Με απειλές επιχειρεί η κυβέρνηση να κάμψει τους αγρότες – Φουντώνει η οργή στα μπλόκα

Οι αγρότες συνεχίζουν να λένε «όχι» στον προσχηματικό διάλογο που θέλει να επιβάλει η κυβέρνησης και συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις καθώς ο συνεχιζόμενος εμπαιγμός και οι προκλητικές δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη, φαίνεται πως φουντώνουν την οργή στα μπλόκα.

Η κυβέρνηση όταν ξεκινούσαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών είχε προσπαθήσει να τις υποβαθμίσει, προφανώς, διότι δεν αντιλαμβανόταν ούτε τότε ούτε και τώρα τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Αντί να σκύψει πάνω στα προβλήματα και να δώσει πραγματικές λύσεις, επιχειρεί διαρκώς να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους και να τους φέρει στο τραπέζι του διαλόγου μόνο και μόνο για να φύγουν από τα μπλόκα.

Από την καταστολή των πρώτων ημερών, η κυβέρνηση πέρασε στον εμπαιγμό και εσχάτως στις απειλές.

Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ Μάκη Βορίδη το πρωί της Παρασκευής όπου αποτυπώνουν το πόσο στιμωγμένη αισθάνεται η κυβέρνηση.

Ο βουλευτής της ΝΔ σχολιάζοντας την απόφαση των αγροτών να μην προσέλθουν στον διάλογο – τον οποίο έχουν χαρακτηρίσει προσχηματικό – ανέφερε προκλητικά πως με «το ‘δεν μιλάω’, στο τέλος δεν θα πάρει τίποτα κανένας».

Επιχείρησε στη συνέχεια να στρέψει την κοινωνία εναντίον των αγροτών παπαγαλίζοντας όλα όσα λένε καθημερινά κυβερνητικά στελέχη.

«Δεν μπορεί οι κινητοποιήσεις να δημιουργούν γενικότερη δυσλειτουργία και να μεταφέρουν βαριές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο» είπε ενώ αναρωτήθηκε – εμπαίζοντας έτσι και άλλο τους αγρότες – τονίζοντας «τι παραπάνω να κάνει η κυβέρνηση».

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός νωρίτερα, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής, παρέμεινε στα όσα έχει πει τονίζοντας – παρά τα όσα λένε καθημερινά οι αγρότες που βρίσκονται στον δρόμο – ότι «η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Στα μπλόκα της οργής οι αγρότες

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, οι αγρότες μέσω της πανελλαδικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες στις Σέρρες, αποφάσισαν την συνέχεια και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, απορρίπτοντας την πρόσκληση της κυβέρνησης σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Στην πανελλαδική συνέλευση των μπλόκων η άποψη ήταν ενιαία. Κλιμάκωση του αγώνα και αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση.

Οι αγρότες συνεχίζουν να έχουν τους πολίτες στο πλευρό τους, όπως αποτυπώνεται σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όπου φαίνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί δίκαια τα αιτήματά τους και συμφωνεί με την μορφή των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν, το Σαββατοκύριακο που θα αρχίσει η μετακίνηση των πρώτων εκδρομέων, οι αγρότες σχεδιάζουν νέα μορφή κινητοποίησης, με μετακινήσεις σε σταθμούς διοδίων, όπου θα ζητήσουν να σηκωθούν οι μπάρες ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση των Ι.Χ. οχημάτων.

Για τις ημέρες των Χριστουγέννων οι αγρότες διαβεβαιώνουν ότι τα τρακτέρ θα παραταχθούν στην άκρη των δρόμων, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Για σήμερα Παρασκευή, δρομολογείται η πραγματοποίηση συμβολικών αποκλεισμών σε παρακαμπτήριες οδούς, με κάθε μπλόκο να αποφασίζει αυτόνομα, ανάλογα με τη δυναμική και τις δυνατότητές του.

Τα επόμενα βήματα

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, από το μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας μίλησε σήμερα για τις επόμενες κινήσεις των αγροτών.

«Στη χθεσινή μεγάλη σύσκεψη των μπλόκων αποφασίστηκε ομόφωνα να συνεχίσουμε ανυποχώρητα αυτή την κινητοποίηση μέχρι να υπάρξει θετική απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματά μας και για το σήμερα για να υπάρξει μια ρευστότητα με την αναπλήρωση του εισοδήματος αλλά με μέτρα που θα δίνουν την προοπτική να μας δίνεται η δυνατότητα να καλλιεργούμε και να παράγουμε» είπε για να προσθέσει.

Σε αυτό το πλαίσιο «αποφασίστηκε σήμερα όλα τα μπλόκα το πρωί να είναι ανοιχτά για να περνάνε οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών για να γίνει η δίκη. Από τις 2 μ.μ. ξεκινάει σήμερα συντονισμένα ένας τρίωρος αποκλεισμός και των παρακαμπτήριων οδών για να στείλουμε ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι είμαστε εδώ.Ούτε ο αυταρχισμός, ούτε οι πιέσεις, ούτε τα τηλέφωνα μέσα στα μπλόκα πρόκειται να μας σπάσουν».

Θα συνεχίσουμε μέχρι τη δικαίωση

Ο κ. Μαρούδας συνέχισε λέγοντας ότι θα συνεχίσουμε μέχρι την δικαίωση, μέχρι ικανοποιηθούν αιτήματα.

«Το Σαββατοκύριακο θα ανοίξουμε τις μπάρες των διοδίων για να επιτρέψουμε την ελεύθερη διέλευση των ταξιδιωτών για να μην λένε ότι μόνο κλείνουμε τους δρόμους. Η κυβέρνηση τους κλείνει με την αδιάλλακτη στάση της. Εμείς ανοίγουμε τον δρόμο και να γλυτώσει ο κόσμος χρήματα από τα πανάκριβα διόδια. Το ίδιο θα συμβεί και από την Τρίτη και μετά που θα περνάει ελεύθερα ο κόσμος από τα μπλόκα».