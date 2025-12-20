Αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του για το επόμενο διάστημα δήλωσε ο Βαγγέλης Βλαβιανός, ο αγρότης από την Αμοργό που έγινε γνωστός όταν πριν από λίγες ημέρες έκλεισε για λίγη ώρα με το τρακτέρ του έναν δρόμο στην Αιγιάλη, στο βόρειο τμήμα του νησιού των Κυκλάδων. «Ολη η Ελλάδα είναι έξω, εγώ δεν θα συνεχίσω;» είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία στα «ΝΕΑ», εκδηλώνοντας τη συμπαράστασή του στους αγρότες στα μεγάλα αγροτικά μπλόκα της χώρας.

Κατέβηκε μόνος του με το τρακτέρ του στον δρόμο και δημιούργησε το πρώτο και μοναδικό μπλόκο στο νησί

Απαντώντας στο τι τον οδήγησε να κατέβει μόνος του με το τρακτέρ του στον δρόμο και να δημιουργήσει το πρώτο – και μοναδικό – μπλόκο του νησιού, απαντά με χιούμορ: «Δεν θέλει πολύ, αν έχεις λίγο τρέλα το κάνεις» είπε.

Οταν σοβαρεύει, φανερώνει τις πραγματικές αιτίες πίσω από την απόφασή του, που συνδέονται με τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον πρωτογενή τομέα και έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής. «Ολα είναι πλέον ακριβά εδώ στο νησί: το πετρέλαιο, το καλαμπόκι, το τριφύλλι. Είναι πολύ δύσκολα» σημείωσε.

Ο 56χρονος Βαγγέλης Βλαβιανός έχει περάσει όλη του τη ζωή στην αγροτική παραγωγή. «Γεννήθηκα μέσα στο χωράφι» είπε χαρακτηριστικά στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Σήμερα καλλιεργεί κυρίως φάβα και δευτερευόντως λάδι και μέλι. Οσον αφορά τη φάβα ή αλλιώς «το φάβα», όπως λέγεται στην Αμοργό, λέει ότι η καλλιέργειά της είναι παράδοση του νησιού που χάνεται στο βάθος των αιώνων, έχοντας ιστορία άνω των 2.000 χρόνων.

Οταν επικοινωνήσαμε μαζί του, ήταν μεσημέρι. Είχε πάει να πάρει έναν καφέ και να φάει ένα γρήγορο κολατσιό. «Μετά θα ταΐσω τα ζώα και θα πάω στο μπλόκο» είπε, προσθέτοντας ότι δεν είναι μόνος στον αγώνα του και ότι συζητιέται με άλλους αγρότες να τον στηρίξουν. «Δεν είμαι ο μόνος αγρότης του νησιού, όπως ακούστηκε. Στην Αμοργό υπάρχουν τουλάχιστον 30-35 τρακτέρ» ανέφερε.

Οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για στήριξη των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα δεν τον πείθουν. Ο ίδιος νιώθει την υποχρέωση να συνεχίσει αυτό που κάνει γιατί πρέπει «να κρατήσει την παράδοση της φάβας και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού» όπως τόνισε.

«Μη σταματήσουν με την καμία»

Αναφορικά με τις μεγάλες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων που συγκλονίζουν τη χώρα μπλοκάροντας εθνικές οδούς και τελωνεία στην ηπειρωτική Ελλάδα εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες, ο Βλαβιανός δηλώνει την αμέριστη στήριξή του.

Για τον ίδιο, είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να επιβιώσει και να συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική οικονομία. «Αμα χαθεί ο πρωτογενής τομέας, χαθήκαμε» είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους συναδέλφους του να «μη σταματήσουν με την καμία» και «να την παλέψουν, όπως θα την παλέψω και εγώ εδώ». Το μήνυμα που θέλει να δώσει είναι ξεκάθαρο: «Κρατάτε γερά!».

