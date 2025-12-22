Κινητοποίηση συμπαράστασης στους αγρότες από Ομοσπονδίες και σωματεία στο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα Δευτέρα στις 13:00 στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διοργανώνουν εργατικά Σωματεία και Ομοσπονδίες, απαιτώντας «να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών».

Συγκεκριμένα, κάλεσμα συμμετοχής απευθύνουν οι: Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γάλακτος – Τροφίμων – Ποτών, Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Γεωργίας, Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας, Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού – Ξενοδοχείων νομού Αττικής.

Δυναμώνει η συμπαράσταση στους αγρότες – «Ο αγώνας τους είναι και δικός μας»

Στο κάλεσμά τους, εργατικά Σωματεία και Ομοσπονδίες χαιρετίζουν τον «μαζικό και ανυποχώρητο αγώνα των αγροτών. Τα μπλόκα τους δυναμώνουν σε όλη τη χώρα και μαζί τους δυναμώνει η αλληλεγγύη των εργαζομένων και του λαού. Η κυβέρνηση είναι ήδη στριμωγμένη. Τα ψέματά της έχουν καταρρεύσει με πάταγο. Το ίδιο και η προσπάθειά της να στρέψει τον λαό απέναντι στους αγρότες. Ας το πάρει χαμπάρι, τίποτα δεν μπορεί να τη σώσει. Εδώ και τώρα να δεσμευτεί για συγκεκριμένα μέτρα και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών.

Ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος. Είναι και δικός μας αγώνας. Οι αγρότες στενάζουν στα χωράφια, οι εργαζόμενοι μπροστά από τα ράφια. Οι άνθρωποι του μόχθου πλήττονται το ίδιο από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, της ΕΕ και του κεφαλαίου».

Όπως τονίζουν: «Οι αγρότες παλεύουν για να κρατήσουν το βιός τους, να μείνουν στη γη τους και να μπορούν να παράγουν φθηνά και ποιοτικά τρόφιμα για τον λαό. Για δεκαετίες, με εργαλείο την Κοινή Αγροτική Πολιτική, όλες οι κυβερνήσεις προώθησαν το ξεκλήρισμα των μικρομεσαίων αγροτών και τη συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγα χέρια, προς όφελος των μονοπωλίων της αγροδιατροφής.

Την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια δίνονται για εξοπλισμούς, πολεμικές δαπάνες και εφοπλιστές, για τις ανάγκες των αγροτών και του λαού «δεν υπάρχουν χρήματα». Η πολιτική που εξοντώνει τους αγρότες είναι η ίδια που γεννά την ακρίβεια, τα εξαντλητικά ωράρια, τους μισθούς πείνας και το χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων».

«Ο κοινός αγώνας εργατών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων είναι η δύναμη που μπορεί να βάλει φρένο σε αυτή την πολιτική», καταλήγουν.

Σε μαζική συμμετοχή καλεί και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.