Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 14:26
Συναγερμός στην Πυροσβεστική – Φωτιά σε αποθήκες εργοστασίου στου Ρέντη
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 11:43
Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο λόγω μπλακ άουτ νότια της Σκύρου
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
21 Δεκεμβρίου 2025 | 13:49

Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
Spotlight

Με καθημερινές συνελεύσεις στα μπλόκα, οι αγρότες καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους, υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψής τους στις Σέρρες, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση, ενώ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει.

Απορρίπτοντας τον προσχηματικό διάλογο που θέλει να επιβάλει το Μαξίμου, οι αγρότες καταγγέλλουν τον εμπαιγμό, τις απειλές και την καλλιέργεια κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού από κυβερνητικά στελέχη με προεξάρχοντα τον πρωθυπουργό και διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν μέχρι να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα που αφορούν στην επιβίωσή τους.

Με τα τρακτέρ στις σήραγγες των Τεμπών αύριο οι αγρότες

Στη συνέλευση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, τέθηκε επί τάπητος η δυναμική παρέμβαση στη σήραγγα των Τεμπών. Σύμφωνα με την εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής, αύριο, στις 11:30 το πρωί, οι αγρότες θα ξεκινήσουν οργανωμένα με τα τρακτέρ τους,  από το μπλόκο της Νίκαιας και θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των σηράγγων για τη διέλευση των φορτηγών στα Τέμπη, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους, ενώ ελεύθερα θα περνούν τα ΙΧ και τα λεωφορεία.

«Συνεχίζουμε σαν ένα μπλόκο να πιέζουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις»

«Είμαστε 22 μέρες στο δρόμο! Συνεχίζουμε σαν ένα μπλόκο να πιέζουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα αιτήματα μας» τόνισε εισηγητικά ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας.

Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση, «είναι πιεσμένη από τον αγώνα μας και από αυτούς των οποίων τα συμφέροντα υπερασπίζεται. Δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες, τους κατασκευαστικούς ομίλους, τους μεγαλοξενοδόχους.

Ό,τι και να κάνει της γυρίζει μπούμερανγκ. Γιατί με τον αγώνα μας ανοίγουμε δρόμους στο δίκιο και στην επιβίωση όλου του λαού! Αυτό κάναμε και χθες στα διόδια και η συμπαράσταση του κόσμου που περνούσε από εκεί ήταν τεράστια».

Άνοιξαν τα διόδια στους Σοφάδες οι αγρότες της Καρδίτσας

Ανάλογη απόφαση αναμένεται να ληφθεί και από τους αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε-65 οι οποίοι και σήμερα άνοιξαν τα διόδια της ΠΑΘΕ, στους Σοφάδες και μοίρασαν τοπικά προϊόντα.

Παράλληλα το μπλόκο αναμένεται να ενισχυθεί και με νέα τρακτέρ.

Δεν άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια του Ωραιοκάστρου αγρότες όπως είχαν προγραμματίσει για σήμερα και όπως έκαναν χθες το μεσημέρι. Οι παραγωγοί από τα αγροτικά μπλόκα του Δερβενίου και της Χαλκηδόνας ενημερώθηκαν από τις αστυνομικές αρχές ότι «χθες το άνοιγμα έγινε με τη συναίνεση της εταιρείας Εγνατία ΑΕ, σήμερα θα ήταν με ευθύνη, των αγροτών». Οι αγρότες παραμένουν στο σημείο με τα διόδια να λειτουργούν κανονικά και μοιράζουν στους διερχόμενους όσπρια και κηπευτικά ενώ ενημερώνουν για τα αιτήματά τους.

Ανοίγουν τα διόδια Αφιδνών

Στις 17:00 οι αγρότες Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας θα βρίσκονται στα διόδια των Αφιδνών, προκειμένου να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για να περάσουν ελεύθερα τα οχήματα των ταξιδιωτών.

Παράλληλα, στη διάρκεια των εορτών, το μπλόκο της Θήβας αλλά και το μπλόκο του Κάστρου αναμένεται να παραμείνουν ενεργά.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή, οι δρόμοι θα ανοίξουν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων, ενώ οι αγρότες θα επανεξετάσουν τις ενέργειες τους για την Πρωτοχρονιά.

Στον Προμαχώνα, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τα φορτηγά, ενώ τα ΙΧ και τα λεωφορεία διέρχονται κανονικά.

Κλειστή παραμένει και σήμερα η εθνική οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης και από τα δύο ρεύματα στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη έχει αποκλειστεί από την περασμένη Παρασκευή ενώ το ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα είναι κλειστό για 21η μέρα. Οι παραγωγοί έχουν δηλώσει ότι θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας την Τρίτη το πρωί προκειμένου οι πολίτες να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους.

 Άνοιγμα διοδίων και δρόμων  παντού

Νέες κινητοποιήσεις έχουν προγραμματίσει για σήμερα Κυριακή αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας.

Ειδικότερα, το πρωί αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή των Καλαβρύτων προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της πόλης των Καλαβρύτων, ενώ στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει να στήσουν μπλόκο για μία ώρα στις 20:00 στον κόμβο του Κουβαρά, της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, κοντά στο Αγρίνιο.

Παράλληλα, παραμένει για 16η συνεχόμενη μέρα το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας προγραμματίζουν να ανοίξουν απόψε στις 20:00 τα διόδια της Κλόκοβας στην «Ιόνια» οδό, που βρίσκονται αναμασά σε Αντίρριο και Μεσολόγγι.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 14η ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στη μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης, η οποία αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πύργου – Πατρών – Κορίνθου.

Στο μεταξύ, για την Τρίτη και την Τετάρτη προγραμματίζουν να ανοίξουν μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, προκειμένου να διευκολύνουν όσους πρόκειται να ταξιδέψουν για την εορταστική περίοδο.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία, ενώ το βράδυ του Σαββάτου συμμετείχαν στο άνοιγμα των διοδίων του Ρίου, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.

«Δεν κλείνουμε τους δρόμους, τους ανοίγουμε»

Με σύνθημα «δεν κλείνουμε τους δρόμους, τους ανοίγουμε», αγρότες κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, από τα Ιωάννινα, καλούν σε μαζική παρουσία στα διόδια της Τύριας, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσης, αναμένεται να σηκώσουν τις μπάρες των διοδίων για 4 ώρες ώστε να γίνεται ελεύθερα η διέλευση των οχημάτων.

Στο δελτίο Τύπου, που εξέδωσε το μπλόκο Καλπακίου επισημαίνεται ότι «το άνοιγμα των διοδίων έχει καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, με στόχο τη διάψευση του αφήγηματος, ότι οι κινητοποιήσεις δημιουργούν προβλήματα στην κοινωνία.

«Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι δίνουν έναν δίκαιο αγώνα για την επιβίωσή τους. Δεν κλείνουμε δρόμους, ανοίγουμε δρόμους για όλη την κοινωνία», τονίζουν στην ανακοίνωσή τους.

Ποντοπόρος
Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Ερυθρά Θάλασσα: Ξαναμπαίνει στην εξίσωση του θαλάσσιου εμπορίου – Το σήμα της Maersk

Business
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

inWellness
inTown
Ευλογιά προβάτων: Καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα – «Έλεγαν ότι τα αποτέφρωσαν όμως έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη»
«Υγειονομική βόμβα» 21.12.25

«Έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη» - Σοβαρή καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα από ευλογιά

Ο κτηνοτρόφος, τα πρόβατα του οποίου νόσησαν από ευλογιά και θανατώθηκαν με απόφαση της Περιφέρειας, καταγγέλλει ότι αφέθηκαν στο χωράφι του αντί να αποτεφρωθούν και απλά σκεπάστηκαν με λίγο χώμα

Σύνταξη
Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα
Agro-in 21.12.25

Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα

Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ - Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σημειώνοντας πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι
Ευάγγελος Νικολαϊδης 21.12.25

Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι

Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις που έβγαλαν στους δρόμους τα τρακτέρ. Ο Ευάγγελος Νικολαϊδης, καθηγητής αγροτικής οικονομίας, μιλά στο in και εξηγεί τη μεγάλη εικόνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση
Δεν υποχωρούν 20.12.25

Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα μπλόκα, ενώ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

«Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα - Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες η κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσιάρας στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει το 73% των αιτημάτων των αγροτών και άφησε υπόνοιες για το ανυποχώρητο των κινητοποιήσεών τους

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
Αγρότες: Φουντώνει η οργή τους – «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Χάρτης με τα μπλόκα 19.12.25

Φουντώνει η οργή των αγροτών - «Λάδι στη φωτιά» η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια νέα θηλιά στον λαιμό μας, τονίζουν οι αγρότες - Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει μια φάση «πολέμου νεύρων»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αγρότες: 20 μέρες στους δρόμους και συνεχίζουν – Στριμωγμένη η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο
Στριμωγμένη 19.12.25

