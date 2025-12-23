newspaper
23.12.2025 | 16:02
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους - Τεράστιες ουρές σε Αττική Οδό και Κηφισό
23.12.2025 | 14:01
Χριστούγεννα: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ παραμονή και ανήμερα
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς

Κομφούζιο σε μεγάλες οδικές αρτηρίες. Άνοιξαν τους δρόμους οι αγρότες, δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα η Τροχαία. Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Απίστευτη ταλαιπωρία για χιλιάδες εκδρομείς παρά την καλή διάθεση των αγροτών στα μπλόκα να ανοίξουν τους δρόμους για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Ουρές χιλιομέτρων σε κύρια οδικά δίκτυα της χώρας και ενώ όλο και περισσότεροι εκδρομείς αναχωρούν ενόψει Χριστουγέννων.

Έξοδος των εκδρομέων των Χριστουγέννων μέσω εκτροπών της ΕΛ.ΑΣ. Μεγάλα προβλήματα και ουρές χιλιομέτρων

Οι αγρότες άνοιξαν τους δρόμους, όπως είχαν αποφασίσει, αλλά η διέλευση των οχημάτων γίνεται -στις περισσότερες περιπτώσεις- από παρακαμπτηρίους, καθώς η Τροχαία δεν δίνει «πράσινο φως» για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα. Εξαίρεση τα Μάλγαρα.

Πανοραμική λήψη από το μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα

Αναδιάταξη των τρακτέρ αλλά αυτό… δεν αρκεί

Μετά από τρεις και πλέον εβδομάδες στους δρόμους οι αγρότες που διατηρούν μπλόκο στα Μάλγαρα αποφάσισαν να παρατάξουν τα τρακτέρ τους στα πλάγια της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, απελευθερώνοντας δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο πλαίσιο της απόφασης της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα δόθηκε ξανά σε χρήση, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά τις προηγούμενες μέρες. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε αναδιάταξη των τρακτέρ, επιτρέποντας την ομαλή διέλευση των οχημάτων.

Τεράστια ουρά των αυτοκινήτων σχηματίστηκε στην Εθνική Οδό, από την Ριτσώνα προς την Θήβα, αλλά και στους παραδρόμους της Θήβας προς την Εθνική Οδό, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν μεγάλη καθυστέρηση. Η Ελληνική Αστυνομία, το απόγευμα, ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Στο μεταξύ, πολλοί τηλεθεατές του MEGA ανέφεραν ότι στην Εθνική Λαμίας – Αθηνών, η διέλευση από τα αγροτικά μπλόκα είναι ελεύθερη αλλά ο δρόμος κλείνει από την αστυνομία που τους κατευθύνει σε δρόμο 40 λεπτά από τον Παρνασσό, για την ασφάλεια τους.

Στο Σχηματάρι η κάμερα του Live News (MEGA) κατέγραψε νωρίς το μεσημέρι ουρές χιλιομέτρων, πριν καν ξεκινήσει το πρώτο κύμα εξόδου. Κάποιοι οδηγοί που ακολουθούν το GPS όπως λέει η αστυνομία, καταγγέλλουν πως καταλήγουν σε χωματόδρομους με τους κινδύνους να είναι προφανείς.

Σε Θεσσαλία και Πάτρα

Ουρές σχηματίστηκαν και στον κόμβο του Πλατύκαμπου.  Στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, ο δρόμος είναι κλειστός.

Στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, στην Καρδίτσα, στον Ε-65, ο δρόμος είναι κλειστός από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως και τους Αγίους Θεοδώρους.

Ο δρόμος από Αθήνα προς Πάτρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμής, ωστόσο, στην Πάτρα η περιμετρική έχει κλείσει επ’ αόριστον από τους αγρότες. Στην περιμετρική κλειστό παραμένει το μπλόκο της Εγλυκάδας στην Ολυμπία Οδό.

«Θεωρούμε ότι είναι παράλογο από την πλευρά της αστυνομίας να λέει ότι δεν μπορώ να περιφρουρήσω τη μία λωρίδα και ότι πρέπει να φύγουν τα τρακτέρ από το δρόμο» λέει (ΕΡΤ) από το μπλόκο των αγροτών της Αχαΐας ο Αλέκος Θανόπουλος με την αστυνομία να καλεί τα τρακτέρ να μετακινηθούν σε μία πλευρά του δρόμου, κάτι που απορρίπτουν οι αγρότες.

Στη Βόρεια Ελλάδα

Όσον αφορά τα υπόλοιπα μπλόκα της Θεσσαλονίκης ανοιχτή είναι και θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή τόσο η παλαιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης – Έδεσσας στο ύψος της Χαλκηδόνας, όσο και η Εγνατία Οδός στο ύψος του Δερβενίου. Παραμένει το αγροτοκτηνοτροφικό μπλόκο στον κόμβο Δερβενίου, στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Άγνωστο είναι ακόμα τι θα γίνει στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών.

Με ανοιχτούς δρόμους έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα και στη Δυτική Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων.

Στον Προμαχώνα, Σερρών, ανοικτός είναι ο δρόμος με τη Συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες.

Όσοι ταξιδεύουν προς Κοζάνη ή Ιωάννινα πρέπει να ακολουθούν πινακίδες για παρακαμπτήριο. Περνούν ασθενοφόρα και όσοι βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη.

Η Εύβοια και οι γενικές οδηγίες

Οι αγρότες της Εύβοιας ανακοίνωσαν ότι δεν θα κλείσουν την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας έως και την Παρασκευή, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, στις περισσότερες περιπτώσεις η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς. Οι οδηγοί μπορούν να δουν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αγροτικό μπλόκο στο Κάστρο Βοιωτίας

Οι αγρότες εκφράζουν τους φόβους τους ότι περαιτέρω σύμπτυξη των τρακτέρ δεν θα επέτρεπε την ανάπτυξη εκ νέου τον αγροτικών μηχανημάτων γι΄ αυτό αποφάσισαν να μην τα μετακινήσουν σε ορισμένες περιπτώσεις.

Παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να υποδαυλίσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, η τεράστια πλειοψηφία των πολιτών δείχνει να στηρίζει τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Οι πολίτες που ταλαιπωρούνται στους δρόμους, γνωρίζουν ότι αυτό οφείλεται στην επιλογή της κυβέρνησης να μην έρχεται σε συνεννόηση με τους αγρότες.

