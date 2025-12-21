Με καθημερινές συνελεύσεις στα μπλόκα, οι αγρότες καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους, υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψής τους στις Σέρρες, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση, ενώ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει.

Απορρίπτοντας τον προσχηματικό διάλογο που θέλει να επιβάλει το Μαξίμου, οι αγρότες καταγγέλλουν τον εμπαιγμό, τις απειλές και την καλλιέργεια κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού από κυβερνητικά στελέχη με προεξάρχοντα τον πρωθυπουργό και διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν μέχρι να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα που αφορούν στην επιβίωσή τους.

Με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών αύριο οι αγρότες

Στη συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, τέθηκε επί τάπητος η δυναμική παρέμβαση στη σήραγγα των Τεμπών. Σύμφωνα με την εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής, αύριο, στις 11:30 το πρωί, οι αγρότες θα ξεκινήσουν οργανωμένα με τα τρακτέρ τους, από το μπλόκο της Νίκαιας και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των σηράγγων για τη διέλευση των φορτηγών στα Τέμπη, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους, ενώ ελεύθερα θα περνούν τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

«Συνεχίζουμε σαν ένα μπλόκο να πιέζουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις»

«Είμαστε 22 μέρες στο δρόμο! Συνεχίζουμε σαν ένα μπλόκο να πιέζουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα αιτήματα μας» τόνισε εισηγητικά ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση, «είναι πιεσμένη από τον αγώνα μας και από αυτούς των οποίων τα συμφέροντα υπερασπίζεται. Δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες, τους κατασκευαστικούς ομίλους, τους μεγαλοξενοδόχους.

Ό,τι και να κάνει της γυρίζει μπούμερανγκ. Γιατί με τον αγώνα μας ανοίγουμε δρόμους στο δίκιο και στην επιβίωση όλου του λαού! Αυτό κάναμε και χθες στα διόδια και η συμπαράσταση του κόσμου που περνούσε από εκεί ήταν τεράστια».

Άνοιξαν τα διόδια στους Σοφάδες οι αγρότες της Καρδίτσας

Ανάλογη απόφαση αναμένεται να ληφθεί και από τους αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε-65 οι οποίοι και σήμερα άνοιξαν τα διόδια της ΠΑΘΕ, στους Σοφάδες και μοίρασαν τοπικά προϊόντα.

Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου αγρότες όπως είχαν προγραμματίσει για σήμερα και όπως έκαναν χθες το μεσημέρι. Οι παραγωγοί από τα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ότι «χθες το άνοιγμα έγινε με τη συναίνεση της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, σήμερα θα ήταν με ευθύνη, των αγροτών». Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά και μοιράζουν στους διερχόμενους όσπρια και κηπευτικά ενώ ενημερώνουν για τα αιτήματά τους.

Ανοίγουν τα διόδια Αφιδνών

Στις 17:00 οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, προκειμένου να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά.

Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα. Οι παραγωγοί έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη το πρωί προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους.

Άνοιγμα διοδίων και δρόμων παντού

Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει για σήμερα Κυριακή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή των Καλαβρύτων προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της πόλης των Καλαβρύτων, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει να στήσουν μπλόκο για μία ώρα στις 20:00 στον κόμβο του Κουβαρά, της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο.

Παράλληλα, παραμένει για 16η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζουν να ανοίξουν απόψε στις 20:00 τα διόδια της Κλόκοβας στην «Ιόνια» οδό, που βρίσκονται αναμασά σε Αντίρριο και Μεσολόγγι.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

Στο μεταξύ, για την Τρίτη και την Τετάρτη προγραμματίζουν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.

«Δεν κλείνουμε τους δρόμους, τους ανοίγουμε»

Με σύνθημα «δεν κλείνουμε τους δρόμους, τους ανοίγουμε», αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, από τα Ιωάννινα, καλούν σε μαζική παρουσία στα διόδια της Τύριας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης, αναμένεται να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για 4 ώρες ώστε να γίνεται ελεύθερα η διέλευση των οχημάτων.

Στο δελτίο Τύπου, που εξέδωσε το μπλόκο Καλπακίου επισημαίνεται ότι «το άνοιγμα των διοδίων έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, με στόχο τη διάψευση του αφήγηματος, ότι οι κινητοποιήσεις δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία.

«Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους. Δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.