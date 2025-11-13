Με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συναντήθηκε νωρίτερα η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Οι δύο τους τόνισαν την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης και της αξίας του διαλόγου μεταξύ των λαών.

Ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και στις πρωτοβουλίες του για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η αποκάλυψη της Γκίλφοϊλ

Η κυρία Γκίλφοϊλ κατά την επίσκεψή της εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη συνάντηση και τόνισε: «Θεωρώ πως είναι μια υπέροχη ευκαιρία και ευλογία να βρεθώ κοντά στην Εκκλησία της Ελλάδος και να γνωρίσω από κοντά το έργο της», ενώ επισήμανε ότι η Εκκλησία επιτελεί σπουδαίο έργο, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, που αποτελούν το μέλλον και την ελπίδα. Σ

ημείωσε ακόμη ότι επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλει με κάθε τρόπο όπου μπορεί να φανεί χρήσιμη.

«Ένας από τους λόγους που επέλεξα να υπηρετήσω στην Ελλάδα είναι το μοναδικό πνεύμα ανεξιθρησκίας, αλλά και ταυτόχρονα βαθιάς θρησκευτικής πίστης που χαρακτηρίζει τον λαό σας», υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ. «Με συγκινεί βαθιά αυτή η πνευματική διάσταση και χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να τη γνωρίσω από κοντά».

Επιπροσθέτως, αποκάλυψε ότι μόλις της προτάθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ να αναλάβει την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα επικοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και ανέφερε ότι εκείνη η επικοινωνία υπήρξε πολύ ιδιαίτερη εμπειρία.

«Σας ευχαριστώ για την ενθάρρυνση που μου δώσατε τότε και για τον πνευματικό σύνδεσμο που ένιωσα μαζί σας, έναν δεσμό που ανυπομονώ να ενισχύσουμε και να εμπλουτίσουμε στη διάρκεια της παρουσίας μου στην Ελλάδα», υπογράμμισε.

Μετά τη συνάντηση η κυρία Γκίλφοϊλ δήλωσε: «Είχαμε μια θαυμάσια συνάντηση με τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Του διαβίβασα τους χαιρετισμούς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τον διαβεβαίωσα για τη συμπαράσταση της χώρας μας και εμού προσωπικά στις δραστηριότητες και στο πλούσιο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο της Εκκλησίας».

«Πέρα από τις προσωπικές ιστορίες που μοιραστήκαμε, τον διαβεβαίωσα ότι μπορεί να υπολογίζει στη διαρκή συμπαράσταση και συμμετοχή μου στο έργο που αναπτύσσει η Εκκλησία της Ελλάδος, στις διάφορες κοινότητες, στα φιλανθρωπικά ιδρύματα για τους πλέον ευάλωτους συνανθρώπους μας και θα είμαι πραγματικά ευτυχής να συμβάλλω σε αυτές τις δραστηριότητες του Μακαριωτάτου και της Εκκλησίας», συμπλήρωσε.

Τι της ζήτησε ο Ιερώνυμος

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη της πρέσβη των ΗΠΑ, τονίζοντας τη διαχρονική σχέση φιλίας που έχει η Ελλάδα με την Αμερική.

Ζήτησε να μεταφέρει τις ευχαριστίες του προς τον Πρόεδρο Τραμπ και να τον παρακαλέσει να βοηθήσει, ώστε να τελειώσουν οι πόλεμοι και οι διχασμοί, ιδιαίτερα στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά, που είναι ένα κέντρο της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού και βρίσκεται στην πρώτη θέση των ενδιαφερόντων του.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας, ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Αρχιεπισκοπής, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αρχιεπισκοπής, Χάρης Κονιδάρης, συνεργάτες της πρέσβειρας, καθώς και ο Χρήστος Μαραφάτσος, στενός συνεργάτης της ιδίας και του Προέδρου των ΗΠΑ και επικεφαλής της Οργάνωσης «Greeks for Trump».