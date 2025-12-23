newspaper
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
Ελλάδα 23 Δεκεμβρίου 2025 | 23:04

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Spotlight

Στον κοινωνικό αυτοματισμό επενδύει η κυβέρνηση εκμεταλευόμενη σε απόλυτο βαθμό τη μεγάλη έξοδο ενόψει Χριστουγέννων. Οι κλειστοί δρόμοι και οι εικόνες με ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς αποτελούν «βούτυρο στο ψωμί» για την επικοινωνιακή αντεπίθεση του Μαξίμου με τους αγρότες να «σηκώνουν το γάντι» και να απαντούν με περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας στη διάθεση των εκδρομέων που ώρα με την ώρα θα γίνονται περισσότεροι.

Έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων μέσω εκτροπών της ΕΛ.ΑΣ.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη ξεδιπλώσει το σχέδιο της που «πατάει» σε έναν κρίσιμο παράγοντα, την «ασφάλεια» διοχετεύοντας την κυκλοφορία των οχημάτων μέσω παρακαμπτήριων παρά το γεγονός πως η αναδιάταξη των τρακτέρ στα μπλόκα επιτρέπουν τη διέλευση των οχημάτων.

Κυκλοφοριακό έμφραγμα

Το αποτέλεσμα: κυκλοφοριακό κομφούζιο σε βασικές οδικές αρτηρίες και μεγάλες καθυστερήσεις στην έξοδο των εκδρομέων. Άκρως ανησυχητικά είναι τα πλάνα που μεταδίδονται με οδηγούς να κινούνται σε εξαιρετικά επικίνδυνες οδούς κόντρα στο βασικό αφήγημα της ΕΛ.ΑΣ., περί ασφάλειας των μετακινήσεων.

Μετά από τρεις και πλέον εβδομάδες στους δρόμους οι αγρότες, έχοντας αντιληφθεί την «παγίδα», υλοποιούν στο ακέραιο την απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για διευκόλυνση των μετακινήσεων στις γιορτές των Χριστουγέννων και διαμηνύουν πως «η προσπάθεια της κυβέρνησης για κοινωνικό αυτοματισμό πέφτει ξανά στο κενό».

Κάπως έτσι, στο μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισαν να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στα πλάγια της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, απελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα δόθηκε ξανά σε χρήση, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά τις προηγούμενες μέρες. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε αναδιάταξη των τρακτέρ, επιτρέποντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Προσπάθεια αποσυμφόρησης

Στην Εθνική Οδό, από την Ριτσώνα προς την Θήβα, οι τεράστιες ουρές δοκίμασαν την υπομονή των οδηγών με την αστυνομία να κατευθύνει την κυκλοφορία στους παραδρόμους της Θήβας προς την Εθνική Οδό πριν λάβει την απόφαση, μετά από συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα να ανοίξει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Στο Σχηματάρι η κάμερα του Live News (MEGA) κατέγραψε νωρίς το μεσημέρι ουρές χιλιομέτρων, πριν καν ξεκινήσει το πρώτο κύμα εξόδου. Κάποιοι οδηγοί που ακολουθούν το GPS όπως λέει η αστυνομία, καταγγέλλουν πως καταλήγουν σε χωματόδρομους με τους κινδύνους να είναι προφανείς.

Στη Νίκαια η κυκλοφορία έχει κάπως αποσυμφορηθεί, καθώς μετά από συνεννόηση των αγροτών με την αστυνομία, έχει ανοίξει για τα Ι. Χ. και τα φορτηγά η αερογέφυρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το μπλόκο της περιοχής. Έχει ανοίξει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα όσοι κατευθύνονται από την Αθήνα, να κάνουν μικρότερη παράκαμψη. Οι αγρότες είχαν προτείνει από νωρίς την εναλλακτική της αερογέφυρας αλλά η ΕΛ.ΑΣ. δεν είχε συμφωνήσει.

Στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, στην Καρδίτσα, στον Ε-65, ο δρόμος είναι κλειστός από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως και τους Αγίους Θεοδώρους.

Πελοπόννησος, Δυτική Μακεδονία, Εύβοια

Ο δρόμος από Αθήνα προς Πάτρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής, ωστόσο, στην Πάτρα η περιμετρική έχει κλείσει επ’ αόριστον από τους αγρότες. Στην περιμετρική κλειστό παραμένει το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό.

Ανοιχτή είναι και θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή τόσο η παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο ύψος της Χαλκηδόνας, όσο και η Εγνατία Οδός στο ύψος του Δερβενίου.  Άγνωστο είναι ακόμα τι θα γίνει στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Με ανοιχτούς δρόμους έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα και στη Δυτική Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Στον Προμαχώνα, Σερρών, ανοικτός είναι ο δρόμος με τη Συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Όσοι ταξιδεύουν προς Κοζάνη ή Ιωάννινα πρέπει να ακολουθούν πινακίδες για παρακαμπτήριο. Περνούν ασθενοφόρα και όσοι βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη.

Οι αγρότες της Εύβοιας ανακοίνωσαν ότι δεν θα κλείσουν την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας έως και την Παρασκευή, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών.

Εναλλακτικές διαδρομές

Υπό αυτές τις συνθήκες, στις περισσότερες περιπτώσεις η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς. Οι οδηγοί μπορούν να δουν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι αγρότες εκφράζουν τους φόβους τους ότι περαιτέρω σύμπτυξη των τρακτέρ δεν θα επέτρεπε την ανάπτυξη εκ νέου τον αγροτικών μηχανημάτων γι΄ αυτό αποφάσισαν να μην τα μετακινήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις.

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να υποδαυλίσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, η τεράστια πλειοψηφία των πολιτών δείχνει να στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι πολίτες που ταλαιπωρούνται στους δρόμους, γνωρίζουν ότι αυτό οφείλεται στην επιλογή της κυβέρνησης να μην έρχεται σε συνεννόηση με τους αγρότες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 21.112 οχήματα έχουν φύγει από την Αθηνών – Κορίνθου και 21.780 από την Αθηνών-Λαμίας.

Κυβέρνηση… παρακαμπτηρίων

Την ώρα που οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι στους δρόμους διευκολύνοντας όμως την διέλευση των οχημάτων των εκδρομέων στις εθνικές οδούς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τόνισε προκλητικά στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο, ότι η κυβέρνηση δεν θα υποκύψει σε εκβιασμούς απέναντι σε όσους – όπως είπε – «διεκδικούν αλλά δεν συζητούν».

Μετά και την σημερινές δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι δεν έχει καμία διάθεση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και το μόνο που την ενδιαφέρει, είναι να φύγουν από τα μπλόκα.

Επανέλαβε, ότι οι δρόμοι πρέπει να είναι ελεύθεροι ώστε «να μην ταλαιπωρηθούν οι εκδρομείς και να ρισκάρουν κανένα τροχαίο σε επικίνδυνους παρακαμπτηρίους δρόμους» τονίζοντας ότι τον πρώτο λόγο τον έχει η τροχαία για απευλευθέρωση δρόμων.

Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο