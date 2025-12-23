view
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 23 Δεκεμβρίου 2025 | 18:41
Eνσωμάτωση

Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Μετ’ εμποδίων η κίνηση των οχημάτων σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια. Η Ελληνική Αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους αγρότες των μπλόκων σε Αμφίκλεια, Βοιωτία και Ριτσώνα και ανοίγει δύο λωρίδες κυκλοφορίας για αποσυμφόρηση της κατάστασης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Spotlight

Ουρές χιλιομέτρων στα κύρια οδικά δίκτυα της χώρας όσο περνάει η ώρα και φεύγουν όλο και περισσότεροι εκδρομείς για τα Χριστούγεννα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Λόγω της έντονης συμφόρησης στους δρόμους, αγρότες και Αστυνομία συμφώνησαν να δώσουν δύο λωρίδες στην κυκλοφορία στα μπλόκα σε Αμφίκλεια, Βοιωτία, Ριτσώνα.

Αποσυμφόρηση

Σταδιακά, ο δρόμος από τη Ριτσώνα προς τη Θήβα, όπου προηγουμένως είχε δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα σε οδηγούς και αστυνομικούς, καθώς η αστυνομία είχε κλείσει τον δρόμο αρκετά χαμηλότερα από το μπλόκο της Θήβας, στέλνοντας τα οχήματα σε παρακαμπτήριους, αρχίζει να «κυλάει».

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα

Στο Σχηματάρι η κάμερα του Live News (MEGA) κατέγραψε νωρίς το μεσημέρι ουρές χιλιομέτρων, πριν καν ξεκινήσει το πρώτο κύμα εξόδου. Κάποιοι οδηγοί που ακολουθούν το GPS όπως λέει η αστυνομία, καταγγέλλουν πως καταλήγουν σε χωματόδρομους με τους κινδύνους να είναι προφανείς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Σχέση: Οι μηνιαίες συνήθειες που την «κρατούν» ζωντανή

Commodities
Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

inWellness
Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
inTown
Stream view
Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
Κρήτη 23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
Αλεξανδρούπολη 23.12.25

«Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» - Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία

Το παιδί μεγάλωνε με την οικογένεια του πατέρα στην Τουρκία μετά το διαζύγιο και επέστρεψε στην μητέρα του όταν αυτός μπήκε φυλακή - Τι ισχυρίζεται η 23χρονη που προφυλακίστηκε

Σύνταξη
Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών
Η κίνησή τους 23.12.25

Αμύνταιο: Μαθητές αρνήθηκαν να πουν τα κάλαντα στον Άδωνι και στάθηκαν στο πλευρό των αγροτών

Κατά την άφιξη του υπουργού Υγείας σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε αγρότες, εκπροσώπους Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων και δυνάμεις της αστυνομίας, με τον κόσμο να διαδηλώνει υπέρ της δωρεάν και δημόσιας υγείας.

Σύνταξη
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action
Τρεις οι συλλήψεις 23.12.25

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση. Κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία».

Σύνταξη
Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Απίστευτος Παυλίδης: «Έπιασε» τον Εουσέμπιο με επίδοση που ξεπερνούν μόνο οι Εμπαπέ και Κέιν μέσα στο 2025

Ο Βαγγέλης Παυλίδης τα... σπάει στη Μπενφίκα, πιάνοντας τον θρυλικό Εουσέμπιο με ένα ρεκόρ που κρατούσε 60 χρόνια και το οποίο μέσα στο 2025 ξεπερνιέται μονάχα από τους Κιλιάν Εμπαπέ και Χάρι Κέιν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο!

Σύνταξη
Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»
Ελλάδα 23.12.25

Αγρότες: Με χριστουγεννιάτικο δέντρο το μπλόκο Θήβας – «Δεν φεύγουμε για κανένα λόγο, ανοιχτή η διέλευση για τον κόσμο»

«Αυτό είναι ένα μήνυμα στην κυβέρνηση», δηλώνει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Θήβας, ξεκαθαρίζοντας πως οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στο δρόμο

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Εμμανουήλ Καραλής – Δείτε όλα τα βραβεία (vid)
Οι κορυφαίοι 22.12.25

Βραβεία ΠΣΑΤ 2025: Κορυφαίος αθλητής της χρονιάς ο Καραλής - Όλα τα βραβεία

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι ο κορυφαίος αθλητής για το 2025, όπως ψηφίστηκε στα βραβεία του ΠΣΑΤ – Κορυφαία αθλήτρια η Ελευθερία Πλευρίτου, προπονητής ο Χάρης Παυλίδης και ομάδα η Εθνική πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Πάνω από 2.500 παραβάσεις σε 4 ημέρες – Τι έδειξαν οι 8 κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά στην Αττική
Ελλάδα 22.12.25

Πάνω από 2.500 παραβάσεις σε 4 ημέρες – Τι έδειξαν οι 8 κάμερες που λειτουργούν πιλοτικά στην Αττική

Πρόκειται για τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) που εγκαθίστανται στους δρόμους της Αττικής, με τον σχεδιασμό τους να εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι οποίες το επόμενο διάστημα θα διασυνδεθούν με το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης
Τέμπη 21.12.25

«Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης», λέει ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στις εξελίξεις για την εκταφή του παιδιού του, Ντένις και το πού καθυστερεί η υπόθεση. «Σε κάθε βήμα έχουμε εμπόδια», επισήμανε.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καλιφόρνια: «Ατμοσφαιρικό ποτάμι» θα πλήξει την πολιτεία – Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες
Σφοδρή κακοκαιρία 24.12.25

«Ατμοσφαιρικό ποτάμι» αναμένεται να πλήξει την Καλιφόρνια - Εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λος Άντζελες

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που θα πλήξουν την Καλιφόρνια αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα
«Μαχητική γυναίκα» 24.12.25

Συλλυπητήρια Ανδρουλάκη στην οικογένεια της Σύλβας Ακρίτα

«Η Σύλβα Ακρίτα δεν συμβιβάστηκε ποτέ με την πολιτική ως απλή διαχείριση, αλλά την υπηρέτησε με πάθος για να ανοίξουν δρόμοι κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης
ΗΠΑ 24.12.25

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ντέλαγουερ – Νεκροί αστυνομικός, αλλά και ο ύποπτος της επίθεσης

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της πολιτείας Ντέλαγουερ οι πυροβολισμοί έπεσαν σε επεισόδιο με ένοπλο στο κτίριο όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Τροχαίας στο Γουίλμινγκτον.

Σύνταξη
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»
Μπάσκετ 23.12.25

Αταμάν: «Οι μάνατζέρ μας μιλάνε με τον ατζέντη του Γιουρτσεβέν – Αισιόδοξοι οι γιατροί για Λεσόρ»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τη νίκη στο Κάουνας, αναφέρθηκε στο θέμα παραμονής του Ομέρ Γιουρτσέβεν και δήλωσε αισιόδοξος για την πιθανότατα ο Ματίας Λεσόρ να αγωνιστεί φέτος.

Σύνταξη
Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη
Παναθηναϊκό Στάδιο 23.12.25

Καλλιμάρμαρο: Στα σημαντικότερα γεγονότα του παγκόσμιου αθλητισμού από την Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή Επιτροπή η χορηγία Μαρινάκη

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση για το Καλλιμάρμαρο και την ανακαίνισή του με χρυσή χορηγία της Capital Maritime & Trading Corp. και του προέδρου της, Ευάγγελου Μαρινάκη. Η ανακοίνωση στο σάιτ της ΕΟΕ.

Σύνταξη
Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»
«Διασκεδαστικές» 23.12.25

Υπόθεση Επστάιν: Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου ζητούσε από την Γκισλέιν Μάξγουελ «ακατάλληλους φίλους»

Τα αρχεία Επστάιν αποκαλύπτουν ότι το FBI προσπάθησε να ανακρίνει τον Άντριου σχετικά με τις σχέσεις του με έναν άλλον εκατομμυριούχο σεξουαλικό εγκληματία, τον Πίτερ Νάιγκαρντ.

Σύνταξη
Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού
Το μοιραίο Falcon 23.12.25

Τουρκία: Το αίτημα του πιλότου πριν το τέλος και τα βίντεο-ντοκουμέντα – Νεκρός ο αρχηγός του λιβυκού Στρατού

Σοκ στην Τουρκία, με το ιδιωτικό τζετ τύπου Falcon 50 το οποίο είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκύρας με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης να καταπέφτει στην περιοχή Χαϊμάνα.

Σύνταξη
«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα
Κανένα κράτος πρόνοιας 23.12.25

«Στον κάδο με τα νοσοκομειακά απόβλητα» – Σπαρακτική επιστολή εκπαιδευτικού για τα «αόρατα» παιδιά που θα γιορτάσουν μόνα

Η εκπαιδευτικός Μαρία Σκούπα καταγγέλει στη συγκλονιστική επιστολή της την απουσία δομών φιλοξενίας για τα ευάλωτα παιδιά με αφορμή μαθητή της που απομακρύνθηκε από την οικογένεια του για να κάνει γιορτές σε νοσοκομειακό θάλαμο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
Αναδιάταξη... 23.12.25

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος
Εν όψει εξόδου 23.12.25

Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος

Πώς αποκαλύπτεται ένα σπίτι χωρίς κατοίκους την περίοδο των γιορτών που το κάνει... ελκυστικό στους διαρρήκτες - Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία από απάτες

Σύνταξη
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του
Έρευνα σε εξέλιξη 23.12.25 Upd: 22:32

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του

Το ιδιωτικό αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας. Συντρίμμια του ιδιωτικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν. Νεκροί και οι πέντε επιβαίνοντες. Σε εξέλιξη η έρευνα.

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελειώνουν τα «καύσιμα» – Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τελειώνουν τα «καύσιμα» από το Ταμείο Ανάκαμψης - Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να απορροφηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλησιάζει το 70% η απορρόφηση των πόρων, έναν χρόνο πριν την εκπνοή του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης. Οι μεγάλες προκλήσεις για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρίντεζης: «Στη Μάλαγα σκέφτηκα ακόμα και να αποσυρθώ!» – Τι απάντησε για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 23.12.25

Ο Πρίντεζης για το αν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό - Η στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το μπάσκετ

Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε, ανάμεσα σε άλλα- για την περίοδο που σκέφθηκε ακόμη και να σταματήσει το μπάσκετ, ενώ απάντησε και στο αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο