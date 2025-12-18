newspaper
Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ
Πολιτική 18 Δεκεμβρίου 2025 | 20:21

Δημοσκόπηση: Στο πλευρό των αγροτών η κοινωνία – Ακρίβεια και διαφθορά συρρικνώνουν την επιρροή της ΝΔ

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA δείχνει ότι η απήχηση της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο υπό το βάρος της ακρίβειας και της διαφθοράς, την ώρα που η κοινωνία στηρίζει και τα αιτήματα και τα μέσα πάλης των αγροτών

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Spotlight

Την ώρα που η κυβέρνηση, αλλά και αρκετά φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, προσπαθούν να δώσουν το στίγμα ότι η κυβέρνηση με τις πρωτοβουλίες αλλά και τις παροχές της «γυρίζει το κλίμα», η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, που παρουσιάστηκε στο βραδινό δελτίο της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, δείχνει ότι το κλίμα δυσαρέσκειας μέσα στην κοινωνία ενισχύεται, η εκλογική επιρροή της Νέας Δημοκρατίας υποχωρεί ακόμη περισσότερο, κάνοντας άπιαστο όνειρο την αυτοδυναμία, την ώρα που όχι μόνο τα αιτήματα των αγροτών αλλά και οι μορφές πάλης που έχουν υιοθετήσει έχουν την υποστήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των ερωτηθέντων. Αυτό σημαίνει ότι όλη η προσπάθεια της κυβέρνησης από τη ΔΕΘ μέχρι σήμερα να δείξει ότι ανταποκρίνεται στα αιτήματα της κοινωνίας έχει θεμελιωδώς αποτύχει.

Τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση

Όπως έχει φανεί και σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας (71%) πιστεύει ότι τα πράγματα στη χώρα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ μόλις το 24% υποστηρίζει ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη σωστή (υποχωρώντας από το 27% στην προηγούμενη έρευνα της ίδιας εταιρείας τον Νοέμβριο).

Ενδιαφέρον έχει ότι όπως και σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις οι πολίτες υποστηρίζουν ότι και η προσωπική τους κατάσταση επιδεινώνεται. Έτσι το 47% δηλώνει ότι σε σχέση με πριν από έναν χρόνο βρίσκεται σε χειρότερη θέση, το 39% στην ίδια και μόνο το 14% υποστηρίζει ότι η προσωπική τους κατάσταση έχει βελτιωθεί.

Και όσον αφορά την πρόβλεψη για το μέλλον, ούτε εδώ υπάρχει κλίμα αισιοδοξίας. Το 49% πιστεύει ότι θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, το 12% στην ίδια και μόνο το 36% πιστεύει ότι θα βελτιωθεί.

Η κρίση θεσμών και η διαφθορά προστίθενται στην ακρίβεια

Ως προς τους λόγους αυτής της βαθιάς κοινωνικής δυσαρέσκειας και απαισιοδοξίας, η δημοσκόπηση δείχνει ότι πλάι στα μείζονα προβλήματα που αφορούν την κρίση κόστους ζωής που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, πλέον παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό που προσλαμβάνει η κοινωνία ως κρίση θεσμών και ως διαφθορά. Έτσι το 22% αυθόρμητα απαντάει ότι υπάρχει κρίση θεσμών και το 19% ότι αποτελεί μείζον πρόβλημα η διαφθορά.

Οι πολίτες αφήνουν μετεξεταστέα την κυβέρνηση – Αρνητική αξιολόγηση και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ως αποτέλεσμα η κυβέρνηση παίρνει κακή βαθμολογία σε όλους σχεδόν τομείς του κυβερνητικού έργου. Όπως δείχνει η δημοσκόπηση, σε όλους τους τομείς το ισοζύγιο θετικών και αρνητικών γνωμών είναι αρνητικό. Σχετικά καλύτερα τα πράγματα είναι σε σχέση με την εξωτερική πολιτική όπου με 34% θετικές γνώμες έχει την καλύτερη βαθμολογία.