Μετά από 20 μέρες στους δρόμους, οι αγρότες συνεχίζουν - «Στα σχοινιά» η κυβέρνηση ψάχνει διέξοδο

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες καθώς δεν εμπιστεύονται τις «ειλικρινείς προθέσεις» της κυβέρνησης αλλά ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μπλόκα: Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης
Λαμβάνουν θέσεις μάχης 18.12.25

Σε σημείο «βρασμού» αγρότες και κτηνοτρόφοι - Ανοιχτός ο δρόμος της κλιμάκωσης

Με τα τρακτέρ παρατεταγμένα στους δρόμους και τους αγρότες σε θέση μάχης όλα τα βλέμματα στρέφονται στις Σέρρες. Το «τεχνικό λάθος» με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης μοιάζει να έδωσε την χαριστική βολή ξεριζώνοντας τις προσδοκίες της κυβέρνησης για να κάτσουν οι δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μπλόκα και στις Βρυξέλλες – Εκατοντάδες τρακτέρ παραταγμένα μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός 18.12.25

Μπλόκα στις Βρυξέλλες: Εκατοντάδες τρακτέρ μπροστά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο - Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ εμφανίστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στους δρόμους στις Βρυξέλλες σταθμεύοντας λίγα μέτρα έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αιφνιδιάζοντας τις Αρχές

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Νομίζω πως ο Φαλ θα γυρίσει μέσα στη χρονιά»
Μπάσκετ 21.12.25

Ο Μπαρτζώκας αποκάλυψε πως η επιστροφή του Φαλ θα γίνει πιο σύντομα από ότι αναμενόταν

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέφερε πως η αποθεραπεία του Μουστάφα Φαλ πηγαίνει πολύ καλά και εξέφρασε την πίστη ότι ο Γάλλος σέντερ θα καταφέρει να αγωνιστεί μέσα στη φετινή σεζόν.

Σύνταξη
Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Η πρώτη κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο στην Μπενφίκα: Σίντνι Καμπράλ στο προσκήνιο

Ο Πορτογάλος τεχνικός, Ζοσέ Μουρίνιο θέλει άμεση ενίσχυση στα άκρα της άμυνας και οι Αετοί κινούνται αποφασιστικά για τον διεθνή με το Πράσινο Ακρωτήρι από την Εστρέλα Αμαδόρα

Γεώργιος Μαζιάς
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις
Δημοσίευση στο in 21.12.25

Η αβάσταχτη σκληρότητα μιας αδιάφορης προς τα παιδιά Πολιτείας – Γιατί με τα παιδιά ό,τι δίνεις παίρνεις

Σκληρή και ουσιαστική παρέμβαση στο in για τη συμπεριφορά των παιδιών μετά από 10 χρόνια πολλαπλών κρίσεων, την παντελή έλλειψη μέτρων και την ευκολία των επικίνδυνων αναλύσεων για τη βία των νέων και την υποτιθέμενη παραβατικότητά τους από τους κατεξοχήν ειδικούς Ξένη Δημητρίου, Βασίλη Ιωακειμίδη, Θεώνη Κουφονικολάκου και Γιώργο Νικολαΐδη. «Αρχή του ποινικού δικαίου των ανηλίκων είναι η αγωγή και όχι η τιμωρία»

Σύνταξη
Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;
ΣΥΡΙΖΑ 21.12.25

Φάμελλος για δώρο Χριστουγέννων: Κ. Μητσοτάκη ώς πότε θα συντηρείτε κοινωνικές ανισότητες και αδικίες;

«Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, παραμένουν δέσμιοι μιας μνημονιακής υποχρέωσης», επισήμανε σε μήνυμά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη
Ελλάδα 21.12.25

Σέρρες: Συνελήφθη καθηγητής μετά από καταγγελία 17χρονης μαθήτριας για παρενόχληση – Κατηγορείται πως την θώπευσε σε άδεια τάξη

Αύριο απολογείται o καθηγητής – Αποκλειστικές πληροφορίες του in για το τι αναμένεται να ισχυριστεί – τι λέει ο δικηγόρος του

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Χαρίτσης: Θετική η μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες – Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έργο του Netflix
Νέα Αριστερά 21.12.25

Χαρίτσης: Θετική η μετατόπιση ΣΥΡΙΖΑ στις αμυντικές δαπάνες – Η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έργο του Netflix

