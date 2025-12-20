Μετά την «απάντηση» που έδωσε το ΥΠΑΑΤ χθες στους αγρότες σε σχέση με τα αιτήματά τους ο υπουργός Κώστας Τσιάρας παρενέβη σήμερα με νέες δηλώσεις, χωρίς ουσιαστικά να λέει κάτι καινούριο.

«Μια στο καρφί και μια στο πέταλο» ήταν η τακτική Τσιάρα που απευθύνθηκε στους αγρότες με νουθεσίες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση στέκεται εξαρχής στο πλάι τους, κατανοεί τα προβλήματά τους, και κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους στηρίξει.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ικανοποιήσει το 74% των αιτημάτων των αγροτών παρουσιάζοντας έτσι ως ακατανόητη τη στάση της συνέχειας των κινητοποιήσεων.

«Το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός αφήνοντας υπόνοιες πιθανόν για πολιτικά κίνητρα πίσω από τις – ομόφωνες- αποφάσεις των αγροτών.

Η αναφορά δε σε «πείσματα» που «δεν ωφελούν τους αγρότες και την κοινωνία» είναι ενδεικτική για το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το ζήτημα παρά τις προσπάθειες να εμφανιστεί ως συμπαραστάτης των αγροτών.

Το γεγονός ότι για τρεις εβδομάδες χιλιάδες κόσμου έχει αφήσει το σπίτι του και τις εργασίες του και βρίσκεται στον δρόμο δεν μπορεί να εξηγηθεί από κάποιο «πείσμα» αλλά από τις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα που η κυβέρνηση λέει κατά τα άλλα ότι κατανοεί και αντιμετωπίζει.

«Ο διάλογος δεν είναι υποχώρηση αλλά η μόνη βιώσιμη λύση» είπε τέλος ο Τσιάρας πετώντας στους αγρότες το μπαλάκι να αποδεχτούν τη συνάντηση με τους όρους που θέτει η κυβέρνηση. Η πρώτη αντίδραση ωστόσο στα μπλόκα μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργείου δεν ήταν θετική.

Με γενικόλογες διακηρύξεις για μετατροπή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, εξάροντας παράλληλα του έργο του, μετά το φιάσκο της τελευταίας εβδομάδας και ενώ οι αγρότες της Θεσσαλίας ακόμα δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις από τον Ντάνιελ και με αόριστες υποσχέσεις για τις τιμές του ρεύματος το υπουργείο καλεί τους αγρότες να υποχωρήσουν για να διαπραγματευτούν χωρίς πειστικές διαβεβαιώσεις.

Δείτε τις δηλώσεις Τσιάρα

Η δήλωση Τσιάρα

«Βρισκόμαστε λίγο πριν από τις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, ημέρες που παραδοσιακά καλούν σε περισυλλογή, κατανόηση και ενότητα.

Την ίδια στιγμή, όμως, τα μπλόκα και τα τρακτέρ στους δρόμους δυσχεραίνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών, εμποδίζουν την πρόσβαση σε χωριά, ακυρώνουν οικογενειακούς προγραμματισμούς και προκαλούν αβεβαιότητα στην αγορά, επιβαρύνοντας επαγγελματίες, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, ενόψει των εορτών.

Θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής.

Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός προσωπικά -και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- αναγνωρίζουμε πλήρως ότι ο Έλληνας αγρότης βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά και διαχρονικά προβλήματα:

– το αυξημένο κόστος παραγωγής,

– τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης,

– τις διεθνείς αναταράξεις και

– τις δομικές αδυναμίες δεκαετιών.

Οι δυσκολίες αυτές δεν αμφισβητούνται ούτε υποτιμώνται.

Ακριβώς γι’ αυτό, η Κυβέρνηση έχει λάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες τα τελευταία χρόνια – και ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες- και επιδίωξε τον διάλογο από τις πρώτες ώρες των κινητοποιήσεων, παρουσιάζοντας συγκεκριμένη δέσμη μέτρων ως βάση συζήτησης.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάσαμε παρεμβάσεις

– για την περαιτέρω μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας,

– την προμήθεια πετρελαίου στην αντλία, χωρίς Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης,

-την τροποποίηση του Κανονισμού του ΕΛΓΑ για κάλυψη ζημιών στο 100%, καθώς και

– χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 είτε έχουν ήδη ικανοποιηθεί είτε βρίσκονται σε ώριμη διαδικασία επίλυσης.

