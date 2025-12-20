newspaper
20.12.2025
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Spotlight

Με την πλάτη στον τοίχο η κυβέρνηση ψάχνει τρόπο να βγει από το αδιέξοδο, καθώς οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους και δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα.

Σε μια σειρά από περιοχές της χώρας οι αγρότες ανοίγουν το Σαββατοκύριακο τα διόδια ενώ στέλνουν το μήνυμα ότι δεν σκοπεύουν να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες μέσα στις γιορτές και οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί με τα τρακτέρ να βρίσκονται ωστόσο παραταγμένα στο πλάι.

Οι αποφάσεις για τη συνέχεια αναμένονται την Τρίτη, αλλά μέχρι τότε οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με διάφορες μορφές δράσης.

Η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει στρατηγική διεξόδου καθώς από τη μία εμφανίζεται ανοιχτή στον διάλογο, με τους αγρότες όμως να απαντούν ότι πρόκειται για παρελκυστική τακτική, και από την άλλη αφήνει να αιωρούνται απειλές.

Σε αυτό το κλίμα χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του Μάκη Βορίδη, χθες Παρασκευή, που είπε απευθυνόμενος στους αγρότες ότι «με το δεν μιλάω στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας», ενώ αναρωτήθηκε «τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση;».

Τέτοιου τύπου δηλώσεις βέβαια φαίνεται να πέφτουν στο κενό ή ακόμα και να φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσματα καθώς οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι τους εμπαίζει και δεν επιδιώκει διάλογο με σοβαρή διάθεση απέναντι στα προβλήματά τους.

Επιμένουν ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο, και ότι τίθεται ζήτημα επιβίωσής τους. Οι κουτσουρεμένες και καθυστερημένες πληρωμές λόγω και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Οι αποζημιώσεις που δεν έχουν δοθεί μετά από τις τεράστιες καταστροφές λόγω κλιματικής κρίσης, το μεγάλο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές στα προϊόντα που επιβάλλει η αγορά, η «σφαγή των αμνών» με την ευλογιά των προβάτων έχουν φέρει τους παραγωγούς στα όριά τους.

Ομόφωνη απόφαση

Η ομόφωνη απόφαση της πανελλαδικής συνέλευσης των μπλόκων στις Σέρρες για συνέχεια των κινητοποιήσεων δείχνει ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειες το μέτωπο των αγροτών δεν έχει διασπαστεί.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην Ευρώπη υπογραμμίζουν ότι τα προβλήματα είναι κοινά και έδωσαν νέα ώθηση στους αγρότες στους ελληνικούς δρόμους που βλέπουν ότι οι συνάδελφοί τους αναγκάζουν σε αναδίπλωση την ίδια την Κομισιόν.

Ο Κώστας Μητροδήμος αγρότης από τα μπλόκα της Λάρισας μίλησε στο Mega σχολιάζοντας τις εκκλήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για διάλογο: «Δεν μας βλέπουν σοβαρά. Η τελευταία πληρωμή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», είπε αναφερόμενος στις καθυστερημένες και κουτσουρεμένες πληρωμές.

«Έπρεπε να πληρωθούμε από τις 26 Οκτωβρίου και πληρωθήκαμε τώρα. Πρέπει να λέμε ευχαριστώ; Κάποιοι δεν έχουν πληρωθεί καν. Οι Μακεδόνες δεν έχουν πάρει χρήματα. Τραβήξαν λεφτά από τον ΕΛΓΑ χωρίς να έχουν μπει στους λογαριασμούς οι ενισχύσεις».

Ερωτηθείς για τις κόκκινες γραμμές προκειμένου να προσέλθουν σε διάλογο ο κ. Μητροδήμος ανέφερε ότι «το πρώτο για να ξεκινήσουμε να μιλάμε είναι να σταματήσουν τα αγροτοδικεία», ενώ στη συνέχεια ανέφερε ότι πρέπει να σταματήσει ο εμπαιγμός.

«Προχθές έβρεξε και πλημμύρισαν χωράφια στη Θεσσαλία ξανά. Η περιφέρεια έχει ζητήσει μισό δισ. για έργα και της δίνουν 80 εκατ. ευρώ… Μας δουλεύουν ψιλό γαζί».

Αναφορικά δε με τις κινητοποιήσεις ο κ. Μητροδήμος ανέφερε ότι ο κόσμος δεν θα ταλαιπωρηθεί στις γιορτές. «Τις προάλλες ένα βρέφος από τη Θεσσαλονίκη έπρεπε να μεταφερθεί στην Αθήνα. Υπήρξε συντονισμός σε όλα τα μπλόκα και έφτασε σε 5,5 ώρες. Τα δικά μας οχήματα ήταν μπροστά και άνοιγαν τον δρόμο. Αλλά αυτό δεν το έμαθε κανένας».

Η λίστα με τα αιτήματα

Καθώς οι απειλές δεν φαίνεται να πιάνουν τόπο, το ΥΠΑΑΤ σε μία προσπάθεια κατευνασμού των αντιδράσεων απέστειλε λίστα με αιτήματα των αγροτών, τα οποία όπως ισχυρίζεται έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται από την κυβέρνηση ενώ απορρίπτει επτά από αυτά ως μαξιμαλιστικά και ανέφικτα.

Ειδικότερα η κυβέρνηση αναφέρει ότι έχει λύσει ή βρίσκεται κοντά στο να λύσει τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών. Μιλώντας στο MEGA ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε για παράδειγμα ότι η κυβέρνηση εξετάζει το αίτημα για τη μείωση της τιμής του ρεύματος, αλλά πέταξε το μπαλάκι στη ΔΕΗ που όπως είπε είναι η μόνη αρμόδια.

Αναφορικά δε με τις ιδιαίτερα αυξημένες τιμές των φυτοφαρμάκων ή των λιπασμάτων στη χώρα μας σε σχέση με άλλα κράτη, ο κ. Κέλλας έδειξε ως υπεύθυνη να το λύσει την οικονομική αστυνομία, ενώ αποποιήθηκε των ευθυνών για τις δραματικές διαφορές στις τιμές από το «χωράφι στο ράφι» λέγοντας ότι είναι θέμα του υπουργείου Ανάπτυξης.

Στα αιτήματα που απορρίπτει ως μαξιμαλιστικά ή ως εκτός πλαισίου ΕΕ περιλαμβάνεται η μη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι κατώτατες εγγυημένες τιμές, η κατάργηση Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους, το σταμάτημα των εισαγωγών, ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων και ο εμβολιασμός για την ευλογιά προβάτων.

Η ικανοποίηση ή όχι των αιτημάτων όπως την παρουσιάζει η κυβέρνηση

αγρότες

Σε ερώτηση για το πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση εάν οι αγρότες επιμείνουν στα μπλόκα ο κ. Κέλλας απέφυγε να απαντήσει όπως και στο εάν υπάρχει η σκέψη για καταστολή των κινητοποιήσεων.

«Κατάσταση παρατεταμένης ανομίας δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από το κράτος» ανέφερε και κάλεσε τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο.

Οι επόμενες ημέρες θα είναι ένα crash test τόσο για την αντοχή των αγροτικών μπλόκων όσο και για την τακτική που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση που σε κάθε περίπτωση φαίνεται να μην πείθει όχι μόνο τους αγρότες αλλά και την υπόλοιπη κοινωνία ότι ενδιαφέρεται να δώσει πραγματικές λύσεις και ανάσες στην πρωτογενή παραγωγή.

