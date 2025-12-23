Τα Χριστούγεννα έφτασαν και οι αγρότες όχι μόνο παραμένουν στα μπλόκα αλλά διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν εάν δεν υπάρξει ουσιαστική δέσμευση της κυβέρνησης για λύσεις στα προβλήματά τους.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις διανύουν την τέταρτη εβδομάδα, αλλά αντί για κάμψη της διάθεσης η οργή στα μπλόκα αυξάνεται.

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, προβλήματα επιβίωσης όπως λέει, είναι η βασική κινητήριος δύναμη των μπλόκων. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι ίδιοι οι αγρότες πολλοί συνάδελφοί τους αισθάνονται ότι πλέον δεν έχουν τίποτα να χάσουν.

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης περί ικανοποίησης της πλειοψηφίας των αιτημάτων όχι μόνο δεν πείθει αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά, με τους αγρότες να καταγγέλλουν εμπαιγμό και επικοινωνιακά τερτίπια.

Επί ένα μήνα η κυβέρνηση αρνείται να δείξει διάθεση κατανόησης των σοβαρών προβλημάτων, παρά τις διαρκείς επικλήσεις περί διαλόγου που όμως είναι κενές περιεχομένου καθώς «η υποτιθέμενη ικανοποίηση των αιτημάτων απέχει έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες».

Χωρίς έλεγχο

Οι απόπειρες καταστολής και καλλιέργειας κοινωνικού αυτοματισμού απέτυχαν και η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό που η ίδια έλεγε ότι έπρεπε να αποφευχθεί με κάθε τρόπο, δηλαδή τα μπλόκα κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Η αντίδρασή της είναι σπασμωδική και φανερώνει αφενός ότι έχει χάσει τον έλεγχο και αφετέρου ότι δεν διαθέτει στρατηγική εξόδου.

Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός ότι ενώ οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κρατάνε τους δρόμους ανοιχτούς για όσους μετακινούνται στις γιορτές, η ΕΛ.ΑΣ. τους κλείνει, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας;

Πώς μπορεί να δουλέψει ο «κοινωνικός αυτοματισμός» όταν ασκούνται διώξεις σε αγρότες επειδή άνοιξαν τις μπάρες διοδίων για τους διερχόμενους στο πλαίσιο της δικής τους διαμαρτυρίας;

Πώς να πειστεί κανείς ότι το πλήγμα στην οικονομία από τα μπλόκα των αγροτών είναι τόσο ισχυρό όταν τα μπλόκα της τροχαίας διακόπτουν την κυκλοφορία;

Και πόσο τυχαία είναι η ψευδής διαρροή ότι «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής καταχράστηκε χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τελικά αυτό που φαίνεται να ισχύει είναι ότι έχει ξεκινήσει έλεγχος εις βάρος του;

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, Κώστας Ανεστίδης, πέρασε στην αντεπίθεση και κατήγγειλε ότι επί μία εβδομάδα δεχόταν πιέσεις από το Μαξίμου για να λειτουργήσει ο ίδιος ως μοχλός αποσυμπίεσης για τα μπλόκα.

Αλήθεια ή ψέματα, η ανοιχτή κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και του «γαλάζιου» αγροτοσυνδικαλιστή δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία χάνει τις γέφυρες με τα μπλόκα και τις δυνατότητες να επηρεάσει εκ των έσω το κλίμα ή τις αποφάσεις.

Εμπαιγμός

«Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας.

Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα.

Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό.

Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση».

Τα παραπάνω είναι τμήμα της ανακοίνωσης που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων που ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει τους «αγρότες» ως εχθρό, μετατρέποντας η ίδια τον ταξιδιώτη σε «όμηρο».

Από σήμερα που ξεκινά η έξοδος από τις μεγάλες πόλεις για τις γιορτές των Χριστουγέννων οι αγρότες έχουν αποφασίσει να αναδιατάξουν τα τρακτέρ τους και να αφήσουν τους δρόμους ανοιχτούς.

Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων έχει ανοίξει από την Κυριακή ενώ το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να ανοίξει σήμερα.

Ανοιχτή θα παραμείνει και η Εγνατία Οδός στην Κομοτηνή μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου.

Σε Προμαχώνα και Κήπους η διέλευση των φορτηγών θα αρχίσει επίσης να επιτρέπεται τις μέρες των γιορτών.

Το κλίμα στα μπλόκα είναι εκρηκτικό με πολλούς να μιλούν για κλιμάκωση μετά τις γιορτές.