Παρ’ όλα αυτά, το πλαίσιο διαλόγου που αρχικά έγινε δεκτό, απορρίφθηκε στη συνέχεια, γεγονός που εύλογα, γεννά ερωτήματα, όταν έχει ήδη ικανοποιηθεί το 74% των αιτημάτων.

Η κυβέρνηση είναι εδώ με ανοιχτά χαρτιά και με διάθεση διαλόγου.

Τα μπλόκα και τα πείσματα δεν ωφελούν ούτε τους αγρότες ούτε την κοινωνία.

Ο διάλογος δεν αποτελεί υποχώρηση, είναι πράξη ευθύνης και ο μόνος δρόμος για βιώσιμες λύσεις.

Από την πλευρά μας είμαστε εδώ, για να μορφοποιήσουμε μαζί τις λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή, αντιμετωπίζοντας με αυτόν τον τρόπο, την πίεση που υφίστανται τα εισοδήματα των αγροτών μας, κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό πόρο και μέσα στο πλαίσιο των αντοχών του Προϋπολογισμού.

Άλλωστε στο πλαίσιο αυτό, ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής για τη χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα, με διάρκεια και προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Αυτό, επιβάλλεται ακόμα περισσότερο τώρα, καθώς, αυτήν την περίοδο, ξεκινά η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι λύσεις δεν περνούν μέσα από τα μπλόκα, αλλά μέσα από τον διάλογο».

Οι πρώτες αντιδράσεις στις ανακοινώσεις του ΥΠΑΑΤ

Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης για ικανοποίηση των αιτημάτων δεν βρίσκουν θετική υποδοχή στα μπλόκα.

«Ο κόσμος περνάει και μας λέει, μην κάνετε ούτε ένα βήμα πίσω» λέει στην ΕΡΤ ο Κώστας Μητροδήμος, μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο στη Νίκαια Λάρισας.

«Το πρώτο αίτημα είναι να σταματήσουν τα αγροτοδικεία. Η κυβέρνηση μας έβγαλε στον δρόμο. Η Θεσσαλία πνίγηκε την προηγούμενη εβδομάδα, χωράφια καταστράφηκαν. Άλλοι δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις Ντάνιελ».

Ο ίδιος εξηγεί ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στις εξαγγελίες της κυβέρνησης ενώ ανέφερε ότι επισήμως δεν έχουν πάρει καμία απάντηση.

«Θέλουμε τα πάντα υπογεγραμμένα. Αλλάζουν υπουργούς κάθε χρόνο και προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει έντονο το αίσθημα της αδικίας», πρόσθεσε και μίλησε για «δημιουργική ασάφεια» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ειδικότερα εξήγησε γιατί δεν καλύπτονται οι αγρότες από τα τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργείου.

Αναφορικά με τον ΕΛΓΑ, από το 1998 μας αποζημιώνει στο 61,6% των ζημιών. Ξέρετε πόσες κυβερνήσεις πέρασαν από τότες και πόσοι υπουργοί υπόσχονται ότι θέλουν να το αλλάξουν, αλλά είμαστε στα ίδια;

Για το αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, το υπουργείο λέει ότι εξετάζει φόρμουλα για να πραγματοποιηθεί αυτό, με τον κ. Μητροδήμο να αναφέρει ότι οι εξαγγελίες δεν αφορούν τον ΦΠΑ.

«Σε δενδρώδεις καλλιέργειες πληρωνόμαστε 3 λίτρα ανά στρέμμα, δηλαδή 0,9 ευρώ. Στις 10.000 ευρώ πετρέλαιο που βάζουμε παίρνουμε 280 ευρώ επιστροφή. Στην Ευρώπη οι συνάδελφοί μας παίρνουν 4.500 ευρώ. Ζητάμε απαλλαγή και από το ΦΠΑ για να μειωθεί το κόστος.

Σε σχέση με τη μείωση της τιμής ρεύματος, ο κ. Μητροδήμος ανέφερε ότι τα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα που ζητούν είναι «ακατέβατα» επισημαίνοντας ότι το οικιακό ρεύμα έχει φτάσει σε αρκετές περιπτώσεις να είναι χαμηλότερο από το αγροτικό.

Οι αγρότες στα μπλόκα σήμερα ανοίγουν τις μπάρες στα διόδια για να περνούν ελεύθερα οι οδηγοί ενώ κατά τόπους κλείνουν για κάποιες ώρες τους δρόμους. Οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων θα ληφθούν την ερχόμενη Τρίτη.