Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν αγρότες έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα έριξαν κοπριά, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Οι αγρότες πέρα από τα μπλόκα που έχουν στήσει στις οδικές αρτηρίες της χώρας προχωρούν και σε άλλες συμβολικές δράσεις.

Μία τέτοια συμβολική δράση έκαναν σήμερα οι αγρότες της περιοχής έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αγρότες μετέβησαν στο σημείο και ως ένδειξη διαμαρτυρίας έριξαν ένα «φορτηγό» βάρους τεσσάρων τόνων κοπριάς φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας.

Δείτε το βίντεο:

Σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών προχώρησαν περίπου στις 13:00 το μεσημέρι οι αγρότες. Η κινητοποίηση διήρκεσε λίγες ώρες ενώ είχαν ξεκαθαρίσει ότι θα έκλειναν μονο για τα φορτηγά, επιτρέποντας κανονικά τη διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων, ωστόσο, η αστυνομία δεν επέτρεψε την τμηματική διέλευση και οι σήραγγες έκλεισαν.

Πηγές της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να προλάβουν τις αντιδράσεις έσπευσαν να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους, ενώ προαναγγέλλουν ότι θα ακολουθήσουν την ίδια πρακτική και σε επόμενα μπλόκα κάνοντας λόγο για «αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας»

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε», αναφέρεται χαρακτηριστικά.