Σε αυτό το φόντο, η συνολική αποτίμηση της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis, είναι αρνητική. Το 72% έχει αρνητική γνώμη (το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων μηνών) και μόλις το 23% αποτιμά θετικά το κυβερνητικό έργο.

Αναμενόμενη επομένως και η αρνητική αποτίμηση του έργου του πρωθυπουργού. Το 69% έχει αρνητική γνώμη για την επιδοσή του και μόνο το 26% έχει θετική γνώμη.

«Κόκκινη κάρτα» και στην αξιωματική αντιπολίτευση

Όμως, τα πυρά της κοινωνίας δέχεται και η αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι, ιδιαίτερα υψηλή είναι και η αρνητική αξιολόγηση για την αξιωματική αντιπολίτευση που φτάνει το 81% με μόλις 10% θετικές γνώμες (χαμηλότερο ποσοστό και από αυτή της πρόθεσης ψήφου στο ΠΑΣΟΚ).

Σε αυτή τη βάση αρνητικη είναι η αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη ως προς το πώς ασκεί τα καθήκοντας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης: 77% αρνητικές γνώμες και 15% θετικές.

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, δηλαδή ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά-αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οικονομία (θα καλυτερέψει-θα χειροτερέψει) παραμένει αρνητικός στο -43%. Αγρότες, μισθωτοί, νέοι και άνεργοι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη απαισιοδοξία.

Πλειοψηφική υποστήριξη στον αγώνα των αγροτών

Σε πείσμα της προσπάθειας της κυβέρνησης να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως στρεφόμενες κατά του κοινωνικού συνόλου, αφού αποτελούν «ταλαιπωρία», η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στηρίζει τα αιτήματα των αγροτών (81%). Μάλιστα, σε όλες τις πολιτικές εντάξεις πλειοψηφεί η τοποθέτηση ότι είναι δίκαια αιτήματα, με πιο ισχυρή την αντίθεση στους κεντροδεξιούς και δεξιούς ψηφοφόρους, ενώ αντίστοιχα οι αγρότες έχουν την μεγάλη υποστήριξη των εργατών, των μικρομσαίων και της μεσαίας τάξης, ενώ ακόμη και η ανώτερη τάξη θεωρεί τα αιτήματα δίκαια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων ρωτήθηκαν στη δημοσκόπηση (63%) δήλωσαν ότι θεωρούν δικαιολογημένη τη μορφή πάλης που έχουν επιλέξει οι αγρότες και μόνο το 35% τη θεωρεί αδικαιολόγητη. Αριστεροί, κεντροαριστεροί και κεντρώοι ψηφοφόροι θεωρούν δικαιολογημένη την μορφή κινητοποίησης και μόνο στους κεντροδεξιούς και τους δεξιούς πλειοψηφεί η τοποθέτηση ότι είναι αδικαιολόγητη. Αντίστοιχα, αγρότες, εργάτες, μικρομεσαίοι και η μεσαία τάξη θεωρούν δικαιολογημένη την μορφή πάλης και μόνο όσοι αυτοπροσδιορίζονται ως ανώτερη τάξη τοποθετούνται κατά πλειοψηφία αρνητικά.

Δημοφιλίες πολιτειακών και πολιτικών παραγόντων

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Τασούλας εξακολουθεί να έχει κατά πλειοψηφία αρνητικές γνώμες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση (59% αρνητικές γνώμες και 26% θετικές) μην έχοντας καταφέρει ακόμη να «σπάσει» την εικόνα του «κομματικού Προέδρου».

Αντίθετα, ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ένα θετικότερο ισοζύγιο, με τις θετικές γνώμες στο 42%, άρα πάνω από την επιρροή της ΝΔ, και τις αρνητικές στο 46%

Ως προς τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έχει την υψηλότερη, με 40% και ακολουθεί ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με τη δημοτικότητα του πρωθυπουργού να περιορίζεται στο 31%, ακολουθούμενος από τον Σωκράτη Φάμελλο που έχει βελτιωμένη επίδοση στο 30% και τον Αλέξη Χαρίτση που επίσης ανεβαίνει στο 25%, ίδιο ποσοστό με αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σταθερή η πρωτιά του «Κανένα» για την πρωθυπουργία

Όπως και σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις η υψηλή δημοτικότητα (που αφορά τη θετική γνώμη) δεν μετατρέπεται και σε πεποίθηση για την ικανότητα των περισσότερων πολιτικών αρχηγών να ασκήσουν τα καθήκοντα του πρωθυπουργού. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που πατάει πάνω στην πιο συμπαγή εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει 26% με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να θεωρείται καταλληλότερη για την πρωθυπουργία μόνο από το 8% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 7% (ο οποίος, όμως, δεν περιλαμβάνεται στους πολιτικούς αρχηγούς ούτε έχει προχωρήσει σε ίδρυση κόμματος). Κατά τα άλλα, διατηρείται η πρωτιά του «Κανένα» για την πρωθυπουργία.

Πώς διαμορφώνονται οι κομματικοί συσχετισμοί

Η δημοσκόπηση μετά τη δυνητική εκλογική επιρροή των κομμάτων. Όπως και σε προηγούμενες έρευνες το κόμμα με τη μεγαλύτερη δυνητική επιρροή (δηλαδή το υψηλότερο ποσοστό ανθρώπων που λένε ότι μπορεί και να το ψήφιζαν) είναι το ΠΑΣΟΚ με 36% με τη Νέα Δημοκρατία στο 35% και την Πλεύση Ελευθερίας στο 30%. Πάντως η υποχώρηση της δυνητικής ψήφου σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ σε σχέση με έναν χρόνο πριν είναι ενδεικτική μιας κρίσης εμπιστοσύνης από τη μεριά της κοινωνίας. Αντίστοιχα, η δυνητική επιρροή της Πλεύσης Ελευθερίας υπολείπεται του ποσοστού που είχε τον περασμένο Μάρτιο στην κορύφωση της φόρτισης για τα Τέμπη.

Υποχωρεί η ΝΔ και στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ως προς την πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί σε σχέση με τον περασμένο Οκτώβριο κατά 1,6%, πράγμα που δείχνει το πολιτικό κόστος της κοινωνικής δυσαρέσκειας και την αποτυχία των προσπαθειών επαναπατρισμού ψήφων. Άνοδο καταγράφουν το ΠΑΣΟΚ στο 11%, η Ελληνική Λύση στο 9% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,7% και το ΚΚΕ στο 6,5%.

Η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες προς την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η συσπείρωση βρίσκεται στο 59,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συσπείρωση στο 19,2% και απώλειες προς την Πλεύση Ελευθερίας, τη Νεά Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει την υψηλότερη συσπείρωση στο 66.9% με απώλειες προς Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση.

Το ΠΑΣΟΚ έχει την ισχυρότερη παρουσία του στους κεντροαριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους, ενώ η Νέα Δημοκρατία στους κεντροδεξιούς και δεξιούς.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει την υψηλότερη επιρροή στους κεντροαριστερούς, αριστερούς και κεντρώους ψηφοφόρους.

Όλα αυτά διαμορφώνουν μια εκτίμηση ψήφου όπου η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί ακόμη περισσότερο από το «ψυχολογικό» όριο του 30% αφού η δημοσκόπηση δίνει 27% που είναι κάτω και από την εκτίμηση τον Οκτώβριο (29,3%) και τις ευρωεκλογές (28,3%). Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 14,1%, το ΚΚΕ στο 8,4%, η Ελληνική Λύση στο 11,6% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 12,5%.

Ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται ένα ισχυρό αίτημα πολιτικής αλλαγής. Καταρχάς το 52% των ερωτώμενων επιθυμεί πρόωρες εκλογές και μόνο το 46% λέει να εξαντληθεί η τετραετία. Αριστεροί και κεντροαριστεροί κυρίως θέλουν πρόωρες εκλογές, ενώ κεντροδεξιοί, κεντρώοι και δεξιοί αυτοί που θέλουν πρόωρες εκλογές. Αντίστοιχα, οι ψηφοφόροι της ΝΔ είναι αυτοί που κυρίως θέλουν να μη γίνουν πρόωρες εκλογές, την τάση να αντιστρέφεται στα άλλα κόμματα, με την εξαίρεση του ΠΑΣΟΚ που σε αυτό δείχνει να μοιράζεται και στις δύο επιλογές.

Όταν ερχόμαστε στο ερώτημα για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής το 62% υποστηρίζει ότι χρειάζεται και μόνο το 37% επιμένει στη σταθερότητα, στοιχείο σταθερό στις δημοσκοπήσεις. Αριστεροί, κεντροαριστεροί και κεντρώοι θέλουν πολιτική αλλαγή, κεντροδεξιοί και δεξιοί σταθερότητα, αν και έχει ενδιαφέρον ότι ακόμη και το 44% των δεξιών επιθυμούν να αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα.

Απήχηση ενδεχόμενων νέων πολιτικών σχηματισμών

Η δημοσκόπηση εξετάζει και την απήχηση που μπορεί να έχουν πρωτοβουλίες για νέους σχηματισμούς. Σε σχέση με την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα υπέρ ενός νέου φορέα, η θετική γνώμη βρίσκεται στο 25%, η αδιάφορη στο 52% και η αρνητική στο 22%. Υψηλή είναι η απήχηση σε αριστερούς και κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα, η έρευνα διαπιστώνει ότι το 11% δηλώνει πολύ πιθανό και το 11% αρκετά πιθανό, διαμορφώνοντας μια αθροιστική θετική αφετηρία στο 22%. Υψηλότερη πιθανότητα στους Αριστερούς και Κεντροαριστερούς ψηφόφορους μικρότεροι στους κεντρώους.

Ενδιαφέρον έχει ότι υψηλότερη απήχηση μεταξύ ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της αδιευκρίνιστης ψήφου.

Ως προς την πιθανότητα στήριξης ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά πολύ πιθανό δηλώνει το 5% και αρκετά πιθανό το 9%, με τη δυνητική επιρροή να βρίσκεται κυρίως μεταξύ των κεντρώων, κεντροδεξιών και δεξιών ψηφοφόρων και άντληση ψηφοφόρων κυρίως από τη Νέα Δημοκρατιά, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Ως προς τη δυνητική επιρροή ενός κόμματος υπό την κ. Καρυστιανού, πολύ πιθανό δηλώνει το 14% και αρκετά πιθανό το 16%. Βεβαίως, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια προσωπικότητα που ακόμη δεν έχει διατυπώσει πολιτικό λόγο, σε αντίθεση με τις άλλες περιπτώσεις ενδεχόμενων νέων σχηματισμών. Εδώ η απήχηση είναι ισχυρότερη μεταξύ των κεντροαριστερών, αριστερών και κεντρώων ψηφοφόρων.

Ως προς τις κομματικές «δεξαμενές» δείχνει να αντλεί από την Πλεύρη Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση, το ΠΑΣΟΚ και την αδιευκρίνιστη ψήφο.

Τα λαϊκά στρώματα αισθάνονται «εκτός των τειχών»

Όπως είχε καταγραφεί και σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις τα λαϊκά στρώματα εξακολουθούν να αισθάνοντα εκτός των τειχών, σε αντίθεση με τη μεσαία και ανώτερη τάξη. Αντίστοιχα, η Νέα Δημοκρατία είναι το κατεξοχήν κόμμα των «εντός των τειχών», με το ΠΑΣΟΚ να μοιράζεται εντός και εκτός.

Μια κοινωνία βαθιά οργισμένη, που ολοένα και περισσότερο στρέφει την πλάτη της στην κυβέρνηση και αναζητά νέα σχήματα να την εκπροσωπήσουν

