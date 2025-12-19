Στην ΕΕ και την ΚΑΠ ρίχνει την ευθύνη για τα ανικανοποίητα αιτήματα των αγροτών η κυβέρνηση

Να ρίξει αλλού το φταίξιμο για τα ανικανοποίητα αιτήματα των αγροτών που συνεχίζουν με δυναμικό τρόπο τις κινητοποιήσεις τους επιχειρεί η κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει το αρμόδιο υπουργείο, τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία προκειμένου να υλοποιηθούν.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, τα 7 εξ αυτών δεν μπορούν να επιλυθούν «είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά».

Τα αιτήματα που δεν μπορούν να υλοποιηθούν

Ένα από τα αιτήματα που ζητούν οι αγρότες και η κυβέρνηση υπογραμμίζει με κάθε τρόπο ότι δεν θα υλοποιηθεί είναι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, ήδη από το μεσημέρι της Παρασκευής η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ «πέρασε» από τη Βουλή με 159 ψήφους.

Επίσης, οι αγρότες ζητούν κατώτατες εγγυημένες τιμές, ωστόσο η κυβέρνηση απαντά ότι το συγκεκριμένο αίτημα δεν υφίσταται στην ελεύθερη αγορά. «Για αυτό υπάρχουν και οι επιδοτήσεις» υπογραμμίζουν τα κυβερνητικά στελέχη.

Παράλληλα, οι αγρότες ζητούν την κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, με την κυβέρνηση να απαντά ότι είναι κάτι που λειτουργεί σε όλη την ΕΕ, ενώ για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για προϊόντα σε τιμές κάτω του κόστους, υποστηρίζουν ότι «η αναπλήρωση εισοδήματος για φαινόμενα που ο Πυλώνας 1 καλύπτει εισοδηματικά υπονομεύει βασική αρχή της ΚΑΠ». «Η κυβέρνηση ωστόσο στηρίζει τους παραγωγούς με 178 εκατ. μέσω του Μέτρου 23» συμπληρώνουν.

Την ίδια ώρα που οι αγρότες ζητούν να σταματήσουν οι εισαγωγές, η κυβέρνηση απαντά ότι «σε μία ελεύθερη αγορά είναι αποτέλεσμα της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης», ενώ οι δύο βασικότερες αρνήσεις της κυβέρνησης βρίσκονται στον άμεσο διπλασιασμό των αγροτικών συντάξεων, κάτι που σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου θεωρείται ανέφικτο δημοσιονομικά, καθώς κοστίζει 3,6 δισ. ευρώ, και στον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υποστηρίζει ότι «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο από την ΕΕ ενώ αντιτίθεται η επιστημονική κοινότητα».