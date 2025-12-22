Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Συνεχίζουν συντονισμένα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, εμπλουτίζοντάς τες με νέες μορφές. Με καθημερινές συνελεύσεις στα μπλόκα, οι αγρότες καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους, υλοποιώντας την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψής τους στις Σέρρες, για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και αύξηση της πίεσης στην κυβέρνηση.

Οι αγρότες έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει, αντίθετα θα τον διευκολύνουν ανοίγοντας τα διόδια

Απορρίπτοντας τον προσχηματικό διάλογο που θέλει να επιβάλει το Μαξίμου, οι αγρότες καταγγέλλουν τον εμπαιγμό, τις απειλές, τις διώξεις και την καλλιέργεια κλίματος κοινωνικού αυτοματισμού από κυβερνητικά στελέχη με προεξάρχοντα τον πρωθυπουργό και διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν μέχρι να ικανοποιηθούν βασικά αιτήματα που αφορούν στην επιβίωσή τους. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε και πάλι να συκοφαντήσει τον αγώνα των αγροτών, κάνοντας λόγο για «παράλογο», την ώρα που εισαγγελείς ενεργοποιούνται για να κυνηγήσουν συμμετέχοντες σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων, όπως στα διόδια Δροσοχωρίου στα Ιωάννινα και στα διόδια Μακρυχωρίου στη Λάρισα.

Τα τρακτέρ, πάντως παραμένουν παρατεταγμένα, στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία, με τους αγρότες να υπογραμμίζουν πως θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων ανοίγοντας τα διόδια για τους ταξιδιώτες.

Συμβολικός αποκλεισμός των σηράγγων των Τεμπών

Οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισαν σε συνέλευσή τους τον συμβολικό αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών για τα φορτηγά. Συντεταγμένα με τα τρακτέρ τους θα μεταβούν στο σημείο, σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το μπλόκο της Νίκαιας, οι σήραγγες θα κλείσουν στις 11:30 και θα διαρκέσει για πέντε ώρες.Η κινητοποίηση σαναμένεται να διαρκέσει τέσσερις με πέντε ώρες, ενώ η διέλευση ΙΧ και λεωφορείων θα επιτρέπεται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, αγρότες και από τα άλλα δύο ισχυρά θεσσαλικά μπλόκα ( της Καρδίτσας και των Τρικάλων) θα μεταβούν με ιδιωτικά αυτοκίνητα στις σήραγγες για να στηρίξουν την κινητοποίηση.

«Είμαστε 22 μέρες στο δρόμο! Συνεχίζουμε σαν ένα μπλόκο να πιέζουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα αιτήματα μας» τόνισεο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας. Πρόσθεσε πως η κυβέρνηση «είναι πιεσμένη από τον αγώνα μας και από αυτούς των οποίων τα συμφέροντα υπερασπίζεται. Δηλαδή τις μεγάλες εταιρείες, τους κατασκευαστικούς ομίλους, τους μεγαλοξενοδόχους. Ό,τι και να κάνει της γυρίζει μπούμερανγκ. Γιατί με τον αγώνα μας ανοίγουμε δρόμους στο δίκιο και στην επιβίωση όλου του λαού!».

Ανεμπόδιστες δωρεάν μετακινήσεις: Οι αγρότες συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες από τις 23 μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου, θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ τους για να διευκολύνουν όσους ταξιδεύουν ενώ συνεχίζουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων, ώστε οι οδηγοί να περνούν ελεύθερα.

Και χθες, οι αγρότες «άνοιξαν» για λίγες ώρες τα διόδια σε αρκετά σημεία των εθνικών οδών. Σε Σοφάδες, Αφίδνες, Τραγάνα και Τύρια, τα ΙΧ περνούσαν ελεύθερα, με τους διερχόμενους να δηλώνουν «είμαστε μαζί σας».

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, ωστόσο για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που περνούν από την περιοχή μας, χωρίς να τους δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα αυτές τις μέρες». Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί πως αμέσως μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Στο μπλόκο της Αταλάντης, οι αγρότες, σύμφωνα με το ΑΠΕ, αναμένεται να λάβουν αποφάσεις το μεσημέρι για το αν θα προχωρήσουν εκ νέου σε άνοιγμα των διοδίων της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, όπως έκαναν χθες για διάστημα 2 ωρών.

«Συνεχίζουμε»

Την ίδια ώρα, στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν ανακοινώσει 3ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ενώ η κυκλοφορία θα διεξάγεται μόνο από την παλιά γέφυρα. Χθες, αγρότες από την Εύβοια, σε συνεργασία με συναδέλφους τους από τη Θήβα, βρέθηκαν στα διόδια των Αφιδνών, σηκώνοντας τις μπάρες και επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.

Στα μπλόκα του Κάστρου και της Θήβας τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τις τοπικές συνελεύσεις να καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα.

Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιόνιας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.

Ο αγροτοκτηνοτροφικος σύλλογος «ΘΥΑΜΙΣ», μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους από το μπλόκο του λιμανιού Ηγουμενίτσας, μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια της Τυριας χθες το βράδυ σε όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όπως είπαν, αυτή η δράση «δεν ήταν απλό κέρασμα, αλλά ένα ευχαριστώ για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα τους».

Σήμερα το βράδυ, από τις 8 έως τις 10, αναμένεται να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.

Στο μπλόκο του Καλπακίου και απόψε το βράδυ οι αγρότες θα κάνουν 3ωρο αποκλεισμό για φορτηγά και νταλίκες από και προς τα ελληνοαλβανικά σύνορα στην Κακαβιά.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, οι αγρότες θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.