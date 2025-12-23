Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.
- Πάνω από 20.000 μετανάστες στην Κρήτη σε ένα χρόνο – Τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος
- Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ασανσέρ στην Καλλιθέα – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες
- Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις
Ουρές χιλιομέτρων στα κύρια οδικά δίκτυα της χώρας όσο περνάει η ώρα και φεύγουν όλο και περισσότεροι εκδρομείς για τα Χριστούγεννα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.
Λόγω της έντονης συμφόρησης στους δρόμους, αγρότες και Αστυνομία συμφώνησαν να δώσουν δύο λωρίδες στην κυκλοφορία στα μπλόκα σε Αμφίκλεια, Βοιωτία, Ριτσώνα.
Αποσυμφόρηση
Σταδιακά, ο δρόμος από τη Ριτσώνα προς τη Θήβα, όπου προηγουμένως είχε δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα σε οδηγούς και αστυνομικούς, καθώς η αστυνομία είχε κλείσει τον δρόμο αρκετά χαμηλότερα από το μπλόκο της Θήβας, στέλνοντας τα οχήματα σε παρακαμπτήριους, αρχίζει να «κυλάει».
Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα
Στο Σχηματάρι η κάμερα του Live News (MEGA) κατέγραψε νωρίς το μεσημέρι ουρές χιλιομέτρων, πριν καν ξεκινήσει το πρώτο κύμα εξόδου. Κάποιοι οδηγοί που ακολουθούν το GPS όπως λέει η αστυνομία, καταγγέλλουν πως καταλήγουν σε χωματόδρομους με τους κινδύνους να είναι προφανείς.
- The art of aura
- Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
- Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
- Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
- ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
- Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
- Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
- BBC: Γιατί το χάος του Minecraft Movie είναι ό,τι καλύτερο συνέβη στον κινηματογράφο φέτος – Chicken Jockey!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις