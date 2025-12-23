Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια

Ουρές χιλιομέτρων στα κύρια οδικά δίκτυα της χώρας όσο περνάει η ώρα και φεύγουν όλο και περισσότεροι εκδρομείς για τα Χριστούγεννα. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων.

Λόγω της έντονης συμφόρησης στους δρόμους, αγρότες και Αστυνομία συμφώνησαν να δώσουν δύο λωρίδες στην κυκλοφορία στα μπλόκα σε Αμφίκλεια, Βοιωτία, Ριτσώνα.

Αποσυμφόρηση

Σταδιακά, ο δρόμος από τη Ριτσώνα προς τη Θήβα, όπου προηγουμένως είχε δημιουργηθεί ένταση ανάμεσα σε οδηγούς και αστυνομικούς, καθώς η αστυνομία είχε κλείσει τον δρόμο αρκετά χαμηλότερα από το μπλόκο της Θήβας, στέλνοντας τα οχήματα σε παρακαμπτήριους, αρχίζει να «κυλάει».

Το μπλόκο της Θήβας έχει στρατηγική σημασία, καθώς είναι το πρώτο που συναντά όποιος φεύγει από την Αθήνα

Στο Σχηματάρι η κάμερα του Live News (MEGA) κατέγραψε νωρίς το μεσημέρι ουρές χιλιομέτρων, πριν καν ξεκινήσει το πρώτο κύμα εξόδου. Κάποιοι οδηγοί που ακολουθούν το GPS όπως λέει η αστυνομία, καταγγέλλουν πως καταλήγουν σε χωματόδρομους με τους κινδύνους να είναι προφανείς.