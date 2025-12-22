Το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο της χρονιάς με «αναφορά στους αγρότες»

Συνεδριάζει υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το υπουργικό συμβούλιο. Η τελευταία συνεδρίαση για το 2025 θα ξεκινήσει (11.00) με εισήγηση από τους Κωστή Χατζηδάκη και Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής του 2026. Αναλυτικά το Σχέδιο θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη Τύπου στις αρχές της νέας χρονιάς.

Θα παρουσιαστούν από υπουργούς σειρά προτάσεων

Στη συνέχεια οι Γιώργος Φλωρίδης και Γιάννης Μπούγας θα παρουσιάσουν το νομοσχέδιο του Δικαιοσύνης για το Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς και θα ακολουθήσει η παρουσίαση από τον Γιάννη Κεφαλογιάννη του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών.

Τέλος θα υπάρξει εισήγηση από τον Δημήτρη Παπαστεργίου σχετικά με πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τα Υπουργεία.

Στο φουλ οι μηχανές του… κοινωνικού αυτοματισμού

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, σύμφωνα με πληροφορίες «ο πρωθυπουργός θα έχει μια αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στο αγροτικό, με το βλέμμα στην κοινωνία και στις γιορτές που δεν πρέπει να διαταραχθούν οι μεταφορές, οι ταξιδιώτες και το εμπόριο».

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για τη νέα χρονιά, «θα παρουσιάσει βήμα-βήμα τις κυβερνητικές προτεραιότητες του 2026, το οποίο θα είναι ένα πλήρες κυβερνητικό έτος, πριν μπούμε στο 2027, το οποίο εξ αντικειμένου θα είναι ένα προεκλογικό έτος».