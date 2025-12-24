newspaper
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
24.12.2025 | 12:28
Οβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα
Ελλάδα 24 Δεκεμβρίου 2025 | 12:49

Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα

Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση των εκδρομέων από τα αγροτικά μπλόκα από την Αθήνα προς την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα - Βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση με χθες - Πώς κινούνται τα οχήματα, πού εκτρέπονται

Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της κυκλοφορίας στο εθνικό οδικό δίκτυο, με τους εκδρομείς να περνούν από τα αγροτικά μπλόκα με χαμηλές ταχύτητες και σε κάποιες περιπτώσεις να περνούν χωρίς να πληρώνουν διόδια.

Οι αγρότες άνοιξαν από χθες, όπως είχαν αποφασίσει στην πανελλαδική τους συνέλευση στις Σέρρες, τους δρόμους αλλά η διέλευση των οχημάτων έγινε -στις περισσότερες περιπτώσεις- από παρακαμπτηρίους, καθώς η Τροχαία δεν έδωσε το πράσινο φως για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα. Μετά το απόγευμα, δόθηκαν στην κυκλοφορία κάποιες λωρίδες στις Εθνικές Οδούς και έτσι αποσυμφορήθηκε η κατάσταση.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η εικόνα της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου από την Αθήνα προς τη Στερεά Ελλάδα, είναι σημαντικά βελτιωμένη καθώς άνοιξε και δεύτερη λωρίδα κυκλοφορίας στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα.

Καλύτερη η εικόνα σε σχέση με χθες

Στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου επίσης μετακινήθηκαν αγροτικά μηχανήματα, έχουν δοθεί σε κυκλοφορία δύο λωρίδες για ΙΧ και λεωφορεία στο ρεύμα προς Λαμία. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Σκάλα Αταλάντης, όπου από χθες το απόγευμα έχουν δοθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία. Παρότι δεν σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς τα ΙΧ περνούν δίπλα από σταθμευμένα τρακτέρ.

Στον κόμβο του Μπράλου, η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με ελάχιστες καθυστερήσεις. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει η κίνηση στο παλαιό εθνικό δίκτυο από Θήβα προς Μπράλο, σε συνδυασμό με τη ροή οχημάτων από Ρίο-Αντίρριο και Άμφισσα προς την ίδια κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στα τελευταία χιλιόμετρα πριν την είσοδο των οχημάτων στον Μπράλο και την ένταξή τους εκ νέου στην Εθνική Οδό.

Ριτσώνα

Τι ισχύει στο μπλόκο της Νίκαιας

Λίγο μετά τις 20:00 χθες το βράδυ δόθηκαν στην κυκλοφορία και δύο λωρίδες της αερογέφυρας πάνω από το μπλόκο της Νίκαιας, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Η ΕΛ.ΑΣ, συμφώνησε να μην εκτρέπονται τα οχήματα από τις παρακαμπτήριους που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουρές.

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθήνας – Θεσσαλονίκης, με τους αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων να ανοίγουν χθες ύστερα από 22 μέρες τον δρόμο. Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν οι αγρότες, το δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι και την Παρασκευή.

Οι αγρότες ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας στην Περιμετρική της Πάτρας

Ανοίγει η Παριμετρική της Πάτρας στο ύψος της Εγλυκάδας, ύστερα από συμφωνία που επήλθε μεταξύ των αγροτών του μπλόκου και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το tempo24.news οι αγρότες μετακινούν τα τρακτέρ και τα αγροτικά μηχανήματα στην άκρη της οδού, στη ΛΕΑ και αφήνουν ελεύθερες τις άλλες δύο λωρίδες κυκλοφορίας για την κίνηση των οχημάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η κίνηση των αυτοκινήτων θα γίνεται μόνο σε μία λωρίδα, ενώ η δεύτερη θα χρησιμοποιείται μόνο για έκτακτα περιστατικά.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σταθμεύσει τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα στην άκρη του οδοστρώματος, ελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ έχουν σηκώσει και τις μπάρες των διοδίων, με σκοπό, να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου. Η αστυνομία όμως εκτρέπει, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας, την κίνηση των αυτοκινήτων στην παλαιά εθνική οδό Αντιρρίου-Ιωαννίνων, μέσω των κόμβων του Χαλικίου και του Κουβαρά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση.

Μπλόκα: Πού εκτρέπεται η κυκλοφορία

Άνοιγμα διοδίων και κατά την επιστροφή των εκδρομέων

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν εάν δεν υπάρξει ουσιαστική δέσμευση της κυβέρνησης για λύσεις στα οξυμμένα προβλήματά τους. «Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα», σημειώνεται σε ανακοίνωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Οι αγρότες  δηλώνουν έτοιμοι να συνεργαστούν με την ΕΛ.ΑΣ για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και κατά την επιστροφή των εκδρομέων. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για την επιστροφή εξετάζεται επίσης το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ώστε οι οδηγοί να επιστρέψουν χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.