Τα συμπεράσματα της δημοσκόπησης είναι ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει να εκπροσωπεί μια εκλογική και κοινωνική μειοψηφία. Αδυνατεί να διευρύνει την επιρροή της και βρίσκεται στο στόχαστρο και εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης και εξαιτίας της διάχυτης αίσθησης ότι υπάρχει διαφθορά και χειραγώγηση των θεσμών. Διατηρεί τη σχετική υπεροχή, αλλά χωρίς ορίζοντα αυτοδυναμίας και χωρίς σαφή προοπτική συμμαχικής διακυβέρνησης, την ώρα που ιδίως ένα δυνητικό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά μπορεί να περιορίσει σημαντικά την επιρροή της. Την ίδια στιγμή είναι σαφές ότι η κοινωνία θέλει πολιτική αλλαγή και πρόωρες εκλογές, κάτι που σε συνδυασμό με τη χαμηλή δημοσκοπική πτήση των περισσότερων σχηματισμών της τρέχουσας αντιπολίτευσης εξηγεί και την αυξημένη δυνητική απήχηση νέων σχηματισμών. Ο Αλέξης Τσίπρας διατηρεί μια σημαντική αρχική αφετηρία, πάνω στην οποία – εάν προχωρήσει σε πολιτική πρωτοβουλία – θα μπορούσε να διαμορφώσειμ μια ευρύτερη δυναμική. Η Μαρία Καρυστιανού καταγραφει το υψηλό ποσοστό εκτίμησης της κοινωνίας στο πρόσωπό της και ισχυρές «αντιπολιτικές» τάσεις στην κοινωνία, όμως δεν έχει εκφράσει πολιτικό λόγο για να σταθμιστεί, ενώ τα άλλα δυνητικά νέα κόμματα αναφέρονται σε προσωπικότητες με καταγεγραμμένη πολιτική διαδρομή. Η υψηλή αποδοχή των αγροτικών διεκδικήσεων αλλά και κινητοποιήσεων σηματοδοτεί ότι αποτυγχάνει η κυβερνητική επένδυση στο κοινωνικό αυτοματισμό, κάτι που ανοίγει το δρόμο και για άλλους κύκλους κινητοποιήσεων.

Όλα αυτά παραπέμπουν σε ένα μεταβατικό τοπίο, σε μια συνθήκη που οι πολίτες επιζητούν εναλλακτικές προτάσεις διακυβέρνησης και όπου η νομιμοποίηση της κυβέρνησης υποχωρεί σημαντικά, στοιχείο στοιχείο που αντικειμενικά προσδίδει και ένα στοιχείο αυταρχισμού στην προσπάθεια να αυτοπαρουσιαστεί ως παντοδύναμη, την ώρα που η διαχείριση των υπαρκτών σκανδάλων και η διαπίστωση ότι πρακτικές τύπου «Φραπέ» αποτέλεσμα τμήμα του κυβερνητικού υποδείγματος διακυβέρνησης απλώς επιτείνει το αίτημα πολιτικής αλλαγής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη θεωρία του “life audit” για να πετύχετε τους στόχους σας το 2026

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στις 2.100 μονάδες και πάλι η αγορά, άλλαξαν χέρια 52 πακέτα

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου
Πολιτική 18.12.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου

Το αφήγημα του Μαξίμου περί συνολικής... άγνοιας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκαν στην Εξεταστική τόσο ο κ. Άκης Σκέρτσος όσο και ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης. Πως αποδεικνύεται ότι υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου, έχοντας πλήρη γνώση του σκανδάλου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Η πρώτη αντίδραση 18.12.25

Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Σύνταξη
Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας
ΟΠΕΚΕΠΕ 18.12.25

Φάμελλος σε Μητσοτάκη: Ώρα να φεύγετε το συντομότερο δυνατόν για να ανασάνει η πατρίδα μας

«Μένουμε χωρίς νέα παιδιά στην ύπαιθρο, χωρίς νέες δημιουργικές παραγωγικές αγροτικές επιχειρήσεις. Την ευθύνη την έχει ο κ. Μητσοτάκης - Από τον ευτελισμό και τη γελοιοποίηση δεν γυρίζετε πίσω», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Σε σχέση με τους αγρότες ο πρωθυπουργός πέρασε από τις υποσχέσεις, στις κατασχέσεις
«Επιτελικό μπάχαλο» 18.12.25

Τσουκαλάς: Σε σχέση με τους αγρότες ο πρωθυπουργός πέρασε από τις υποσχέσεις, στις κατασχέσεις

