Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ εκδήλωσαν επενδυτικό ενδιαφέρον για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Στην αποτίμηση της 3ης Διακυβερνητικής διάσκεψης Ελλάδας Κύπρου, και τις χθεσινές ανακοινώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Χριστοδουλίδη, για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, αναφέρθηκε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας για θετική εξέλιξη, ο υπουργός είπε ότι «εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικανικούς παράγοντες» για το έργο. «Eκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες σε φάση διερεύνησης, οι Αμερικάνοι που θέλουν να επενδύσουν θέλουν τα νούμερα, στοιχεία. Αλλά έχει και μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση, το έργο, -διασυνδέει την Αν. Μεσόγειο – που η αμερικανική ηγεσία θέλει να ενισχύσει» είπε.

Παπασταύρου: Οι εμπορικοί δρόμοι αποκτούν μεγάλη αξία

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου «στη γεωπολιτική ειδικά αυτή την περίοδο οι εξελίξεις “τρέχουν” με πολύ μεγάλη ταχύτητα και δεν υπάρχουν κενά, στη γεωπολιτική δεν υπάρχει κενό. Όταν αποφασίζει η Ευρώπη και η Αμερική ότι “θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο”, πρέπει να βρεθεί μια πύλη εισόδου. Θα βρεθεί. Το θέμα είναι ποια χώρα θα “τρέξει” γρήγορα και αποφασιστικά να είναι η χώρα της πύλης εισόδου. Αυτό το έκανε η Ελλάδα».

Ο αναφέρθηκε στην σύνοδο του Ζαππείου για τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία (P-TEC) λέγοντας πως «επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και όχι μόνο από την Ευρώπη και από την Αμερική, αλλά από τις χώρες του Κόλπου και του Ισραήλ. Γιατί; Γιατί ο κόσμος “τρέχει” και οι διασυνδέσεις, οι εμπορικοί δρόμοι, αποκτούν πολύ μεγάλη αξία. Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός εμπορικός δρόμος που έχει το όνομα IMEC και έχει ως στόχο να φέρνει τα προϊόντα της Ινδίας προς την Ευρώπη. Περνάει από τον αραβικό κόσμο και στη συνέχεια Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδα-Ευρώπη. Εκεί, λοιπόν, δημιουργήθηκαν συνθήκες ενός ενδιαφέροντος ευρύτερου για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, Κύπρου-Ισραήλ και άρα αποφασίστηκε από τους δύο επικεφαλής η ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία και να λήξουν όλες οι εκκρεμότητες».

Στο ερώτημα για το πώς επηρεάζεται η τσέπη απάντησε: «Ορισμένα πράγματα δεν είναι μόνο τσέπη. Όσον αφορά τη σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου δεν θα μπορούσε σίγουρα να είναι. Όμως η διασύνδεση Ισραήλ Μέση Ανατολή και Ινδία είναι πολύ τσέπη γιατί τα εμπορικά προϊόντα της Ινδίας που είναι αυτό που ήταν η Κίνα πριν από 10 χρόνια, είναι παραγόμενος πλούτος που αν διοχετευτεί στην Ευρώπη δημιουργεί μεγάλες συνθήκες ανάπτυξης».