Άνοιγμα προς τον ΣΥΡΙΖΑ από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, με ταυτόχρονα πυρά κατά της κυβέρνησης για την εικόνα της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα
Ελλάδα 21.12.25

Με… σοφούς οργανώνει το «κίνημα» η Καρυστιανού και οραματίζεται να σώσει τη χώρα

Η διαφθορά «στα Τέμπη έχει συγκεκριμένα ονοματεπώνυμα: Μητσοτάκης, Καραμανλής, μια ολόκληρη λίστα...» λέει η κ. Καρυστιανού και υποστηρίζει ότι «Η κοινωνία χρειάζεται ένα αδιάφθορο νέο πολιτικό σύστημα, στο οποίο η συμμετοχή της κοινωνίας θα είναι διαρκής»

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»
Μπάσκετ 21.12.25

Μπαρτζώκας: «Αν δεν έχεις κίνητρο σε πετά το μπάσκετ έξω – Θα βοηθήσει ο Μόρις, ίσως νωρίτερα Γουόρντ και Φαλ»

O Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί του Κολοσσού Ρόδου μίλησε για το ρεκόρ του στον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ αναφέρθηκε και στο ντεμπούτο του Μόρις, αλλά και στις επιστροφές Γουόρντ και Φαλ.

Σύνταξη
«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει
Βίντεο 21.12.25

«Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες»: Παραμένει στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής μετά την υπερκόπωση – Πότε βγαίνει

Παραμένει νοσηλευόμενος ο Λευτέρης Πανταζής έπειτα από έντονη υπερκόπωση, αποκαλύπτοντας πως για 15 συνεχόμενες ημέρες δεν είχε κοιμηθεί, ενώ δηλώνει πλέον αισθητά καλύτερα και προετοιμάζεται για την επιστροφή του στη σκηνή

Σύνταξη
«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία
Ελλάδα 21.12.25

«Έξι του μήνα έχεις 200 ευρώ να φέρεις» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι που «καίνε» το κύκλωμα ναρκωτικών σε σχολεία

Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες μεταξύ των μελών του κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και έξι ανήλικοι.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης
La Liga 21.12.25

LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη 17η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 21.12.25

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 100-86: Μυθικός Ντόρσεϊ, καθάρισε με 41 πόντους στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις (vid)

Με απίθανο σόου του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος σταμάτησε στους 41 πόντους, ο Ολυμπιακός καθάρισε τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ και έκανε το 11/11 στο πρωτάθλημα στο ντεμπούτο του Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’
Super League 2 21.12.25

Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’

Live streaming: Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ για τη 15η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Νέο Ψυχικό: Καταλάμβαναν δρόμους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής – Τέσσερις συλλήψεις
Πώς δρούσε η ομάδα 21.12.25

Καταλάμβαναν δημόσιους χώρους και παρείχαν υπηρεσίες στάθμευσης έναντι αμοιβής - Τέσσερις συλλήψεις

Εις βάρος των συλληφθέντων στο Νέο Ψυχικό σχηματίστηκαν δικογραφίες από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων και οδοστρωμάτων

Σύνταξη
Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»
Κόσμος 21.12.25

Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»

Ένα κίνημα που έχει αρχίσει να αμφιβάλει για τον φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό των Ρεπουμπλικανών, βρίσκει στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον τον επιδέξιο εκφραστή του, προκαλώντας όμως πανίσχυρους υπερσυντηρητικούς ηγέτες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καιρός: Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες την Κυριακή
Καιρός 21.12.25

Εκδηλώθηκε παγετός στη Βόρεια Ελλάδα την Κυριακή - Πού σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Σύμφωνα με τα δεδομένα από 554 σταθμούς, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στη Βεύη Φλώρινας (-3,2°C), στο Βαρικό, η πόλη της Φλώρινας και η Βλάστη Κοζάνης με -3,1°C

Σύνταξη
Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα
«Per fumum» 21.12.25

Το άρωμα του χρόνου – Πώς ο καπνός των τελετών έγινε μνήμη στο δέρμα

Από τον καπνό του λιβανιού στη Μεσοποταμία μέχρι τα σύγχρονα φιαλίδια πολυτελείας, το άρωμα δεν είναι απλώς αισθητική απόλαυση. Είναι τελετουργία, επιστήμη, εμπόριο και μνήμη — μια αόρατη ιστορία αιώνων που συνεχίζει να ζει πάνω στο δέρμα μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
ΗΠΑ 21.12.25

Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Σύνταξη