«Απαραίτητη προϋπόθεση για έναν ασφαλή διάλογο με τους αγρότες είναι να ανασταλούν οι υποχρεώσεις αυτών των ανθρώπων σε δάνεια, εφορία, ταμεία», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Μπρατάκος προστέθηκε στη λίστα των υπουργών της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 18.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Μπρατάκος προστέθηκε στη λίστα των υπουργών της ΝΔ που δεν έχουν καμία εξήγηση για το πώς φτάσαμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η ΝΔ αρνείται να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες της δικής της περιόδου διακυβέρνησης. Επιδιώκει συσκότιση και  προστασία πρωταγωνιστών του σκανδάλου πολιτικά συνδεδεμένων μαζί της», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό
Διπλωματία 18.12.25

Υψώθηκε η ελληνική σημαία στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» – Ξεκινά μία νέα εποχή ισχύος για το Πολεμικό Ναυτικό

Αναφερόμενος στις δυνατότητες των φρεγατών FDI, κατά την τελετή ονοματοδοσίας της φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ», ο Δένδιας είπε ότι η Ελλάδα αποκτά το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό στην ιστορία της.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σοφιανός: Ο ελληνικός λαός θέλει οι αγρότες να μην κάνουν πίσω και να νικήσουν
ΚΚΕ 18.12.25

Σοφιανός: Ο ελληνικός λαός θέλει οι αγρότες να μην κάνουν πίσω και να νικήσουν

«Ο λαός έχει καταλάβει ότι οι αγρότες δίνουν αγώνα επιβίωσης, γιατί τον ίδιο αγώνα επιβίωσης δίνει και αυτός, γιατί η ακρίβεια τσακίζει, γιατί οι μισθοί δεν φτάνουν μετά τις 15 του μήνα», τόνισε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»
Κινητοποιήσεις παντού 18.12.25

Στα μπλόκα των αγροτών στο Στρασβούργο ο Φαραντούρης – «Οι Έλληνες αγρότες αντιμετωπίζουν διαφθορά και ‘Φραπέδες’»

Στο πλευρό των αγροτών στο Στρασβούργο βρέθηκε ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος δήλωσε πως «θα συνεχίσουμε να μιλάμε δυνατά στις Βρυξέλλες και το Σαββατοκύριακο στα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα»

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση του «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;», ρωτά ο Κώστας Τσουκαλάς τον Παύλο Μαρινάκη

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου»
Πολιτική Γραμματεία 18.12.25

«Παραδέχεται την αποτυχία της κυβέρνησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παπασταύρου» λένε πηγές του ΠΑΣΟΚ

Η Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε τα όσα ανέφερε ο υπουργός, ενώ κατέθεσαν και κατάλογο μαρτύρων, προκειμένου να κληθούν στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Κικίλιας: Συνάντηση με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ – «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»
Κικίλιας 18.12.25

Συνάντηση Κικίλια με τον διοικητή Ευρώπης της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ - «Παρόμοιες προκλήσεις, διαρκής συνεργασία»

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης - Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις οπότε η συνεργασία μας είναι σημαντική» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

Βάιος Μπαλάφας
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης
Mayors for housing 18.12.25

Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης

Από την Αθήνα έως το Άμστερνταμ και από τη Μπολόνια έως τη Βουδαπέστη, οι δήμαρχοι καλούν την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ταμείο προσιτής στέγασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Έρωτας στην εποχή της ΑΙ – Στην Ιαπωνία μπορείτε να παντρευτείτε τον χάρτινο ήρωα των ονείρων σας
Ψηφιακοί σύζυγοι 18.12.25

Έρωτας στην εποχή της ΑΙ – Στην Ιαπωνία μπορείτε να παντρευτείτε τον χάρτινο ήρωα των ονείρων σας

Η ΑΙ έχει αλλάξει και τον έρωτα; Θα μπορούσε κανείς να συμφωνήσει με αυτό. Γάμοι ανάμεσα σε ανθρώπους και εικονικούς συντρόφους ή ήρωες ιαπωνικών κινουμένων σχεδίων είναι πραγματικότητα στην Ιαπωνία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ

LIVE: Μάιντς – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάιντς – Σάμσουνσπορ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ

LIVE: Ομόνοια – Ράκοφ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ράκοφ για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου
Πολιτική 18.12.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όταν υπουργοί της κυβέρνησης υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου

Το αφήγημα του Μαξίμου περί συνολικής... άγνοιας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ επικαλέστηκαν στην Εξεταστική τόσο ο κ. Άκης Σκέρτσος όσο και ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης. Πως αποδεικνύεται ότι υποτιμούν τη νοημοσύνη του κόσμου, έχοντας πλήρη γνώση του σκανδάλου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ Λάρνακας – Σκεντίγια για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα

LIVE: Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σαχτάρ Ντόνετσκ – Ριέκα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα

LIVE: Λωζάνη – Φιορεντίνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λωζάνη – Φιορεντίνα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα
Ποδόσφαιρο 18.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα

LIVE: ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!
Μπάσκετ 18.12.25

Ολυμπιακός – Ελιτζούρ Ράμλα 75-80: Στους «16» του Eurocup με buzzer beater!

Η Ελιτζούρ Ράμλα επικράτησε του Ολυμπιακού με 80-75, αλλά οι ερυθρόλευκες προκρίθηκαν στη φάση των «16» του Eurocup γυναικών, καθώς είχαν επικρατήσει στο πρώτο ματς επί της ισραηλινής ομάδας με 7 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων
Ελλάδα 18.12.25

Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της που κατηγορούνται ότι έκλεψαν κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονταν και αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο να εμφανίζονται στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»
Κίνηση ματ 18.12.25

Eνέσιμα, ρυτίδες, η εξουσία γυμνή: Γιατί τα σοκαριστικά πορτρέτα του επιτελείου Τραμπ στo Vanity Fair έφεραν σεισμό – «Όχι άλλες μάσκες»

Ο φωτορεπόρτερ Κρίστοφερ Άντερσον κατάφερε το αδιανόητο. Να απαθανατίσει στο Vanity Fair την εξουσία χωρίς ρετούς σε πρώτο, ακραίο, πλάνο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος
Ελλάδα 18.12.25

Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης εντοπίστηκε σε έλεγχο της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ

Σύνταξη
Δισεκατομμυριούχοι, αποσπάσματα από την Λολίτα, 1.000 δολάρια για κάθε κορίτσι – Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Επστάιν
Αποκρουστικό 18.12.25

Δισεκατομμυριούχοι, αποσπάσματα από την Λολίτα, 1.000 δολάρια για κάθε κορίτσι – Νέες φωτογραφίες από το αρχείο Επστάιν

Η τελευταία παρτίδα εγγράφων από το αρχείο του Τζέφρι Επστάιν, περιλαμβάνει εικόνες γυναικείων σωμάτων και φωτογραφίες διάσημων προσωπικοτήτων όπως ο Μπιλ Γκέιτς.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 18.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διαθέτει VIP εισιτήρια προς 4.000 ευρώ για το «Clasico» του Μαΐου κόντρα στη Ρεάλ!
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ασύλληπτο πόσο κοστίζουν τα VIP εισιτήρια της Μπαρτσελόνα για το «Clasico» τον Μάιο

Οι «Μπλαουγκράνα» διαθέτουν πέντε ολόκληρους μήνες νωρίτερα πριν το ντέρμπι με τη Ρεάλ, VIP εισιτήρια που θα κοστίζουν 4.000 ευρώ το ένα! Τι ανέσεις θα προσφέρουν.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026
Music 18.12.25

«Πράσινο φως» σε παλαιστινιακές σημαίες και γιουχάρισμα έδωσε η Αυστρία για την Eurovision 2026

Ο ORF, οικοδεσπότης της Eurovision 2026 στη Βιέννη, δηλώνει πως δεν θα απαγορεύσει παλαιστινιακές σημαίες ούτε θα καλύψει αποδοκιμασίες κατά του Ισραήλ, σε έναν διαγωνισμό με αποχωρήσεις και πολιτική ένταση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο