Νέα Αριστερά: Οι αγρότες ανοίγουν τους δρόμους, Μητσοτάκης και Χρυσοχοΐδης κάνουν καψόνι στους πολίτες
Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών»
- Το Ισραήλ κατεδάφισε στη Δυτική Όχθη το σπίτι Παλαιστίνιου που κατηγορείται για επίθεση
- Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
- Τεχνητή νοημοσύνη: Μπορείς να καταλάβεις πότε κάτι γράφτηκε από ΑΙ;
- ΟΗΕ: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
«Οι αγρότες αυτές τις μέρες δείχνουν τι σημαίνει κοινωνική ευθύνη», επισημαίνει η Νέα Αριστερά για τα όσα συμβαίνουν στα μπλόκα και τις αρνήσεις της αστυνομίας για διέλευση των οχημάτων τις εορταστικές μέρες.
Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά οι αγρότες, «ανοίγουν τους δρόμους για να περάσει ο κόσμος που ταξιδεύει για τις γιορτές, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Αντίθετα, η αστυνομία του κ. Χρυσοχοΐδη επιλέγει συνειδητά τη σύγκρουση».
Προσθέτει πως «κλείνει δρόμους με πρόσχημα την “ασφάλεια”, την ίδια στιγμή που εδώ και χρόνια η ίδια Πολιτεία θεωρεί απολύτως ασφαλείς δρόμους με μία λωρίδα λόγω έργων, κακοσυντήρησης ή εγκατάλειψης. Όταν οι αγρότες διεκδικούν το αυτονόητο, την επιβίωση τους, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενεργοποιεί το μόνο σχέδιο που της έχει απομείνει: κοινωνικός αυτοματισμός. Επιλέγει να κάνει μαζικό καψόνι στους πολίτες για να τους στρέψει απέναντι σε εκείνους που παλεύουν, επειδή η ίδια αδυνατεί να απαντήσει στην οργή που γεννά η πολιτική της».
«Το πραγματικό ζήτημα “ασφάλειας” είναι η δική της πολιτική απονομιμοποίηση»
Σύμφωνα με την Πατησίων, «οι αγροτικές κινητοποιήσεις δεν είναι πρόβλημα δημόσιας τάξης. Είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής που διαλύει την παραγωγή και εγκαταλείπει την ύπαιθρο».
Καταληκτικά η Νέα Αριστερά αναφέρει πως «και όσο η κυβέρνηση επιλέγει την αστυνομία αντί για λύσεις, τόσο θα αποδεικνύει ότι το πραγματικό ζήτημα “ασφάλειας” είναι η δική της πολιτική απονομιμοποίηση».
- 24 Δεκεμβρίου 1947: Ο σχηματισμός της «Κυβέρνησης των Βουνών»
- Ιστορική απόφαση από την Αλγερία – Ενέκρινε ομόφωνα νόμο για την ποινικοποίηση της γαλλικής αποικιοκρατίας
- Πιρόλα: «Όταν παίζεις για τον Ολυμπιακό, η Ιστορία μιλάει από μόνη της – Θα υπέγραφα χίλιες φορές»
- Urban Storm Chasers: Το UA Phantom 4 Storm τρέχει μαζί σου σε κάθε στιγμή της πόλης
- Συνεχής βροχή και κρύο χάλασαν το… γλέντι στη Θεσσαλονίκη – Υποτονική η κίνηση στους δρόμους
- Ζήστε τις πιο λαμπερές και «viral» γιορτές στην Πάρνηθα Season XMAS στο Regency Casino Mont Parnes
- Το μέλλον της Ατλέτικο Μαδρίτης περνάει από τις Βρυξέλλες
- ΟΗΕ: Ο ναυτικός αποκλεισμός της Βενεζουέλας από τις ΗΠΑ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις