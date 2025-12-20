newspaper
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
Αγρότες – Ιωάννινα: Δικογραφία για το άνοιγμα μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου
20 Δεκεμβρίου 2025 | 15:23

Αγρότες – Ιωάννινα: Δικογραφία για το άνοιγμα μπαρών στα διόδια Δροσοχωρίου

Αγρότες που άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα

«Nordic diet»: Η διατροφή που ενισχύει καρδιά και συκώτι

«Nordic diet»: Η διατροφή που ενισχύει καρδιά και συκώτι

Spotlight

Αντιμέτωποι με τις εισαγγελικές αρχές φαίνεται πως θα βρεθούν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που συμμετείχαν σε δράση σε διόδια στο πλαίσιο των αντίστοιχων κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει για το Σαββατοκύριακο οι συνάδελφοί τους σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ με εντολή εισαγγελέα σχηματίζεται δικογραφία εις βάρος τους επειδή σήκωσαν τις μπάρες διοδίων στο Δροσοχώρι Ιωαννίνων.

Η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, έχει λάβει εντολή από την εισαγγελία να προχωρήσει σε καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των συμμετεχόντων. Η έρευνα θα διερευνήσει τυχόν τέλεση αδικημάτων κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, με σκοπό την ποινική δίωξη όσων προκύψουν εμπλεκόμενοι.

Οι αγρότες στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων άνοιξαν τiς μπάρες διοδίων και έδωσαν τη δυνατότητα στους οδηγούς να περάσουν χωρίς να πληρώσουν το αντίτιμο. Μετά από αυτό οι αρχές προχωρούν σε νομική διερεύνηση βάσει των υπαρχουσών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

