19.12.2025 | 23:49
Πυροβολισμοί σε κατάστημα στα Άνω Λιόσια – Βρέθηκαν 10 κάλυκες
Αγρότες: «Όλη η Ελλάδα είναι έξω, εγώ δεν θα συνεχίσω;»
Ελλάδα 20 Δεκεμβρίου 2025 | 07:00

Αγρότες: «Όλη η Ελλάδα είναι έξω, εγώ δεν θα συνεχίσω;»

«ΤΑ ΝΕΑ» μίλησαν με τον αγρότη Βαγγέλη Βλαβιανό που έγινε viral όταν έστησε μόνος του μπλόκο στην Αιγιάλη της Αμοργού - Το μήνυμα συμπαράστασης προς τους αγρότες στα μπλόκα

Γιώργος Σχοινάς
A
A
Αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα του για το επόμενο διάστημα δήλωσε ο Βαγγέλης Βλαβιανός, ο αγρότης από την Αμοργό που έγινε γνωστός όταν πριν από λίγες ημέρες έκλεισε για λίγη ώρα με το τρακτέρ του έναν δρόμο στην Αιγιάλη, στο βόρειο τμήμα του νησιού των Κυκλάδων. «Ολη η Ελλάδα είναι έξω, εγώ δεν θα συνεχίσω;» είπε σε τηλεφωνική επικοινωνία στα «ΝΕΑ», εκδηλώνοντας τη συμπαράστασή του στους αγρότες στα μεγάλα αγροτικά μπλόκα της χώρας.

Κατέβηκε μόνος του με το τρακτέρ του στον δρόμο και δημιούργησε το πρώτο και μοναδικό μπλόκο στο νησί

Απαντώντας στο τι τον οδήγησε να κατέβει μόνος του με το τρακτέρ του στον δρόμο και να δημιουργήσει το πρώτο – και μοναδικό – μπλόκο του νησιού, απαντά με χιούμορ: «Δεν θέλει πολύ, αν έχεις λίγο τρέλα το κάνεις» είπε.

Οταν σοβαρεύει, φανερώνει τις πραγματικές αιτίες πίσω από την απόφασή του, που συνδέονται με τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στον πρωτογενή τομέα και έχουν να κάνουν με το κόστος παραγωγής. «Ολα είναι πλέον ακριβά εδώ στο νησί: το πετρέλαιο, το καλαμπόκι, το τριφύλλι. Είναι πολύ δύσκολα» σημείωσε.

Ο 56χρονος Βαγγέλης Βλαβιανός έχει περάσει όλη του τη ζωή στην αγροτική παραγωγή. «Γεννήθηκα μέσα στο χωράφι» είπε χαρακτηριστικά στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Σήμερα καλλιεργεί κυρίως φάβα και δευτερευόντως λάδι και μέλι. Οσον αφορά τη φάβα ή αλλιώς «το φάβα», όπως λέγεται στην Αμοργό, λέει ότι η καλλιέργειά της είναι παράδοση του νησιού που χάνεται στο βάθος των αιώνων, έχοντας ιστορία άνω των 2.000 χρόνων.

Οταν επικοινωνήσαμε μαζί του, ήταν μεσημέρι. Είχε πάει να πάρει έναν καφέ και να φάει ένα γρήγορο κολατσιό. «Μετά θα ταΐσω τα ζώα και θα πάω στο μπλόκο» είπε, προσθέτοντας ότι δεν είναι μόνος στον αγώνα του και ότι συζητιέται με άλλους αγρότες να τον στηρίξουν. «Δεν είμαι ο μόνος αγρότης του νησιού, όπως ακούστηκε. Στην Αμοργό υπάρχουν τουλάχιστον 30-35 τρακτέρ» ανέφερε.

Οι πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για στήριξη των αγροτών και του πρωτογενούς τομέα δεν τον πείθουν. Ο ίδιος νιώθει την υποχρέωση να συνεχίσει αυτό που κάνει γιατί πρέπει «να κρατήσει την παράδοση της φάβας και την πολιτιστική κληρονομιά του νησιού» όπως τόνισε.

«Μη σταματήσουν με την καμία»

Αναφορικά με τις μεγάλες κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων που συγκλονίζουν τη χώρα μπλοκάροντας εθνικές οδούς και τελωνεία στην ηπειρωτική Ελλάδα εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες, ο Βλαβιανός δηλώνει την αμέριστη στήριξή του.

Για τον ίδιο, είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να επιβιώσει και να συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική οικονομία. «Αμα χαθεί ο πρωτογενής τομέας, χαθήκαμε» είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τους συναδέλφους του να «μη σταματήσουν με την καμία» και «να την παλέψουν, όπως θα την παλέψω και εγώ εδώ». Το μήνυμα που θέλει να δώσει είναι ξεκάθαρο: «Κρατάτε γερά!».

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Δημοπρασία για φυσικό αέριο από 3 πηγές στην Ανατολική Ευρώπη

World
Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

Φορολογία: Η Ευρώπη χάνει τη φορολογική της βάση

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εξάρχεια: Πεδίο μάχης με μολότοφ, χημικά, κρότου λάμψης και πυρκαγιές σε κάδους
ΜΑΤ - Κουκουλοφόροι 20.12.25

Πεδίο μάχης τα Εξάρχεια

Επιθέσεις με μολότοφ και μπουκάλια κατά των ΜΑΤ εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι στα Εξάρχεια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Σύνταξη
Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια
Ελλάδα 19.12.25

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής γιόρτασε 70 χρόνια

Επετειακή ημερίδα υπό τον τίτλο «70 Χρόνια Φίλαθλο Πνεύμα – Η Ηθική στον Αθλητισμό, 1955–2025» για την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να… βρουν το παράνομο Predator
Δίκη για υποκλοπές 19.12.25

Έψαχναν μέσω παραστατικών και τεχνικών προδιαγραφών για να... βρουν το παράνομο Predator

«Δεν θα περιγραφόταν το λογισμικό αφού ήταν παράνομο», σχολίασε ο πρόεδρος της έδρας σχετικά με τις αναφορές της διοικήτριας της ΕΑΔ για τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στις συμβάσεις των Krikel και Intellexa με την ΕΥΠ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Χάρτης με τα μπλόκα 19.12.25

Φουντώνει η οργή των αγροτών - «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια νέα θηλιά στον λαιμό μας, τονίζουν οι αγρότες - Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει μια φάση «πολέμου νεύρων»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων
Ελλάδα 19.12.25

Γιατί δεν προχωρούν οι εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη – Τι λένε οι Αρχές για τα εργαστήρια και ο ρόλος των τεχνικών συμβούλων

Οι διορισμένοι πραγματογνώμονες, που έχουν τη συνολική ευθύνη για τη λήψη των δειγμάτων, αναζητούν κατάλληλα εργαστήρια, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος που ζητούν οι οικογένειες των θυμάτων.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας
Ελλάδα 19.12.25

«Επιστρέψτε τα χρήματά μας» – Τι αναφέρει στο εξώδικό του στον Γιώργο Μαζωνάκη ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας τονίζει ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής προκειμένου να αποφύγει την καταβολή των χρημάτων, προχώρησε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών.

Σύνταξη
Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά
Ελλάδα 19.12.25

Τρεις συλλήψεις για παράνομο εμπόριο και προϊόντα «μαϊμού» στον Πειραιά

Από την Υποδιεύθυνση Περιπολιών πραγματοποιήθηκε ειδική επιχειρησιακή δράση στην περιοχή του Πειραιά με σκοπό την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου και της πώλησης απομιμητικών προϊόντων

Σύνταξη
Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator
Παρακολουθήσεις με Predator 19.12.25

Σημαντική εξέλιξη στη δίκη για τις υποκλοπές: Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που πληρώθηκαν SMS του Predator

Το δικαστήριο ζητά την πλήρη κίνηση της κάρτας που είχε εκδοθεί στο όνομα του αποκαλούμενου κρεοπώλη, Αιμίλιου Κοσμίδη, σε μια κίνηση που αναμένεται να φωτίσει πτυχή της υπόθεσης των παράνομων παρακολουθήσεων με το Predator

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

Σε ασφυκτικό κλοιό το Μαξίμου – Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν τις κυβερνητικές προσπάθειες αλλαγής ατζέντας στο κενό

Κρίση με αγρότες, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΤΑ και υποκλοπές βυθίζουν την κυβέρνηση σε νέο κύκλο φθοράς. Πώς το Μαξίμου έχει χάσει πια το προνόμιο του καθορισμού της ατζέντας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Επιδόματα: Πώς διαμορφώνονται μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις
Τα πλασματικά έτη 20.12.25

Πώς διαμορφώνονται τα επιδόματα μετά τις αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις

Η ετήσια αναπροσαρμογή στις αποδοχές επηρεάζει τα επιδόματα καθώς άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τον κατώτο μισθό ή με την εθνική σύνταξη, ενώ επηρεάζονται και οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο

Ηλίας Γεωργάκης
Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο
Όταν έχεις στόχο 20.12.25

Η Ρώμη χρειάστηκε 20 χρόνια για να μετατρέψει δύο σταθμούς του μετρό σε μίνι μουσεία – Άξιζε τον κόπο

