιώκει να μιλήσει σε ένα μέρος της παράταξης, τους αναποφάσιστους. Αν κάνει κόμμα ή όχι, δεν το προσδιόρισε. Φαίνεται ότι έχει στο μυαλό του ένα σχέδιο», είπε στο MEGA ο βουλευτής ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος και συμπλήρωσε:

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιλέξει μία στρατηγική και μέχρι αυτή τη στιγμή αυτή η στρατηγική έχει φέρει τον ίδιο ως πρωθυπουργό δύο φορές συνεχόμενα και τη ΝΔ στην εξουσία».

«Αποδόμηση κυβερνητικής πολιτικής η συνέντευξη Σαμαρά»

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως η ΝΔ πληρώνει τώρα την αλαζονεία χρόνων, καθώς στο παρελθόν σχολίαζε τα εσωκομματικά των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

«Η αλαζονεία πληρώνεται πολύ ακριβά. Για πολλά χρόνια είχαμε βουλευτές και υπουργούς της ΝΔ να ασχολούνται με τα εσωκομματικών των υπόλοιπων κομμάτων από ένα βήμα που τους δίνονταν και με αρκετή ειρωνεία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρακολουθούσαν τους υπουργούς να τους ειρωνεύονται για δηλώσεις τον στελεχών τους. Έχουμε έναν πρώην πρόεδρο και πρώην πρωθυπουργό να λέει συγκεκριμένα πράγματα, που είναι γνωστά, όπως με τους ποιους κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και φυσικά τον τρόπο με τον οποίο έχει συμπεριφερθεί σε μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων, όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΕΛΤΑ», είπε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και συνέχισε:

«Πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει μία μεγάλη πολιτική ρευστότητα, να αντιληφθούμε ότι τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν προς όφελος των Ελλήνων πολιτών και κάποια στιγμή, όσοι νομίζουν ότι βρίσκονται στο Έβερεστ της πολιτικής επικοινωνίας και μπορούν όλα να τα σφάζουν και όλα να τα μαχαιρώνουν, ότι έρχεται αυτή η στιγμή που βρίσκονται μπροστά στην σκληρή πραγματικότητα».

«Η σκληρή πραγματικότητα έρχεται γιατί δεν είναι ζήτημα τεχνοκρατίας το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Γνώριζε πολύ καλά ο κος Χατζηδάκης και το Μαξίμου ότι πρόκειται να κλείσουν καταστήματα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως λογική στον τρόπο που επέλεξαν να κλείσουν τα καταστήματα ανά τη χώρα», είπε.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης τόνισε πως η συνέντευξη του Αντώνη Σαμαρά ήταν μία «αποδόμηση της κυβερνητικής πολιτικής».

«Δεν περίμεναν όμως τον κ. Σαμαρά για να διαπιστώσουν οι πολίτες ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ήδη η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε χθες ότι το 2025 ήταν η πιο ακριβή χρονιά της τελευταίες δεκαετίας. Η στέγη, η ενέργεια και τα τρόφιμα στα ύψη, αυτά καθιστούν τη διαβίωση πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που εισπράττουν οι πολίτες είναι το αίσθημα της αδικίας που συμβαίνει σε πολλούς τομείς. Υπάρχουν η ανομία και η διαφθορά, δεν υπάρχει δικαιοσύνη στη διακυβέρνηση της χώρας μας. Αυτά που είπε ο Αντώνης Σαμαράς δεν ήταν νέα», σημείωσε.

