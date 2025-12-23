newspaper
Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
Agro-in 23 Δεκεμβρίου 2025 | 09:01

Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα αλλά με τους δρόμους ανοιχτούς - Η στάση της κυβέρνησης μοιάζει με τα σκυλιά που κυνηγούν την ουρά τους και κάποιες φορές καταφέρνουν μάλιστα να τη δαγκώσουν

Spotlight

Τα Χριστούγεννα έφτασαν και οι αγρότες όχι μόνο παραμένουν στα μπλόκα αλλά διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν εάν δεν υπάρξει ουσιαστική δέσμευση της κυβέρνησης για λύσεις στα προβλήματά τους.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις διανύουν την τέταρτη εβδομάδα, αλλά αντί για κάμψη της διάθεσης η οργή στα μπλόκα αυξάνεται.

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, προβλήματα επιβίωσης όπως λέει, είναι η βασική κινητήριος δύναμη των μπλόκων. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι ίδιοι οι αγρότες πολλοί συνάδελφοί τους αισθάνονται ότι πλέον δεν έχουν τίποτα να χάσουν.

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης περί ικανοποίησης της πλειοψηφίας των αιτημάτων όχι μόνο δεν πείθει αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά, με τους αγρότες να καταγγέλλουν εμπαιγμό και επικοινωνιακά τερτίπια.

Επί ένα μήνα η κυβέρνηση αρνείται να δείξει διάθεση κατανόησης των σοβαρών προβλημάτων, παρά τις διαρκείς επικλήσεις περί διαλόγου που όμως είναι κενές περιεχομένου καθώς «η υποτιθέμενη ικανοποίηση των αιτημάτων απέχει έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες».

Χωρίς έλεγχο

Οι απόπειρες καταστολής και καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού απέτυχαν και η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που η ίδια έλεγε ότι έπρεπε να αποφευχθεί με κάθε τρόπο, δηλαδή τα μπλόκα κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Η αντίδρασή της είναι σπασμωδική και φανερώνει αφενός ότι έχει χάσει τον έλεγχο και αφετέρου ότι δεν διαθέτει στρατηγική εξόδου.

Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ενώ οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κρατάνε τους δρόμους ανοιχτούς για όσους μετακινούνται στις γιορτές, η ΕΛ.ΑΣ. τους κλείνει, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας;

Πώς μπορεί να δουλέψει ο «κοινωνικός αυτοματισμός» όταν ασκούνται διώξεις σε αγρότες επειδή άνοιξαν τις μπάρες διοδίων για τους διερχόμενους στο πλαίσιο της δικής τους διαμαρτυρίας;

Πώς να πειστεί κανείς ότι το πλήγμα στην οικονομία από τα μπλόκα των αγροτών είναι τόσο ισχυρό όταν τα μπλόκα της τροχαίας διακόπτουν την κυκλοφορία;

Και πόσο τυχαία είναι η ψευδής διαρροή ότι «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής καταχράστηκε χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τελικά αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι ότι έχει ξεκινήσει έλεγχος εις βάρος του;

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, πέρασε στην αντεπίθεση και κατήγγειλε ότι επί μία εβδομάδα δεχόταν πιέσεις από το Μαξίμου για να λειτουργήσει ο ίδιος ως μοχλός αποσυμπίεσης για τα μπλόκα.

Αλήθεια ή ψέματα, η ανοιχτή κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει τις γέφυρες με τα μπλόκα και τις δυνατότητες να επηρεάσει εκ των έσω το κλίμα ή τις αποφάσεις.

Εμπαιγμός

«Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας.

Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα.

Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό.

Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση».

Τα παραπάνω είναι τμήμα της ανακοίνωσης που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει τους «αγρότες» ως εχθρό, μετατρέποντας η ίδια τον ταξιδιώτη σε «όμηρο».

Από σήμερα που ξεκινά η έξοδος από τις μεγάλες πόλεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων οι αγρότες έχουν αποφασίσει να αναδιατάξουν τα τρακτέρ τους και να αφήσουν τους δρόμους ανοιχτούς.

Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων έχει ανοίξει από την Κυριακή ενώ το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να ανοίξει σήμερα.

Ανοιχτή θα παραμείνει και η Εγνατία Οδός στην Κομοτηνή μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου.

Σε Προμαχώνα και Κήπους η διέλευση των φορτηγών θα αρχίσει επίσης να επιτρέπεται τις μέρες των γιορτών.

Το κλίμα στα μπλόκα είναι εκρηκτικό με πολλούς να μιλούν για κλιμάκωση μετά τις γιορτές.

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά – Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας
Φωτογραφίες και βίντεο 22.12.25 Upd: 14:13

Οι αγρότες έκλεισαν τις σήραγγες των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά - Η ΕΛ.ΑΣ επιβάλλει για όλους απαγόρευση κυκλοφορίας

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα είναι σαφές. Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, χωρίς να εμποδίζουν τον κόσμο να ταξιδέψει, για τις γιορτές, αντίθετα τον διευκολύνουν ανοίγοντας τα διόδια. Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ μετά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό επιβάλλει ολική απαγόρευση κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται
Ελλάδα 22.12.25

Ανεστίδης: Αν ήμουν υπό έλεγχο δεν θα έπαιρνα την επιδότηση – Λάσπη στο πρόσωπό μου όσα λέγονται

«Λάσπη στο πρόσωπό μου», χαρακτηρίζει ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, τις διαρροές ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις και ότι δεσμεύτηκαν το ΑΦΜ και οι λογαριασμοί του

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια
Agro-in 22.12.25

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση – Κλείνουν τις σήραγγες των Τεμπών, ανοίγουν διόδια

Παρά τις διώξεις και τις απειλές οι αγρότες, συνεχίζουν τις συντονισμένες κινητοποιήσεις τους, που περιλαμβάνουν και άνοιγμα διοδίων για να μετακινηθούν ελεύθερα οι εκδρομείς των Χριστουγέννων, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση, που καταφεύγει σε εκβιασμούς και συκοφάντηση του αγώνα τους.

Σύνταξη
«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας
Όσα καταγγέλλει 21.12.25

«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας

Ο Κώστας Ανεστίδης δηλώνει ότι θα καταθέσει μηνύσεις. «Ό,τι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους», λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων.

Σύνταξη
Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα
Πολλές οι συμπτώσεις 21.12.25 Upd: 19:29

Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί ερωτήματα

Την ώρα της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων και με την κυβέρνηση να συκοφαντεί τον αγώνα των αγροτών, βγαίνει διαρροή ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις ο συνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων. Καθόλου τυχαία η στιγμή, λένε με νόημα οι αγροτοσυνδικαλιστές, που, βεβαίως, πρώτοι απαιτούν «όλα στα φως». Αθώος δηλώνει ο ίδιος και ετοιμάζεται να προσφύγει κατά των συκοφαντών.

Σύνταξη
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
Agro-in 21.12.25

Με τρακτέρ αύριο στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες - Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
Ευλογιά προβάτων: Καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα – «Έλεγαν ότι τα αποτέφρωσαν όμως έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη»
«Υγειονομική βόμβα» 21.12.25

«Έκαναν μπάζωμα αλά Τέμπη» - Σοβαρή καταγγελία κτηνοτρόφου για τα νεκρά ζώα από ευλογιά

Ο κτηνοτρόφος, τα πρόβατα του οποίου νόσησαν από ευλογιά και θανατώθηκαν με απόφαση της Περιφέρειας, καταγγέλλει ότι αφέθηκαν στο χωράφι του αντί να αποτεφρωθούν και απλά σκεπάστηκαν με λίγο χώμα

Σύνταξη
Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα
Agro-in 21.12.25

Ανοίγουν ξανά τα διόδια οι αγρότες: Ανεμπόδιστες οι μετακινήσεις – Νέα σύσκεψη στη Λάρισα

Στις εθνικές οδούς και τα τελωνεία παραμένουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ - Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, σημειώνοντας πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι
Ευάγγελος Νικολαϊδης 21.12.25

Oι αγρότες στους δρόμους, ο πρωτογενής τομέας σε δοκιμασία – Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βάζει φωτιά στο χωράφι

Δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις που έβγαλαν στους δρόμους τα τρακτέρ. Ο Ευάγγελος Νικολαϊδης, καθηγητής αγροτικής οικονομίας, μιλά στο in και εξηγεί τη μεγάλη εικόνα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων
Συνεχίζουν δυναμικά 20.12.25

Επιμένει επιθετικά έναντι των αγροτών η κυβέρνηση – Τα σχέδια των αγροτών εν όψει Χριστουγέννων

Χριστούγεννα στα μπλόκα θα κάνουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς η κυβέρνηση συνεχίζει να τους αντιμετωπίζει με απαξία και δικογραφίες. Ωστόσο, θα διευκολύνουν τους εκδρομείς των εορτών.

Σύνταξη
Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση
Δεν υποχωρούν 20.12.25

Γιορτές στα μπλόκα με ανοιχτά διόδια, λένε οι αγρότες – Με δικογραφία απαντά η κυβέρνηση

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, με τα τρακτέρ να παραμένουν στα μπλόκα, ενώ έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα εμποδίσουν τον κόσμο να ταξιδέψει για τις γιορτές

Σύνταξη
Τσιάρας: «Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα – Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 20.12.25

«Πείσματα» τα μπλόκα για τον Τσιάρα - Πετάει ξανά την μπάλα στους αγρότες η κυβέρνηση

Ο Κώστας Τσιάρας στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ικανοποιήσει το 73% των αιτημάτων των αγροτών και άφησε υπόνοιες για το ανυποχώρητο των κινητοποιήσεών τους

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»
Έρωτας 23.12.25

Η Σούζι Άμις για τη ζωή της με τον Τζέιμς Κάμερον – «Πίστευα ότι δεν θα το δω ποτέ ξανά»

Η πρώην ηθοποιός και μοντέλο Σούζι Άμις, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις της, αποφάσισε να μιλήσει για την ζωή της δίπλα στον βραβευμένο σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)
Μπάσκετ 23.12.25

Επεισόδιο μεταξύ Στιβ Κερ και Ντρέιμοντ Γκριν, έφυγε για τα αποδυτήρια ο παίκτης (vid)

Ένας έντονος διάλογος του Στιβ Κερ με τον Ντρέιμοντ Γκριν σε τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια του Γουόριορς-Μάτζικ, «έστειλε» τον Αμερικανό φόργουορντ στα αποδυτήρια ως το τέλος του αγώνα.

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα
Fizz 23.12.25

«Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή»: Η Δέσποινα Μοιραράκη για την απώλεια, τις ενέσεις αδυνατίσματος και τον έρωτα

Σε μια εξομολογητική συνέντευξη, η Δέσποινα Μοιραράκη μιλά για την απώλεια του συζύγου της, τις ενέσεις που τη βοήθησαν να χάσει βάρος και το αν υπάρχει χώρος στη ζωή της για έναν νέο έρωτα

Σύνταξη
NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
Αθλητισμός & Σπορ 23.12.25

NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης

Οι πρωτοπόροι των δύο περιφερειών, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και Ντιτρόιτ Πίστονς, συνέχισαν με νίκες την πορεία τους στο φετινό NBA, την ώρα που οι Μπόστον Σέλτικς έφταναν σε μια απίθανη ανατροπή επί των Ιντιάνα Πέισερς.

Σύνταξη
Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
Θρύλοι 23.12.25

Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles

Μισό αιώνα μετά την κυκλοφορία του Wish You Were Here και την κατάκτηση των charts, το υπέροχο άλμπουμ των Pink Floyd επέστρεψε στο No1 της Βρετανίας και έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
Editorial 23.12.25

Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά

Όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να παρουσιάσει τις αγροτικές κινητοποιήσεις ως «αντικοινωνικές» μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει ότι επί της ουσίας δεν θα ικανοποιήσει κανένα αίτημά τους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