Η Ρώμη διαθέτει πλέον δύο νέους σταθμούς, τον Colosseo/Fori Imperiali και τον Porta Metronia, οι οποίοι φιλοξενούν ευρήματα που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στο πλαίσιο της κατασκευής τους.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους
Αντιαγροτική ΕΕ 20.12.25

Οι Ευρωπαίοι αγρότες σε αναβρασμό – ΚΑΠ, Mercosur, ασθένειες απειλούν την επιβίωσή τους

Οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους. Από την Ελλάδα έως τη Γαλλία και το Βέλγιο, ζητούν να ακουστούν τα προβλήματά τους. Και να δοθούν λύσεις που θα τους λαμβάνουν υπ’ όψιν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026
Χρέος και παραγωγικότητα 20.12.25

Οι επενδύσεις θα κρίνουν την ανάπτυξη το 2026

Ο κύριος κίνδυνος για την επίτευξη των στόχων εντοπίζεται στις πολλές και σημαντικές αβεβαιότητες στο διεθνές περιβάλλον που επηρεάζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις, προειδοποιεί το Γραφείο Προϋπολογισμού

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Διαφθορά και δημοκρατική διολίσθηση – Η λαϊκή οργή φουντώνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη
«Χειμώνας δυσαρέσκειας» 20.12.25

Διαφθορά και δημοκρατική διολίσθηση – Η λαϊκή οργή φουντώνει σε Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη

Αλυσιδωτά, μαζικές διαδηλώσεις σε χώρες στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη αντανακλούν την κλιμακούμενη αγανάκτηση για τη διαφθορά και τις αντιληπτές απειλές για τους δημοκρατικούς θεσμούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως
Σύμβουλοι ακινήτων 20.12.25

Πώς «διαβάζει» η αγορά τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό – Τα συν, τα πλην και τα ίσως

To in βάζει στο μικροσκόπιο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για το στεγαστικό. Eκπρόσωποι της αγοράς, αξιολογoύν ένα προς ένα τα μέτρα και εκφράζουν προσδοκίες, επιφυλάξεις και ερωτήματα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλύπτει μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν
Αποκαλύψεις 20.12.25

Στη φόρα μέρος του εκρηκτικού φακέλου Επσταϊν

Εκατοντάδες χιλιάδες έγγραφα που αφορούν στην εγκληματική δράση του Τζέφρι Επσταϊν θα αποκαλυφθούν καθώς η κυβέρνηση Τραμπ άρχισε να δημοσιοποιεί τμήμα του φακέλου αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.

Σύνταξη
Ρωσία: Ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο απεσταλμένος του Πούτιν για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ
Ρωσία 20.12.25

Στις ΗΠΑ ταξιδεύει ο Ντμίτριεφ για συνάντηση με Γουίτκοφ και Κούσνερ

Ο Ντμίτριεφ ταξιδεύει στο Μαϊάμι προκειμένου να συναντηθεί με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση ειρηνευτικής λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σύνταξη
Σουδάν: Ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός ζητά ο Ρούμπιο – «Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»
Σουδάν 20.12.25

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό»

«Αυτό που γίνεται εκεί πέρα είναι φρικτό», τονίζει ο Μάρκο Ρούμπιο για τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν, και ζητά κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους.

Σύνταξη
Συρία: Σφοδρές επιθέσεις εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ κατά του ISIS – «Για πολύ βαριά αντίποινα», κάνει λόγο ο Τραμπ
«Πολύ βαριά αντίποινα» 20.12.25

Σφοδρές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του ISIS στη Συρία

Για «πολύ βαριά αντίποινα» των ΗΠΑ, έκανε λόγο ο Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πλήγματα κατά στόχων του.

Σύνταξη
Εξάρχεια: Πεδίο μάχης με μολότοφ, χημικά, κρότου λάμψης και πυρκαγιές σε κάδους
ΜΑΤ - Κουκουλοφόροι 20.12.25

Πεδίο μάχης τα Εξάρχεια

Επιθέσεις με μολότοφ και μπουκάλια κατά των ΜΑΤ εξαπέλυσαν κουκουλοφόροι στα Εξάρχεια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν κάνοντας χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Σύνταξη
Πολωνία: Ο εθνικιστής πρόεδρος Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»
Συνάντηση με Ζελένσκι 20.12.25

Ο εθνικιστής πρόεδρος της Πολωνίας Ναβρότσκι κατηγορεί την Ουκρανία για «αχαριστία»

«Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι η προσπάθειά μας, η βοήθεια, σε πολλές μορφές, που παρασχέθηκε στην Ουκρανία από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής, δεν εκτιμάται δεόντως», είπε ο Ναβρότσκι

Σύνταξη
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
