Τέμπη: Ρίγη συγκίνησης στο μνημείο – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
Σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.
Μια κίνηση υψηλού συμβολισμού από τους αγρότες της Θεσσαλίας. Από το μπλόκο της Νίκαιας, μετά τον αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών, παρέταξαν τα τρακτέρ τους μπροστά από το μνημείο των 57 αδικοχαμένων ψυχών στα Τέμπη, αποτίοντας φόρο τιμής.
Οι αγρότες της Θεσσαλίας τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων, με τα τρακτέρ τους παρατεταγμένα και καταθέτοντας στεφάνι
Με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα οι αγρότες ξεκίνησαν οργανωμένα από τον κόμβο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης, υλοποιώντας την απόφαση του μπλόκου για συμβολική δράση.
Στο σημείο του δυστυχήματος των Τεμπών οι αγρότες της Θεσσαλίας – Ενός λεπτού σιγή για τα 57 θύματα
Ενός λεπτού σιγή
Με ενός λεπτού σιγή, τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της φονικής σύγκρουσης που «πάγωσε» το πανελλήνιο συνδέοντας τον αγροτικό αγώνα με το διαρκές αίτημα για απόδοση ευθυνών, για «οξυγόνο» και για δικαιοσύνη.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν είναι πρωτόγνωρη, καθώς και στο παρελθόν οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες ενέργειες, δηλώνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους στον αγώνα των συγγενών για δικαίωση. Μάλιστα, την Παρασκευή 19/12, οι αγρότες άφησαν ανοιχτή τη διέλευση για τους συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να μπορέσουν να παραστούν στη δίκη που αφορά τα βίντεο της μοιραίας αμαξοστοιχίας στην Λάρισα.
