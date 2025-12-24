Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες

«Οι αγρότες αυτές τις μέρες δείχνουν τι σημαίνει κοινωνική ευθύνη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για τα όσα συμβαίνουν στα μπλόκα και τις αρνήσεις της αστυνομίας για διέλευση των οχημάτων τις εορταστικές μέρες.

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Αντίθετα, η αστυνομία του κ. Χρυσοχοΐδη επιλέγει συνειδητά τη σύγκρουση».

Προσθέτει πως «κλείνει δρόμους με πρόσχημα την “ασφάλεια”, την ίδια στιγμή που εδώ και χρόνια η ίδια Πολιτεία θεωρεί απολύτως ασφαλείς δρόμους με μία λωρίδα λόγω έργων, κακοσυντήρησης ή εγκατάλειψης. Όταν οι αγρότες διεκδικούν το αυτονόητο, την επιβίωση τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενεργοποιεί το μόνο σχέδιο που της έχει απομείνει: κοινωνικός αυτοματισμός. Επιλέγει να κάνει μαζικό καψόνι στους πολίτες για να τους στρέψει απέναντι σε εκείνους που παλεύουν, επειδή η ίδια αδυνατεί να απαντήσει στην οργή που γεννά η πολιτική της».

«Το πραγματικό ζήτημα “ασφάλειας” είναι η δική της πολιτική απονομιμοποίηση»

Σύμφωνα με την Πατησίων, «οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν είναι πρόβλημα δημόσιας τάξης. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που διαλύει την παραγωγή και εγκαταλείπει την ύπαιθρο».

Καταληκτικά η Νέα Αριστερά αναφέρει πως «και όσο η κυβέρνηση επιλέγει την αστυνομία αντί για λύσεις, τόσο θα αποδεικνύει ότι το πραγματικό ζήτημα “ασφάλειας” είναι η δική της πολιτική απονομιμοποίηση».